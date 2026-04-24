Cruz Azul y su crisis en el banquillo: de Anselmi a Larcamón en poco más de un año

Vicente Sánchez tuvo un corto paso por el club, en el que consiguió un título internacional y que de nada sirvió para quedarse con el puesto

Cruz Azul atraviesa una inestabilidad en su dirección técnica desde la salida de Martín Anselmi rumbo al Porto, un movimiento que marcó el inicio de una serie de cambios en el banquillo celeste hasta la más reciente destitución de Nicolás Larcamón. En poco más de un año, el club ha tenido tres procesos distintos, con decisiones que han impactado el rumbo deportivo del equipo en Liga MX.

La salida del entrenador argentino dejó un vacío en plena competencia del Clausura 2026 de la Liga MX, donde el equipo venía de disputar instancias finales en torneos recientes y que prometía tener una recompensa en los próximos certámenes. Desde entonces, la directiva, encabezada por Víctor Velázquez e Iván Alonso, ha tomado decisiones que modificaron el proyecto deportivo en repetidas ocasiones, luego del paso de Vicente Sánchez y Nico Larcamón, quien salió de la institución una semana antes de empezar la Liguilla por el título.

Nicolás Larcamón, bajo la lupa | Imago7

Martín Anselmi y una salida complicada de Cruz Azul

Martín Anselmi dejó el cargo de forma abrupta en enero de 2025 para firmar con el Porto, sin concluir el torneo Clausura con Cruz Azul. El club envió una notificación formal solicitando su reincorporación inmediata, señalando que su contrato seguía vigente hasta junio de 2027.

El proceso incluyó una serie de fechas que marcaron su salida: desde su último partido ante FC Juárez hasta su llegada a Europa y posterior presentación en Portugal. La Máquina anunció que iniciaría acciones legales por incumplimiento de contrato, mientras el técnico argumentó que existía un acuerdo para su salida, mismo que no se pudo comprobar.

Martín Anselmi abandonó a Cruz Azul en pleno Clausura 2025 | Imago7

El paso de Anselmi por el Porto tuvo resultados que derivaron en su salida meses después, tras eliminaciones en Europa League y Mundial de Clubes, así como resultados en liga que modificaron su situación en el club portugués, quedándose con las manos vacías por el rechazo de la afición cementera y sin poder triunfar en el Viejo Continente.

Vicente Sánchez, la destitución de un técnico tras ser campeón de la Concachampions

Tras la salida de Anselmi, el club nombró a Vicente Sánchez como entrenador interino. El técnico uruguayo dirigió 28 partidos oficiales, con un registro de 18 victorias, 8 empates y 2 derrotas, además de conquistar la Concachampions 2025 con una victoria en la final ante Vancouver.

A pesar del título internacional, la directiva decidió no continuar con su proceso. El club informó su salida mediante un comunicado en el que agradeció su trabajo, destacando que la evaluación incluyó el desempeño en Liga MX.

La Máquina echaría de menos los números de Vicente Sánchez | REUTERS/Raquel Cunha

La eliminación ante América en semifinales del Clausura 2025 habría sido un factor dentro del análisis, en un contexto donde el equipo no logró consolidar resultados en el torneo local. La decisión se tomó al finalizar el semestre, como parte de una revisión del proyecto y darle paso a Nicolás Larcamón.

Nicolás Larcamón no logró terminar su proyecto deportivo con La Máquina

La llegada de Nicolás Larcamón representó un nuevo intento por estabilizar el banquillo. El entrenador argentino asumió el cargo con el objetivo de dar continuidad al proyecto, pero su proceso finalizó antes del cierre del Clausura 2026.

El equipo acumuló nueve partidos sin victoria entre Liga MX y Concacaf Champions Cup, lo que derivó en su salida. La eliminación ante LAFC en cuartos de final de la Concachampions fue uno de los factores considerados, junto con el empate ante Querétaro en la recta final del torneo.

Cruz Azul hizo oficial la salida de Larcamón el 22 de abril mediante un comunicado, donde señaló una inercia negativa en resultados. En el mismo anuncio, el club informó la designación de Joel Huiqui como entrenador interino, acompañado por su cuerpo técnico, incluido José Pinto, quien estaba a cargo de los juveniles.

El panorama en el banquillo celeste refleja una etapa de ajustes en la dirección deportiva. La institución ha modificado su estructura técnica en distintos momentos del último año, con la intención de redefinir su proyecto de cara a futuras competencias.

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