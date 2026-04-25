Bayern Munich vs Barcelona en vivo la Champions League Femenil 2026: quién gana la semifinal hoy 25 de abril
Barcelona parte como favorito tras el 7-1 en la fase de liga; Bayern busca competir en casa tras ganar la Bundesliga
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Bayern Munich 0-0 Barcelona | Minuto 1 | Ya rueda la pelota en las semifinales de la UEFA Champions League Femenil. Las campeonas de la Bundesliga y las campeonas de LaLiga se enfrentan por un boleto a la gran final continental en Oslo.
La goleada que marca el antecedente entre Bayern y Barcelona
Bayern y Barcelona se enfrentaron en la jornada inaugural de la fase de liga de la actual Champions League. En ese partido, el conjunto blaugrana arrolló a las bávaras con un contundente 7-1, resultado que lo catapultó al primer lugar de la clasificación, posición que no volvió a soltar. Por su parte, esa fue la única derrota del Bayern en la primera fase, que cerró en la cuarta posición con solo tres puntos de diferencia.
Aquella tarde, Alexia Putellas, Esmee Brugts, Salma Paralluelo y los dobletes de Ewa Pajor y Claudia Pina firmaron la goleada para Barcelona, mientras que el único tanto del Bayern llegó por conducto de Klara Bühl.
¡Alineaciones confirmadas para el Bayern Munich vs Barcelona!
Bayern Munich: Ena Mahmutovic; Giulia Gwinn, Glodis Viggosdottir, Vanessa Gilles, Franziska Kett; Georgia Stanway, Bernadette Amani; Klara Bühl, Momoko Tanikawa, Linda Dallmann; Pernille Harder.
Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Vicky López, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Caroline Graham-Hansen, Ewa Pajor, Claudia Pina.
La semifinal de ida de la Champions League Femenil 2026 enfrenta a Bayern Munich y Barcelona este sábado 25 de abril en el Allianz Arena. El equipo alemán llega tras eliminar a Manchester United con un global de 5-3 y asegurar la Frauen-Bundesliga a mitad de semana, encadenando una racha positiva en todas las competiciones. En casa, Bayern ha ganado todos sus partidos europeos de la temporada, un factor que condiciona el planteamiento del primer duelo de la serie.
Barcelona disputa su octava semifinal consecutiva tras dominar la fase de liga con 16 puntos y eliminar a Real Madrid con un global de 12-2. El equipo dirigido por Pere Romeu ya aseguró la Liga F y la Supercopa de España, y mantiene una racha perfecta reciente en todas las competiciones. En el antecedente directo de esta temporada, Barcelona goleó 7-1 a Bayern en la fase de liga, un resultado que define el contexto competitivo de esta eliminatoria.
¿A qué hora juegan Bayern Munich vs Barcelona hoy 25 de abril en la Champions League Femenil?
El partido de ida de semifinales entre Bayern Munich y Barcelona se disputa este sábado 25 de abril en el Allianz Arena de Munich. El arranque del encuentro está programado para las 10:15 horas, tiempo del centro de México. Este duelo abre la serie a dos partidos que definirá a uno de los finalistas del torneo continental.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver semifinales de Champions League Femenil?
El partido entre Bayern Munich y Barcelona se podrá ver en México a través de TVC Deportes, con opciones adicionales en América Latina mediante ESPN y en Estados Unidos por ESPN Deportes y Paramount+. Además de la transmisión en vivo, el seguimiento minuto a minuto estará disponible en la plataforma de Claro Sports, que ofrecerá cobertura en tiempo real con actualizaciones constantes del desarrollo del partido, estadísticas y jugadas clave desde la capital bávara.
Alineaciones del Bayern Munich vs Barcelona, al momento
El Bayern Munich afronta la semifinal sin Lena Oberdorf ni Sarah Zadrazil, ambas fuera por lesiones de larga duración en la rodilla, lo que condiciona su estructura en el mediocampo para este partido en el Allianz Arena. Barcelona, por su parte, no dispone de Laia Aleixandri tras su lesión sufrida en febrero, mientras que Aitana Bonmatí se mantiene como duda para el primer encuentro pese a haber retomado actividad progresiva en entrenamientos previos a la serie.
Bayern Munich posible alineación: Mahmutovic; Gwinn, Viggosdottir, Gilles, Simon; Stanway, Amani; Dallmann, Tanikawa, Kett; Harder
Barcelona posible alineación: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts; López, Guijarro, Putellas; Graham Hansen, Pina, Pajor
Champions League Femenil: criterios de desempate
La regla del gol de visitante ya no aplica en la Champions League Femenil desde la temporada 2021/22. Si el marcador global queda empatado tras los dos partidos de la semifinal, la serie se definirá en tiempo extra. En caso de persistir la igualdad, el pase a la final se decidirá mediante tanda de penales, sin considerar los goles anotados como visitante.