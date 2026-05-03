Jhon Córdoba, héroe del Krasnodar para mantenerse en el liderato

El delantero marcó el único gol en la victoria frente al Akron Tolyatti fuera de casa.

Jhon Córdoba anota gol con el Krasnodar / Mike Kireev / NurPhoto via AFP.

Jhon Córdoba sigue siendo el “hombre gol” en el Krasnodar del fútbol ruso. Su equipo aún mantiene en una reñida batalla con el Zenit de San Petersburgo para definir quién será el campeón de esta temporada. La batalla de “toma y dame” estremece a ambas aficiones, y cualquier tropiezo puede traducirse en la debacle.

El delantero colombiano, en este caso, le entregó a su equipo una victoria más que significativa. Los ‘Toros’ llegaban con presión al duelo de este domingo, ante Akron Tolyatti, después de que su rival despachara por 1-3 al CSKA Moscú el día anterior. El Zenit había asaltado el liderato, por lo que Krasnodar debía ganar sí o sí para recuperar la posición.

Y en efecto, después de un duelo reñido, Córdoba fue el héroe de la victoria por la mínima diferencia. El 0-1 fue un potosí para la escuadra dirigida por Murad Mousaev, quien se encomendó nuevamente a su goleador para seguir en pie de lucha. Es nada menos que el segundo gol al hilo para el ariete de la Selección Colombia.

El gol de Jhon Córdoba

La escuadra verde llegó más y superaba en tenencia de balón a su rival, pero el balón no quería entrar. Por lo menos así fue el decorado hasta los 72′, minuto en el que Córdoba desató la euforia de sus compañeros. Un gol típico de su sello.

Fue un golazo en la construcción. Luego de un despeje rival, Eduard Spertsyan se mandó un pase de primera intención hacia el delantero. La pelota llegó larga sobre el área, derivando en el disparo inmediato de Córdoba y el gol del líder ruso.

El Krasnodar, con este gol, llega a los 63 puntos y supera por uno solo al Zenit. Su próximo duelo, por la Copa de Rusia, será de local frente al Dínamo de Moscú. Posteriormente visita al mismo rival, ahora por Liga, el lunes 11 de mayo.

Respecto a la temporada de Córdoba, ostenta el liderato de la tabla de goleadores de Liga con 16 goles, tres por encima de Aleksey Batrakov (Lokomotiv) y Brayan Gil (Baltika). En total, el cafetero ostenta 30 dianas en 20 compromisos sumando todas las competiciones.

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