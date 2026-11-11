Enrique Borja abre la puerta a la Hormiga González ante Jamaica: “Puede estar jugando”

El exgoleador de México analizó las opciones ofensivas de Rafa Márquez y aseguró que la presión debe asumirse como un privilegio rumbo a la Nations League

Enrique Borja pide a la Hormiga González en al titularidad del Tri | Imago7

Enrique Borja, exdelantero de la Selección Mexicana, habló en exclusiva para Peloteando, programa de Claro Sports, sobre las alternativas ofensivas que tiene Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Ante la posibilidad de utilizar a Julián Quiñones, Santiago Gimenez y Roberto ‘Piojo’ Alvarado en el ataque, el exfutbolista destacó que el entrenador debe evaluar el estado físico de sus jugadores y definir quiénes están preparados para afrontar una eliminatoria que otorgará un boleto al Final Four.

El exjugador consideró que Santiago Gimenez y Armando ‘Hormiga’ González son opciones que deben tomarse en cuenta para el ataque del Tricolor, aunque señaló que la decisión corresponde al cuerpo técnico: “Rafa tiene muy claro lo que puede hacer. Santi está recuperándose también. No puedes decir que de alguna manera no puede estar jugando La Hormiga, que también está jugando en un fútbol importante. Yo creo que ahorita, en esta semana que tiene antes de los partidos, tiene que estar en la óptima condición física”, expresó. También se refirió a los resultados de México en sus cuatro compromisos anteriores y al ambiente que rodea al equipo: “Lógicamente, la presión va a estar durísima, pero bendita presión. Solamente la presión la tienen los que la merecen. Es un privilegio, entonces hay que disfrutarla. Cualquiera que juegue un minuto o todo el partido tiene que estar jugando. No tiene que pensar cuántos minutos está jugando”.

Los problemas que tiene México para producir delanteros

Al abordar la falta de centrodelanteros mexicanos, el exjugador de Pumas y América explicó que el problema comienza desde la identificación y formación de talento en las categorías inferiores: “Faltan muchísimas cosas. Se está tratando de hacer algo, pero definitivamente en todas partes del mundo siempre hay una búsqueda del talento joven y eso es lo principal que tiene que tener un joven: ser desarrollado. Tenemos que estar buscando talento porque las generaciones van creciendo, van saliendo, jugando. Hay que estar buscando cada vez más jóvenes en donde estén”, señaló durante la conversación.

El exseleccionado nacional también destacó que los clubes necesitan recursos económicos para desarrollar futbolistas y ofrecerles las herramientas que permitan competir en Primera División: “Para eso tienes que tener una fuerza económica detrás, porque no solamente es la futbolística o la deportiva. Una situación económica para que puedas conseguir visores que puedan ir a muchas partes, tanto del país como del extranjero, que tengan esa nacionalidad para poder desarrollarlos después. Tener y pagarles bien a esos maestros para que, cuando agarren a un joven de 13, 14 o 15 años, pueda tener un desarrollo, y después las instalaciones. No es solamente decir: ‘¿Por qué no se dan jugadores si tenemos millones?'”, comentó.

Otro de los temas fue la presencia de futbolistas extranjeros en la Liga MX, después de que Hugo Sánchez señalara que esta situación limita las oportunidades para los delanteros nacionales. Borja reconoció parte del argumento, pero consideró que existen otros factores relacionados con la inversión y el trabajo de las instituciones. “No es que esté de acuerdo o no. Cada quien puede tener una opinión y a veces diferir. No tienes respuestas absolutas. En nuestro país no podemos negar que muchos de los equipos no tienen un desarrollo importante de fuerzas básicas. Entonces es difícil que tú puedas sacar jugadores si no les das la oportunidad, no los buscas y no los preparas”, explicó.

Para Borja, la contratación de extranjeros no debe considerarse la única causa de la falta de oportunidades para los mexicanos, aunque planteó la necesidad de revisar cuántos llegan y qué participación tienen en sus equipos: “El jugador extranjero siempre será bienvenido, pero también tendríamos que ver que tendría que ser un número adecuado para que los que vengan jueguen, porque hay muchas veces que vienen tres, cuatro, cinco extranjeros y, por el motivo que tú quieras, no juegan, están en la banca. Es una mezcla. Mientras más jugadores jóvenes mexicanos tengas jugando y tengan oportunidades en ese tipo de torneos, claro que van a estar mejor preparados”, aseguró.

