¡Con una garra en el boleto a semis! Tigres femenil se impone a Pumas en CU y acaricia la clasificación

Las Amazones se llevaron el triunfo tras ponerse al frente en tres ocasiones

Diana Ordoñez marcó el gol de la diferencia en CU. | Imago7.

Pumas Femenil luchó, respondió en dos ocasiones y llegó a equilibrar el encuentro frente a Tigres, pero las Amazonas encontraron la manera de salir de Ciudad Universitaria con una victoria de 3-2 en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Maricarmen Reyes, con un doblete, y Diana Ordóñez marcaron los goles del conjunto regiomontano, mientras que Stephanie Ribeiro firmó las dos anotaciones de las auriazules, que ahora tendrán que buscar la remontada en territorio rival.

El encuentro comenzó con un golpe de las visitantes. Apenas al minuto 6, Maricarmen Reyes aprovechó un rebote de Wendy Toledo, después de un remate de cabeza de Diana Ordóñez, para mandar el balón al fondo de las redes. Las futbolistas de Pumas reclamaron una posible posición adelantada, pero la anotación subió al marcador y Tigres tomó la primera ventaja de la noche.

6’ ⏱️ | 🐾 UNAM 0–1 TIG 🐯 ⚽️🔥 ¡GOOOOOOL DE TIGRES! ¡MARICARMEN REYES ABRE EL MARCADOR! 🐯💥 ¡Las Amazonas toman la ventaja en los Cuartos de Final de Ida! 🙌🏻 📲 Sigue el partido EN VIVO: 📌 https://t.co/YXFHMHQC1y #UNAMvsTIG | #LigaFemenilBBVA | #LiguillaHechaDeHistorias https://t.co/BXhRRFooV3 — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 11, 2026

La reacción auriazul no tardó en llegar. Al minuto 14, Stephanie Ribeiro apareció dentro del área para aprovechar un balón que había golpeado el travesaño tras un disparo de Dorian Hernández. La delantera estuvo atenta al rebote y consiguió el empate 1-1, una anotación que cambió el ritmo del encuentro y permitió que las universitarias comenzaran a generar peligro sobre la portería de Aurora Santiago.

Con el marcador igualado, Pumas tomó mayor protagonismo. Andrea Pereira y Casandra Montero ayudaron a controlar el mediocampo, mientras que las llegadas por las bandas comenzaron a complicar a la defensa regiomontana. Sin embargo, Tigres volvió a demostrar su capacidad para aprovechar los espacios y al minuto 33 recuperó la ventaja. Maricarmen Reyes recibió el balón fuera del área y sacó un disparo que terminó en las redes para completar su doblete y colocar el 1-2.

Stephanie Ribeiro mantiene a Pumas en la pelea con un doblete

El segundo gol de Tigres no frenó la insistencia de las universitarias. Entre los minutos 37 y 39, Pumas acumuló disparos y tiros de esquina en busca de una nueva igualdad. La presión sobre la portería visitante aumentó durante el cierre del primer tiempo, aunque las Amazonas consiguieron resistir hasta que una acción dentro del área cambió nuevamente el marcador.

14’ ⏱️ | 🐾 UNAM 1–1 TIG 🐯 ⚽️🔥 ¡GOOOOOOL DE PUMAS! ¡STEPHANIE RIBEIRO EMPATA EL ENCUENTRO! 🐾💥 ¡Las Auriazules igualan el marcador en los Cuartos de Final de Ida! 🙌🏻 📲 Sigue el partido EN VIVO: 📌 https://t.co/sEL0p8C9aa #UNAMvsTIG | #LigaFemenilBBVA | #LiguillaHechaDeHistorias — Liga Femenil BBVA (@LigaBBVAFemenil) November 11, 2026

Durante el tiempo agregado, Mariza Nascimento cometió una falta sobre Stephanie Ribeiro que inicialmente fue revisada por el VAR. Después de observar la jugada, la árbitra señaló el penalti a favor de Pumas y amonestó a la defensora de Tigres. Ribeiro tomó el balón y ejecutó un disparo que golpeó el travesaño antes de cruzar la línea de gol, para establecer el 2-2 al minuto 45+7.

El empate al descanso reflejaba lo ocurrido sobre el terreno de juego. Pumas había registrado 10 disparos, cinco de ellos a portería, además de ocho tiros de esquina y el 56 por ciento de la posesión. Tigres, con cinco remates y tres a puerta, había encontrado mayor efectividad frente al arco rival, aunque las capitalinas consiguieron responder a cada una de sus anotaciones.

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Diana Ordóñez sentencia la victoria de Tigres en Ciudad Universitaria

El segundo tiempo comenzó con Pumas nuevamente al ataque. Las universitarias registraron dos aproximaciones al minuto 54, pero no consiguieron superar a la defensa visitante. Tigres resistió los primeros intentos y encontró una nueva oportunidad para recuperar la ventaja cuando el encuentro alcanzó la primera hora de juego.

Al minuto 60, Diana Ordóñez apareció dentro del área y consiguió el tercer gol de las Amazonas. La delantera, que había participado en la jugada del primer tanto, ahora fue la encargada de definir para colocar el 2-3. Por tercera ocasión en el partido, Pumas se encontraba en desventaja y necesitaba otra reacción para evitar la derrota frente a su afición.

Las universitarias intentaron responder de inmediato. Entre los minutos 64 y 69 generaron nuevas aproximaciones a la portería rival, pero esta vez no encontraron la contundencia que habían mostrado durante el primer tiempo. El cuerpo técnico de Pumas buscó modificar el ataque al minuto 68 con los ingresos de Angelina Hix y Alexa Huerta, en sustitución de Stephanie Ribeiro y Cristina Torres.

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Tigres también movió sus piezas para administrar la ventaja. Al minuto 73, Maricarmen Reyes y Diana Ordóñez abandonaron el terreno de juego para dejar sus lugares a Deyna Castellanos y Grace Asantewaa. Las visitantes apostaron por renovar su equipo en el tramo final, mientras Pumas mantenía la necesidad de encontrar un tercer gol.

El cierre estuvo marcado por las faltas, las amonestaciones y los cambios. Ximena Ríos recibió una tarjeta amarilla al minuto 74 y Grace Asantewaa fue amonestada dos minutos después. Pumas todavía generó oportunidades al 79 y al 90, pero ninguna terminó en el fondo de las redes. La árbitra concedió cinco minutos de compensación, durante los cuales Tigres logró conservar su diferencia.

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El marcador de 3-2 dejó a Tigres con ventaja después de un partido en el que Pumas tuvo mayor presencia ofensiva durante varios pasajes, pero no consiguió sostener sus dos remontadas parciales. Las Amazonas aprovecharon las oportunidades de Reyes y Ordóñez para dar el primer golpe de una eliminatoria que todavía tendrá un capítulo más.

Ahora, Pumas tendrá que buscar la remontada en el Estadio Universitario de Nuevo León, donde se disputará el partido de vuelta el sábado 14 de noviembre. Las capitalinas necesitarán mejorar su efectividad y evitar los errores defensivos que les costaron tres anotaciones en Ciudad Universitaria, mientras que Tigres buscará aprovechar su localía para poner la segunda garra en el boleto para las semifinales del Apertura 2026.