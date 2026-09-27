Pachuca Femenil rompe su racha de cuatro derrotas con goleada ante Santos

Aline Gomes, Nina Nicosia, Charlyn Corral y Paola García fueron las goleadoras del triunfo de Pachuca ante Santos Laguna

Pachuca logra la victoria ante Santos | Imago 7

Las Tuzas del Pachuca pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas al derrotar 4-1 a Santos Laguna, en partido correspondiente al Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, disputado en el Estadio Hidalgo.

El conjunto hidalguense tomó ventaja desde los primeros minutos del encuentro. La anotación llegó después de un trazo largo de Yirleidis Minota hacia Aline Gomes, quien aprovechó el servicio para quedar frente a la portera visitante y definir para el 1-0.

Pachuca mantuvo la presión ofensiva y amplió la diferencia antes del descanso. Chiwendu Ihuezo participó en la jugada del segundo gol, al enviar un pase preciso para Nina Nicosia, quien controló la pelota y definió dentro del área para aumentar la ventaja de las locales.

MÁS INFORMACIÓN: Montse Tomé es nueva entrenadora del Pachuca Femenil tras su paso por la selección de España

Las Tuzas continuaron con el dominio del partido y marcaron el tercer tanto mediante Charlyn Corral. La delantera recibió el balón en la entrada del área y, con un disparo de pierna izquierda, colocó la pelota en el ángulo para superar a la guardameta de Santos y poner el marcador 3-0.

Para la segunda mitad, el cuadro visitante encontró una oportunidad para acercarse en el marcador. Tras un error de la portera Esteffany Barrera, quien no logró quedarse con el balón dentro del área, Nayeli Díaz aprovechó el rebote y envió la pelota al fondo de la portería para el 3-1.

A pesar del descuento, Santos no logró generar una reacción que modificara el rumbo del encuentro. Pachuca mantuvo el control del partido y, en los minutos finales, consiguió la cuarta anotación. Paola García apareció dentro del área para rematar y sellar el triunfo de las Tuzas por 4-1.

MÁS INFORMACIÓN: Deyna Castellanos no quiere comparaciones con Jenni Hermoso en Tigres

Con este resultado, Pachuca regresó a la senda de la victoria después de cuatro jornadas con derrota; sin embargo, el equipo permanece fuera de los puestos de clasificación dentro del Grupo 2 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.