El exdelantero insistió en que los futbolistas mexicanos también tienen la responsabilidad de prepararse y competir por un lugar: “No puedo hablar de culpas porque en todas partes del mundo hay extranjeros, pero tienen que ser extranjeros que tengan la capacidad. Hay una parte muy cierta de lo que dice Hugo, pero hay una parte también en que cada quien tiene una problemática diferente de capital, de inversión y de qué es lo que quiere hacer”, sostuvo. Además, recordó que las oportunidades no llegan únicamente por pertenecer a una cantera: “El niño y el joven tienen que estar luchando porque nadie les va a regalar nada. También tienen que prepararse”.

Enrique Borja respalda las decisiones de Rafa Márquez y explica qué necesita un goleador

La convocatoria de Armando León también formó parte de la entrevista, después de que el delantero recibiera su primer llamado a la Selección Mexicana tras su actividad en el fútbol de Croacia. Durante la conversación se cuestionó si sus 12 partidos y cinco goles en aquella liga eran suficientes para justificar su convocatoria. Borja reconoció que la elección puede provocar cuestionamientos, pero recordó que los entrenadores utilizan diferentes criterios para integrar sus planteles: “Todas esas situaciones van a estar sujetas a crítica, porque acaban de dar datos contundentes. Para llegar a la selección nacional tienes que tener mucho mérito para que puedas hacerlo”, comentó.

MÁS INFORMACIÓN: Gilberto Mora revela su posición ideal y cómo quiere jugar en la Selección Mexicana y Europa

El exfutbolista defendió la facultad de Rafa Márquez para seleccionar a los jugadores que considera adecuados para su sistema, independientemente de las estadísticas que presenten en sus clubes: “Rafa es el que decide cuáles son los jugadores que él ha visto. Yo no creo que no haya visto a Armando León”, declaró. También recordó la trayectoria del delantero por Pachuca y otros equipos antes de llegar al fútbol europeo, y explicó que un entrenador puede identificar características que necesita para determinados partidos: “El técnico tiene motivos, y debe tenerlos, para tratar de prever o pensar que alguno de estos jugadores que están en otras partes tiene las características para lo que ellos están pensando”, añadió.

Sobre las características físicas que debe tener un delantero, Borja rechazó que la estatura o el peso sean condiciones indispensables para convertirse en goleador. El exseleccionado recordó que durante su etapa como futbolista tenía una complexión distinta a la de muchos atacantes actuales: “Yo nunca voy a aceptar que tenga que ver la física. Hablas de Messi, de Pelé, de Maradona, de Ronaldinho. Yo te quiero decir que yo pesaba 56 o 57 kilos y era centrodelantero. Tienes que fortalecerte, y ahora más que nada con todas las técnicas, la tecnología y las preparaciones que hay, pero no necesariamente. Hay jugadores en todas partes del mundo con diferentes estaturas y características. Creo que el fútbol te permite, en cualquiera de las posiciones, tener peso y altura diferente”, sostuvo.

Finalmente, Enrique Borja señaló que la anticipación, la ubicación y el conocimiento de los compañeros son elementos que un centrodelantero debe desarrollar mediante el entrenamiento. Como ejemplo, recordó su gol contra Francia en el Mundial de Inglaterra 1966, una jugada que había practicado con Aarón Padilla. “Lo que nunca debes perder es saber dónde estar. Yo no tenía la estatura y el peso, pero tenía la idea. Lo entrenaba: cómo corro, cómo conozco a mis compañeros, dónde puedo hacer más daño. El gol que yo meto contra Francia es porque Aarón Padilla y yo, tanto en Pumas como en la selección, habíamos entrenado esa jugada muchísimas veces. Él hacía la bicicleta y a la segunda bicicleta yo iba a primer poste, y cuando yo entro a primer poste nadie me espera. Son las cosas que tienes que practicar antes, ahora y mañana”, concluyó.