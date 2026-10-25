¡El nuevo amuleto del Olympiacos! La Hormiga González, titular en una goleada de escándalo

El Olympiacos venció 5-0 al Kalamata este 25 de octubre en el Estadio Georgios Karaiskakis bajo el marco de la jornada 8 de la Superliga de Grecia

El Olympiacos de la Hormiga González sigue encendido | Reuters

Armando ‘La Hormiga’ González sumó minutos importantes en la goleada del Olympiacos por 5-0 ante el Kalamata, en el Estadio Georgios Karaiskakis, durante la jornada 8 de la Superliga de Grecia, este domingo 25 de octubre. El delantero mexicano participó durante cerca de 61 minutos en el ataque del conjunto rojiblanco, que consiguió una victoria contundente, aunque el futbolista se quedó sin marcar y mantiene pendiente su primer gol en la liga griega.

Con este resultado, el Olympiacos alcanzó los 19 puntos y asumió el liderato del futbol helénico, aunque cuenta con un partido más que el Panathinaikos, su máximo rival, que debe enfrentarse al Volos New Football Club, último lugar de la clasificación. El triunfo también confirmó el buen momento del equipo dirigido por Imanol Alguacil, que aprovechó su superioridad para dominar el encuentro de principio a fin.

Después de varios acercamientos, el Olympiacos encontró la ventaja al minuto 37, cuando Jota Silva conectó un remate de cabeza tras un centro de Joel Roca. Apenas dos minutos después, el portugués firmó su doblete con un potente disparo cruzado que venció al guardameta Nikola Vasiljevic. Los locales se marcharon al descanso con dos goles de ventaja, gracias al control del balón y a su capacidad para superar la defensa visitante.

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La Hormiga González tuvo participación en varias de las jugadas ofensivas más peligrosas de la primera mitad. Al minuto 9, el mexicano superó a su marcador por la banda izquierda y habilitó a Joel Roca, quien probó suerte con un disparo que terminó en tiro de esquina. Más adelante, al 26’, conectó un cabezazo que dejó a Jota Silva en una posición favorable para rematar, mientras que al 30’ intentó aprovechar un pase elevado del portugués, pero su disparo pasó por encima del larguero.

El conjunto rojiblanco amplió su ventaja apenas comenzó el segundo tiempo. Al minuto 46, Jota Silva completó su triplete con una definición de zurda tras una diagonal de Nair Tiknizyan, en una acción en la que González dejó pasar el balón. El delantero mexicano abandonó el terreno de juego al 60’, cuando Alguacil dio entrada a Marius Mouandilmadji para renovar el ataque. Antes de ese cambio, el Kalamata había celebrado un gol del costarricense Kenneth Vargas, pero el VAR anuló la anotación por fuera de lugar.

El Olympiacos mantuvo el dominio durante la segunda mitad y encontró el cuarto tanto al minuto 73. Mouandilmadji aprovechó una combinación entre Jota Silva y Mads Pedersen para estrenarse como goleador del equipo con un remate cruzado. La cuenta quedó completa al 84’, cuando Leon Bailey regresó a las canchas tras superar una lesión y celebró su primer gol con el conjunto griego, con una definición que selló el 5-0 definitivo ante el Kalamata.

La goleada reafirmó la superioridad del Olympiacos y fortaleció sus aspiraciones en la Superliga de Grecia. Para Armando González, el reto de marcar su primer tanto en el campeonato helénico continúa pendiente, aunque el mexicano suma cinco goles y dos asistencias en la temporada 2026-27, con registros destacados en la Copa de Grecia y las competiciones europeas. Su participación ante el Kalamata representa otra oportunidad para ganar experiencia en el futbol europeo y buscar un lugar más importante en el esquema de Imanol Alguacil.