Colombia vs Chile en vivo: horario, alineaciones y dónde ver el partido amistoso de la Selección

Colombia vs Chile: horario y dónde ver | Claro Sports

La Selección Colombia cierra el año con una doble confrontación ante Chile en la ventana de amistosos FIFA. El Pascual Guerrero de Cali se vestirá de gala para recibir a la Tricolor, en el regreso a casa para varios jugadores que han crecido en la Sucursal del Cielo y alrededores. Será un partido emotivo y de carácter benéfico, puesto que la taquilla recaudada será destinada para la reconstrucción de daños por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto.

El combinado nacional llega en un proceso de recambio, aunque varios jugadores destacan en sus clubes y ahora buscarán conquistar a Lorenzo de cara al futuro inmediato. Lo mismo pasa en Chile, que viene de derrotar a México el pasado 6 de octubre. Esto debe saber rumbo al juego amistoso en Cali:

Horario y dónde ver el Colombia vs Chile por la fecha FIFA 2026

El partido entre Colombia y Chile se disputará este viernes 13 de noviembre en el Pascual Guerrero de Cali. Después de 27 años, la Tricolor volverá a jugar un compromiso en la capital vallecaucana. Respecto al pitazo inicial, será a las 7:00 p.m. (hora COL) y a las 9:00 p.m. (hora CHI).

En cuanto a las señales disponibles, el juego se podrá transmitir por las señales de RCN y Caracol TV, así como las plataformas digitales de Ditu, Gol Caracol y RCN. En suelo chileno, usted podrá seguir las emociones del compromiso por el canal de televisión abierta Mega y Mega2.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Colombia vs Chile

Así formaría Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Nelson Deossa y Luis Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.

Así formaría Chile: Lawrence Vigouroux; Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola; Maximiliano Gutiérrez, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio y Gonzalo Tapia. D.T.: Nicolás Córdova.

Antecedentes y últimos resultados del Colombia vs Chile

La Tricolor lleva un largo invicto frente a la Roja. No pierde desde el pasado 22 de junio de 2016 en la Copa América (0-2). El recuento de partidos, en el último tiempo, se inclina a favor de la escuadra cafetera con dos victorias y cinco igualdades. Los australes gozaron su último triunfo en Colombia el 10 de octubre en el Atanasio Girardot (2-4 a favor).

15.10.2024 | Colombia 4-0 Chile | Eliminatorias CONMEBOL.

12.09.2023 | Chile 0-0 Colombia | Eliminatorias CONMEBOL.

09.09.2021 | Colombia 3-1 Chile | Eliminatorias CONMEBOL.

13.10.2020 | Chile 2-2 Colombia | Eliminatorias CONMEBOL.

12.10.2019 | Colombia 0-0 Chile | Eliminatorias CONMEBOL.

Pronóstico del partido amistoso: ¿Quién es el favorito del Colombia vs Chile según la IA?

Para este duelo de exhibición, la Selección Colombia lleva argumentos de suma importancia para sumar un nuevo triunfo. La diferencia de experiencia y jerarquía individual, además del regreso a casa y la motivación de los jugadores, hacen que posiblemente el duelo termine con final feliz para la Tricolor. Además de que Chile, el equipo bicampeón de América en 2015 y 2016, experimenta un proceso de renovación.

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