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¡Prestianni recibe sanción histórica y sorprende el motivo: no fue por los supuestos comentarios racistas a Vinicius!

Publicado por Leonardo Méndez

La UEFA determinó que Gianluca Prestianni sea suspendido por seis partidos tras el caso Vinicius y pidió a FIFA que extienda el castigo a nivel mundial

Prestianni rompe el silencio y niega insultos racistas a Vinicius tras la polémica en Champions
Gianluca Prestianni niega insulto racista a Vinicius | Reuters

La UEFA determinó este viernes 24 de abril el castigo para Gianluca Prestianni por el caso relacionado con Vinicius Jr, ocurrido durante el partido de ida del playoff de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, disputado a mediados de febrero en el Estádio da Luz. En total, el futbolista argentino fue suspendido por seis partidos, aunque el motivo generó sorpresa, ya que la sanción no está relacionada con los supuestos comentarios racistas denunciados por el brasileño, sino con expresiones de carácter homofóbico que habría realizado durante ese encuentro.

En breve más información.

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