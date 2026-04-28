América Femenil no se achica ante el liderato: “En este club hay que acostumbrarse a estar arriba”

La defensa brasileña Isa Haas compareció ante los medios, dejando claro que la etiqueta de superlíderes, lejos de ser una carga, es una condición natural

Isa Haas asume el rol de favoritas con América | Imago7

Las Águilas del América están listas para iniciar el camino hacia la corona del Clausura 2026. En la víspera del duelo de ida de los Cuartos de Final frente a FC Juárez, la defensa brasileña Isa Haas compareció ante los medios, dejando claro que la etiqueta de superlíderes, lejos de ser una carga, es una condición natural para la institución de Coapa.

Tras un torneo regular dominante, el debate sobre si el liderato genera una presión extra en la Fiesta Grande no se hizo esperar. Sin embargo, Haas fue tajante al respecto:

“Creo que no. El Club América es muy grande, tienes que estar muy acostumbrado a estar en primero. No es una presión, creo que es la manera en la que nosotros trabajamos acá y siempre tenemos que trabajar así”, afirmó la zaguera, quien vive su primera liguilla en México tras superar una fractura y un proceso de adaptación complejo.

Una liga al alza: Todos nos miran

Sobre el nivel de la competencia en este Clausura 2026, la futbolista destacó que la brecha entre los equipos se ha cerrado, lo que obliga a las Águilas a no bajar la guardia pese a la diferencia de puntos en la tabla.

“Está siendo una liga que es muy competitiva, la verdad, y todos estamos muy bien. Son equipos que están dando su mejor versión, pero nosotros estamos clasificando en primero y sabemos que todos nos miran; nos sentimos bien para hacer lo que tenemos que hacer”.

Uno de los temas que ha rondado el entorno azulcrema es la localía. Ante la situación de los recintos en la capital, surgió la duda sobre la posibilidad de jugar en el Estadio Azteca. Haas reconoció que, aunque la decisión operativa no depende de la plantilla, el deseo de conectar con la afición en un escenario de ese peso está presente.

“Jugar en el Banorte sería buenísimo, podría ser muy bonito para nosotros. Jugar en casa siempre es muy importante cuando estamos con la afición que nos apoya, y cerrar los partidos importantes en casa nos da una confianza extra”, señaló.

La serie presenta una tendencia histórica que favorece ampliamente a las de Coapa, aunque las Bravas han demostrado ser un rival incómodo en su territorio.

Dominio histórico: Esta es la cuarta ocasión en la que ambos equipos se miden en una fase de eliminación directa. En las tres participaciones anteriores de Juárez en Liguilla, el verdugo siempre ha sido el conjunto americanista.

Lecciones de la fase regular: En el torneo regular de este Clausura 2026, el enfrentamiento entre ambos dejó lecciones importantes. América sufrió en ciertos lapsos para administrar el ritmo, un punto que Haas mencionó como clave para esta serie: “Sabemos en qué sufrimos en el primer partido de liga; hay que saber administrar el juego, no solamente quince o veinte minutos, sino los noventa minutos”.

Refuerzos en el banquillo: Para el juego de ida en la frontera, el equipo recupera piezas fundamentales. Geyse Ferreira y Jana Gutiérrez están de vuelta en la convocatoria, lo que le otorga al técnico Ángel Villacampa una profundidad de plantel que podría ser determinante en el cierre del encuentro.

América llega como el gran favorito, no solo por su posición en la tabla, sino por la jerarquía de una plantilla que entiende que en Coapa hacer cosas diferentes es lo único que permitirá obtener resultados diferentes para alcanzar la final.

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