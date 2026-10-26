Joel Huiqui avisa al América: Cruz Azul va por el liderato, ¿qué necesita para alcanzarlo?

Cruz Azul cerró una semana perfecta con nueve puntos y apunta al liderato del América en el Apertura 2026

Esto necesita La Máquina para quedarse con el liderato. Imago 7

Joel Huiqui terminó satisfecho después de que Cruz Azul completara una semana perfecta en la fecha doble del Apertura 2026 de la Liga MX, pero el técnico dejó claro que La Máquina no piensa conformarse con lo conseguido. Tras el triunfo ante Querétaro en el duelo de la jornada 14 disputado en el Estadio La Corregidora, el entrenador celeste destacó el esfuerzo de sus jugadores y aseguró que el objetivo inmediato es seguir acercándose al primer lugar.

“Ha sido una semana increíble”, señaló Huiqui en conferencia de prensa al valorar la seguidilla de partidos que Cruz Azul afrontó durante la fecha doble. El entrenador explicó que el equipo tuvo que enfrentarse a tres rivales importantes y cumplió la meta que se había planteado: sumar los nueve puntos disponibles.

El técnico consideró que mantener el ritmo ganador será fundamental para lo que viene. Después de enlazar tres victorias, Huiqui aseguró que el conjunto cementero ha conseguido estabilizar su rendimiento y ahora puede concentrarse en acercarse a la cima de la clasificación.

Huiqui quiere pelear por el primer lugar

El entrenador de Cruz Azul reconoció que existe una diferencia con el líder, pero no considera que eso sea motivo para cambiar el objetivo. América todavía tiene un partido pendiente, una situación que Huiqui tiene presente, aunque aseguró que La Máquina continuará insistiendo para alcanzar la primera posición.

“Estamos muy cerca del primer objetivo, que es poder pelear el primer lugar”, explicó el técnico. Huiqui añadió que el siguiente partido será el foco inmediato del equipo y resumió su postura con otra frase: “Hay que seguir insistiendo”.

Para el entrenador, la clave será mantener la dinámica que Cruz Azul consiguió durante esta semana y evitar que el buen momento se convierta únicamente en una racha pasajera. La intención es trasladar esa regularidad al cierre de la fase regular.

El cierre del torneo, otra prioridad

Huiqui también puso la mirada en la posición que Cruz Azul pueda ocupar cuando termine la fase regular. Más allá de alcanzar el liderato, el técnico considera importante sumar la mayor cantidad de puntos posible para llegar a la Liguilla desde una posición favorable.

“Es clave cerrar bien el torneo para sumar la mayor cantidad de puntos”, explicó el entrenador. Su intención es que La Máquina termine lo más cerca posible del primer lugar y pueda afrontar la fase final desde una posición que le permita tener ventaja de localía.

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El objetivo, por tanto, no se limita a alcanzar al América. Huiqui busca que Cruz Azul llegue al tramo decisivo con la mayor cantidad de herramientas posibles y con un nivel que le permita afrontar la Liguilla en las mejores condiciones.

¿Qué necesita Cruz Azul para terminar como líder?

La ruta más clara para La Máquina es ganar sus tres partidos restantes. Cruz Azul enfrentará a León en la jornada 15, visitará a Tigres en la fecha 16 y cerrará la fase regular ante Chivas. Si consigue los nueve puntos, terminará con 35 unidades. El problema es que América todavía tiene cuatro partidos por disputar. Sus cuatro compromisos restantes son Tijuana, partido pendiente de la jornada 7, Toluca, Pumas y Tigres, por lo que todavía puede sumar hasta 12 puntos y alcanzar 39 unidades.

Por eso, si Cruz Azul gana sus tres encuentros y llega a 35 puntos, América tendría que sumar siete puntos o menos de los 12 que todavía tiene disponibles para terminar con 34 o menos y permitir que La Máquina lo supere. En otras palabras:

Cruz Azul gana los tres: llega a 35 puntos .

llega a . América suma 7 o menos: termina con 34 o menos y Cruz Azul acabaría por encima.

termina con y Cruz Azul acabaría por encima. América suma 8: llega a 35 y habría empate en puntos.

llega a y habría empate en puntos. América suma 9 o más: llega al menos a 36 y Cruz Azul ya no podría alcanzarlo.

El empate en 35 puntos también sería un escenario delicado para La Máquina porque América actualmente tiene una diferencia de goles de +15, mientras Cruz Azul está en +9. Por lo tanto, si ambos terminan igualados en unidades, Cruz Azul necesitaría mejorar sustancialmente su diferencia y/o que América pierda terreno en ese apartado.

El calendario de Cruz Azul puede ser decisivo

La ruta de La Máquina no será sencilla:

Jornada 15 — Cruz Azul vs. León | 1 de noviembre.

Jornada 16 — Tigres vs. Cruz Azul | 7 de noviembre.

Jornada 17 — Chivas vs. Cruz Azul | 22 de noviembre.

El último partido puede ser especialmente importante. Cruz Azul y Chivas están empatados actualmente con 26 puntos y se enfrentarán en la última jornada. Si ambos llegan con posibilidades de terminar primeros, ese encuentro podría definir directamente la posición de honor.

¿Qué necesita Cruz Azul para terminar como líder? Claro Sports

¿Qué necesita América para conservar el liderato?

Las Águilas todavía tienen una ventaja de un punto, al sumar 27 tras su duelo de la jornada 14, pero con un partido pendiente, por lo que deberán disputar cuatro partidos en total: el pendiente contra Tijuana y las fechas 15, 16 y 17 ante Toluca, Pumas y Tigres, respectivamente. El dato que cambia completamente el panorama es que América ya no tiene margen para depender únicamente de su ventaja actual. Si Cruz Azul gana todo, las Águilas necesitan al menos ocho puntos para llegar a 35 y mantener la posibilidad de terminar por encima mediante el desempate, con 9 aseguran el liderato sin importar lo que hagan La Máquina y las Chivas, que están empatdos en puntos con los celestes y diferencia de goles de +9, pero con menos goles anotados con 21 por 32 del conjunto de La Noria.