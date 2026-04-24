Resultado MiLoto hoy, 23 de abril de 2026: estos son los números ganadores

La atención sobre este popular juego aumenta con cada sorteo, pues el acumulado del premio mayor ha crecido.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Si hay algo que termina cautivando la atención del público de los juegos de azar en Colombia es un formato sencillo y una frecuencia alta de entrega de grandes premios. Esas dos condiciones las cumple MiLoto a la perfección, que tuvo un nuevo aumento de su acumulado. Fueron 44 personas las que se quedaron a un solo acierto de ganar el premio mayor este jueves.

Resultado de MiLoto este jueves, 23 de abril de 2026

Números ganadores: 03 – 04 – 08 – 10 – 30.

03 – 04 – 08 – 10 – 30. Nuevo acumulado: $300 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo se juega MiLoto?

Ciertamente, es una metodología muy simple la que permite que esta actividad entregue el premio mayor de manera tan frecuente. Simplemente, hay que escoger cinco números entre el 1 y el 39 o pedir al vendedor que genere un tiquete automático. El acumulado va creciendo con cada sorteo en que no cae y se le entrega al participante que acierte la totalidad del pronóstico. Algo importante es que se pueden ganar premios menores a partir de dos coincidencias.

Reclamar premios de MiLoto

Siempre se recomienda que la persona que gana revise el reglamento que está publicado al reverso del tiquete o en el sitio web. Allí se indicará la cantidad máxima que puede reclamarse en un punto de venta autorizado. Si se supera ese límite, la persona deberá seguir otro procedimiento que incluye documentación y desplazamiento a una oficina.

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