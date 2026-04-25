Bayern Munich vs Barcelona en vivo la Champions League Femenil 2026: quién gana la semifinal hoy 25 de abril

La goleada que marca el antecedente entre Bayern y Barcelona

Bayern y Barcelona se enfrentaron en la jornada inaugural de la fase de liga de la actual Champions League. En ese partido, el conjunto blaugrana arrolló a las bávaras con un contundente 7-1, resultado que lo catapultó al primer lugar de la clasificación, posición que no volvió a soltar. Por su parte, esa fue la única derrota del Bayern en la primera fase, que cerró en la cuarta posición con solo tres puntos de diferencia.

Aquella tarde, Alexia Putellas, Esmee Brugts, Salma Paralluelo y los dobletes de Ewa Pajor y Claudia Pina firmaron la goleada para Barcelona, mientras que el único tanto del Bayern llegó por conducto de Klara Bühl.