Sandra Bullock rompe el silencio sobre la muerte de su esposo Bryan Randal: esto fue lo que dijo

La actriz estadounidense relató lo que fue tener que lidiar con la enfermedad del fotógrafo en silencio en el 2023

Sandra Bullock habla de la muerte de su expareja Bryan Randall | CHRIS DELMAS / AFP

La actriz estadounidense Sandra Bullock reveló detalles del proceso que vivió junto a su entonces pareja, el fotógrafo y modelo Bryan Randall, quien falleció en 2023 a causa de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Bullock había mantenido en silencio la enfermedad de Randall, quien le pidió que no hablara públicamente sobre su estado de salud durante los años que enfrentó la enfermedad.

¿Qué dijo Sandra Bullock sobre la muerte de Bryan Randall?

Durante una entrevista en el podcast ‘SmartLess’, conducido por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, Sandra Bullock habló sobre el proceso que vivió junto a Randall y explicó por qué decidió mantenerlo en privado.

La actriz señaló que fue una petición de Randall no revelar públicamente la enfermedad que enfrentaba, decisión que respetó durante el tiempo que permanecieron juntos. “Me pidió que no revelara. No se me permitía hablar de ello. Esa fue su petición y lo intenté; la respeté. Sé por qué me pidió que no lo hiciera”, dijo Bullock. La actriz también habló sobre lo que significó acompañar a Randall durante su enfermedad y verlo enfrentar el proceso.

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Bullock explicó que comenzó a vivir el duelo por su pareja años antes de su fallecimiento, debido al avance de la enfermedad. “Empecé a hacer el duelo por Bryan cuatro años antes de que falleciera”.

La intérprete también señaló que Randall estuvo enfermo durante una parte importante de su relación. “Estuvo enfermo durante la mitad de nuestra relación”.

¿Qué es la enfermedad de ELA?

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Puede provocar debilidad muscular y otros síntomas que empeoran con el tiempo.

La enfermedad puede comenzar con espasmos y debilidad muscular en un brazo o una pierna, así como dificultades para tragar o hablar. Con el avance de la ELA, puede afectar los músculos necesarios para moverse, hablar, comer y respirar.

Actualmente no existe una cura para la enfermedad, aunque existen investigaciones sobre nuevos tratamientos. La ELA también es conocida como enfermedad de Lou Gehrig, en referencia al jugador de béisbol al que se le diagnosticó. En la mayoría de los casos se desconoce la causa exacta, mientras que un pequeño porcentaje de los casos es hereditario.

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