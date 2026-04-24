Resultados de loterías Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 23 de abril de 2026

El cronograma de los juegos de azar sigue avanzando con su cronograma esperado y dos loterías principales tuvieron acción este jueves.

Resultados. – Lotería de Bogotá.

La actividad de los juegos de azar en Colombia continúa con su cronograma habitual durante abril. Ya es costumbre que los jueves traen emoción con las loterías de Bogotá y Quindío como atractivos principales. Los chances habituales también dejan ganadores en todo el país a través de sus diversas modalidades.

Lotería de Bogotá

Resultados. – Lotería de Bogotá.

Lotería de Quindío

Resultados. – Lotería de Quindío.

Resultados de chances

Astro Luna: 9331 – Cáncer

9331 – Cáncer Sinuano Noche: 1183-9

1183-9 Caribeña Noche: 3837-5

3837-5 Pick 4: 6927

6927 Pick 3: 510

510 Super Chontico Noche: 7462-9

7462-9 Motilón Noche: 7172-3

7172-3 Fantástica Noche: 6245-2

6245-2 Culona Noche: 6231

6231 Cafeterito Noche: 5089-3

5089-3 Chontico Noche: 1070-8

1070-8 Paisita Noche: 2209 – Tigre

Ganadores: así se reclama un premio de lotería

Una persona que tiene la fortuna de ganar algún premio de loterías o chances debe conservar el tiquete de juego en perfecto estado, pues la única prueba de que participó en el sorteo. En el reverso de ese mismo comprobante o en el sitio web, se encuentra el reglamento, que incluye el procedimiento exacto para reclamar premios.

Lo que suele suceder es que las compañías organizadoras definen un límite de dinero que puede ser reclamado en cualquier punto de venta autorizado. Si se llega a superar dicha cantidad, se activarán unos protocolos de seguridad y de deducción de impuestos que requieren pasos adicionales, como ir a oficinas o entregar cierta documentación.

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