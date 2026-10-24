¡A lo Independiente SantA Fe! ‘Las Leonas’ sufren, eliminan a Palmeiras y son semifinalistas de Copa Libertadores

Palmeiras Vs. Santa Fe por Libertadores Femenina/ Rodrigo BUENDIA / AFP.

Independiente Santa Fe escribió una nueva historia a su estilo. Este sábado 24 de octubre ‘Las Leonas’ eliminaron a Palemiras en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina y son semifinalistas. Después de ir 2-0 abajo en el marcador, empató, se fue a los cobros desde el punto penal y tras una majestuosa actuación de su arquera Jimena Ospina sigue con vida en la ‘Gloria de América’.

Sobre el minuto 41 se dio una jugada polémica en el compromiso. Cuando Daniela Garavito controlaba una pelota y se acercaba al área de Cruzeiro, la delantera bogotana remató, la arquera del elenco brasilero atajaba lo que podía ser el empate de Santa Fe, sin embargo en el rebote la pelota alcanza a tocar en la mano de una defensora rival. El VAR analizó la jugada y no llamaron a la central a que la revisara y el juego en Quito siguió su rumbo.

El primer tiempo en la Ciudad Deportiva Independiente del Valle finalizó con Palemiras pidiendo tiempo, Santa Fe lo intentó con Mariana Zamorano, Daniela Garavito y Manuela Garavito, también por medio de la pelota parada con Cristina Motta, no obstante se encontró con una gran tarde de la Natascha del cuadro de Sao Paulo.

Segundo tiempo

‘Las Leonas’ salieron con el mismo ímpetu con el que finalizó la primera parte para el encare del segundo tiempo. Zamorano y Garavito las que más lo intentaban en el frente de ataque, Kelly Ibarguen también se movía por todo el área de Palmeiras buscando ese anhelado empate, pero todavía no podían ‘dar en la tecla’ para la igualdad en tierras ecuatorianas.

Tal como lo dice el dicho del deporte rey, el que no los hace los ve hacer, eso le pasó a Independiente Santa Fe. Tahicelis Marcano estrelló una pelota en el palo que pudo significar el empate de ‘Las Leonas’, sin embargo en esa misma jugada, una jugadora de Palmeiras lideró el contra-ataque, vio a Raissa Bahia, la habilidosa jugadora enganchó hacia adentro y con una exquisita definición puso el 2-0 al minuto 62.

Pero la resiliencia de Independiente Santa Fe se ve en todas sus categorías y géneros, ‘Las Leonas’ no bajaron los brazos y rápidamente anotaron para meterse nuevamente al partido. Katherine Valbuena mandó un centro al área que cabeceó María Torres, la ex-Nacional se la puso ‘como con la mano’ a Mariana Zamorano y la goleadora la empujó al 69′ para darle vida a su equipo.

La clave para las dirigidas por Omar Ramírez estuvo en nunca bajar los brazos y desde allí iban a lograr la épica de empatar en los últimos minutos. Desde un cobro de tiro de esquina, ejecutado por la de siempre, Mariana Zamorano, se la puso en la cabeza a Juana Ortegón, la jugadora de la Selección Colombia metió un testarazo al 90′ para sellar empate santafereño en Quitó, lo que de entrada forzaba los penales.

Después, Dione Stephania Rissios Durán, juez central del compromiso, añadió al tiempo regular, sin embargo decidió que a falta de 2 minutos se terminara el partido para ir a la definición desde el punto penal, polémica decisión que seguramente tomó por la fuerte lluvia que estaba cayendo en esos momentos en la capital ecuatoriana.

Definición por penales:

Bia Zaneratto, de Palemiras acertó.

Cristina Motta, de Santa Fe acertó.

Duda, de Palmeiras acertó.

María Torres, de Santa Fe erró.

Brena Carolina, de Palmeiras erró.

Mariana Zamorano, de Santa Fe acertó.

Fe Palemro, de Palmeiras erró.

Wendis Cabrera, de Santa Fe erró.

Pati Maldaner, de Palmeiras erró.

Kelly Ibarguen, de Santa Fe acertó y pase de ‘Las Leonas’ a semifinales.

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