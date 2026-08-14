Tigres acelera por nuevo técnico: tres candidatos y una fecha marcada para el debut

Los felinos mantendrán un cuerpo técnico interino ante Atlas, mientras la directiva analiza tres alternativas para tomar las riendas del equipo

Tigres pone fecha al cambio: su nuevo técnico debutaría ante Atlante. Imago 7

Tigres acelera la búsqueda de su nuevo director técnico después de un complicado inicio en el Apertura 2026, donde ocupa el lugar 16 de la clasificación. Mientras la directiva toma una decisión, Hernán Elizondo y Carlos Turrubiates permanecerán al frente de manera interina y dirigirán la visita ante Atlas del sábado 15 de agosto. La intención del club es resolver pronto la elección para que el nuevo estratega pueda asumir el proyecto inmediatamente.

El escenario que contempla la institución es que el nuevo entrenador debute en la jornada 5 contra Atlante, el viernes 21 de agosto a las 19:00 horas. Entre los candidatos aparecen Óscar Pareja, Juan Reynoso y Juan Carlos Osorio. Pareja ya habría sido sondeado, Reynoso habría sido propuesto por Gerardo Torrado y Osorio también permanece entre las alternativas que analiza la directiva felina. LEE LA NOTA COMPLETA

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