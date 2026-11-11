Gilberto Mora revela qué pasó con la playera de Bellingham: la historia detrás del momento viral

El futbolista de 18 años reveló en exclusiva para Claro Sports cómo consiguió intercambiar su playera con Jude Bellingham durante el Mundial 2026 y dónde guarda ese recuerdo

Gilberto Mora continúa compartiendo las experiencias que le dejó su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. En entrevista exclusiva con Claro Sports, el futbolista de Xolos de Tijuana recordó cómo consiguió intercambiar su camiseta con Jude Bellingham después del partido contra Inglaterra, además de revelar su admiración por Lionel Messi y mencionar al defensa que le gustaría enfrentar en el futuro.

A sus 18 años, Mora ya cuenta con experiencias frente a algunas de las principales figuras del fútbol internacional. Su participación en la Copa del Mundo le permitió compartir la cancha con jugadores que había seguido durante su crecimiento, entre ellos Bellingham, mediocampista del Real Madrid, con quien protagonizó un intercambio de camisetas que llamó la atención de los aficionados mexicanos.

Gilberto Mora revela cómo consiguió la camiseta de Jude Bellingham en el Mundial 2026

Uno de los episodios que dejó el enfrentamiento entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ocurrió después del silbatazo final. Gilberto Mora y Jude Bellingham coincidieron en el camino hacia los vestidores del Estadio Azteca, donde intercambiaron sus camisetas, una escena que circuló en redes sociales y que ahora el mexicano recordó durante su conversación con Claro Sports.

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El futbolista de Tijuana reveló que todavía conserva la camiseta del seleccionado inglés y que tiene un lugar reservado para ella en su habitación. “La tengo en mi cuarto guardada”, respondió Mora al recordar uno de los objetos que consiguió durante su primera experiencia en una Copa del Mundo.

El intercambio con Bellingham no ocurrió por casualidad, pues Mora había tomado la iniciativa de solicitarle su camiseta antes de que comenzara el encuentro. El mexicano explicó que ambos acordaron realizar el cambio después del partido y que finalmente pudieron concretarlo cuando coincidieron en el túnel que conduce hacia los vestidores.

“Sí, pues ahí al último del juego. Yo se la había pedido desde un inicio antes de que empezara el partido, que si la podíamos intercambiar al final. Luego al final pues nos encontramos ahí en el pasillo bajando a los vestidores y pues le dije que si me la cambiaba y ya me dijo que sí.”

La historia también generó reacciones entre los amigos del seleccionado mexicano, quienes lo felicitaron después de conocer que había conseguido la camiseta de una de las figuras del Real Madrid. Mora recordó la respuesta que recibió de sus personas cercanas tras aquel encuentro: “Sí, todos mis amigos me dijeron que qué padre y qué felicidades.”

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Más allá del resultado deportivo, el intercambio representa uno de los recuerdos que Mora conserva de su participación mundialista, una experiencia que le permitió enfrentarse a futbolistas de distintas selecciones y vivir momentos que anteriormente observaba como aficionado.

Lionel Messi y Pau Cubarsí, los nombres que Gilberto Mora tiene presentes en su carrera

Además de recordar su encuentro con Jude Bellingham, Gilberto Mora habló sobre los futbolistas que admira y aquellos con los que le gustaría coincidir dentro de una cancha. Durante una dinámica de respuestas rápidas con Claro Sports, el mediocampista mexicano eligió a Lionel Messi como el jugador al que le gustaría pedirle una fotografía.

“Messi”, respondió Mora sin extenderse en su explicación. La elección del argentino, campeón del mundo en Qatar 2022 y ganador de ocho Balones de Oro, refleja la admiración que el joven mexicano siente por uno de los futbolistas que han marcado una época en el fútbol internacional.

El jugador de Xolos también mencionó a Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, como uno de los rivales a los que le gustaría enfrentar. Al hablar sobre un posible duelo contra un zaguero internacional, Mora respondió: “Cubarsi”, en referencia al futbolista español que ha conseguido establecerse en el primer equipo del conjunto catalán.

La elección resulta particular por tratarse de dos futbolistas jóvenes que forman parte de una generación que comienza a ocupar espacios en el fútbol internacional. Mientras Cubarsí ha desarrollado su carrera en el Barcelona, Mora ha destacado con Tijuana y la Selección Mexicana, por lo que un enfrentamiento entre ambos representaría una oportunidad para medir sus capacidades.

Entre la camiseta que conserva de Jude Bellingham, su admiración por Lionel Messi y el deseo de enfrentar a Pau Cubarsí, Gilberto Mora continúa acumulando experiencias y objetivos en su carrera. Su participación en el Mundial 2026 le permitió compartir el terreno de juego con figuras internacionales y sumar recuerdos que ahora forman parte de su historia como futbolista profesional.