Roberto Carlos: la zurda que redefinió el Mundial

Roberto Carlos dejó huella en los Mundiales con Brasil, destacando en 1998 y consagrándose campeón en 2002

Brasil ha tenido leyendas en todas las posiciones, pero si hablamos de la lateral izquierda entre finales de los noventa y principios de los 2000, hay un nombre que domina por completo: Roberto Carlos.

Francia 1998: el inicio de su historia mundialista

Su recorrido en Copas del Mundo comenzó en Francia 1998. En territorio europeo, Roberto Carlos fue parte de una Brasil poderosa que llegó hasta la final. Su despliegue físico ya era impactante: recorridos interminables por la banda izquierda, centros peligrosos y una constante sensación de peligro cada vez que tocaba el balón.

Aunque el título se escapó ante la selección anfitriona, su nombre empezó a consolidarse entre los grandes del fútbol mundial.

El gol que cambió su carrera

Un año antes, ya había advertido al mundo de lo que era capaz. En 1997, frente a Francia, firmó uno de los goles más impresionantes de la historia: un tiro libre con una curva que desafió toda lógica. El propio Roberto Carlos lo definió así: “el gol que marcó mi carrera”.

Corea-Japón 2002: el punto más alto

El momento cumbre llegó en Corea-Japón 2002. En plenitud y como figura del Real Madrid, Roberto Carlos fue parte de una de las mejores selecciones brasileñas de la historia, junto a nombres como Ronaldo, Ronaldinho, Cafú y Kaká.

Dominó la banda izquierda con autoridad. En ese torneo marcó su único gol en Mundiales, ante China, pero su impacto fue mucho más allá de las estadísticas. Cada subida era una amenaza, cada recuperación marcaba el ritmo del equipo.

En la final, Brasil venció a Alemania y levantó el título. Roberto Carlos, en la cima de su carrera, se consagraba campeón del mundo.

El lateral que cambió todo: Roberto Carlos y su dominio en Mundiales. Claro Sports

Alemania 2006: el cierre de ciclo

Cuatro años después, en Alemania 2006, llegó el final de su etapa mundialista. Brasil no logró repetir la gloria y quedó eliminado antes de lo esperado.

Ese torneo marcó el cierre de su ciclo con la selección. No tuvo una despedida brillante, pero dejó una certeza clara: su legado ya estaba asegurado.

El legado de Roberto Carlos en los Mundiales

Si algo definió a Roberto Carlos en las Copas del Mundo fue su impacto. No siempre en números, pero sí en presencia, ritmo y capacidad para cambiar partidos desde una posición poco habitual.

Redefinió el rol del lateral izquierdo, llevándolo a otro nivel en el escenario más exigente del fútbol. Su historia en los Mundiales es la de un jugador que entendió el juego y lo dominó a su manera.

Potencia, personalidad y momentos inolvidables. Y, en el centro de todo, una zurda que dejó huella para siempre.

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

Roberto Carlos forma parte del conteo de Claro Sports de los 100 mejores jugadores en la historia de las Copas del Mundo, gracias a su impacto en Brasil 1998 y, especialmente, en Corea-Japón 2002, donde se consagró campeón del mundo. Su capacidad para transformar el juego desde la lateral izquierda lo convirtió en una pieza única dentro de una de las generaciones más dominantes del fútbol brasileño. En este ranking rumbo al Mundial 2026, su legado se sostiene en la forma en la que redefinió su posición, combinando potencia, precisión y liderazgo en momentos clave, consolidándose como uno de los laterales más influyentes en la historia del torneo.

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