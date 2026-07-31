Pumas Femenil eleva sus objetivos: “Las nuevas jugadoras nos impulsan a creer”

El técnico y la mediocampista hablaron en Juegan Ellas sobre los refuerzos, la presión interna y las dudas que provoca el formato por grupos

Pumas Femenil inicia una nueva etapa con objetivos definidos para el Apertura 2026. En entrevista exclusiva con el programa Juegan Ellas, Roberto Medina y Alejandra Guerrero hablaron sobre la conformación del plantel, la necesidad de recuperar un lugar en la Liguilla y las implicaciones del nuevo formato de competencia de la Liga MX Femenil.

El torneo representa el segundo semestre de Medina al frente del conjunto universitario. Pumas cerró el Clausura 2026 con 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y siete derrotas, registro que no le permitió avanzar a la fase final. Ahora, el cuerpo técnico busca aprovechar la reestructuración de la plantilla para construir un equipo con mayor regularidad.

Para el entrenador, el primer desafío será integrar a las futbolistas que llegaron durante el mercado y conseguir que el equipo traduzca su modelo de juego en resultados. Medina explicó que pretende recuperar los rasgos históricos de Pumas y ofrecer una propuesta con iniciativa desde la posesión.

“Queremos ser un equipo que logre amalgamar bien esas piezas que se han sumado y que nuestro modelo de juego agrade, primero que nada, a nuestra gente. Que los resultados nos vayan dando continuidad hacia nuestro primer objetivo, que es clasificar”, señaló.

El técnico también pretende que la escuadra auriazul sea reconocible por su forma de competir, con capacidad para atacar, asumir riesgos con el balón y conectar con la afición. Reconoció que la inversión realizada por el club aumentó las expectativas alrededor del grupo.

“Entendemos que se genera una presión extra por la conformación de la plantilla, pero estoy muy contento con cómo está. Es un reto buenísimo para mí en mi carrera como director técnico”, añadió.

Pumas cuenta en su plantel con incorporaciones como Andrea Pereira, Priscila Chinchilla, Casandra Montero, Leigh-Anne Robe y Emily Gielnik, futbolistas con experiencia en México y otras ligas. El registro oficial también mantiene a Alejandra Guerrero como parte del mediocampo dirigido por Medina.

Guerrero consideró que las nuevas compañeras han elevado la competencia interna y ayudaron al grupo a plantearse una meta superior. Aunque reconoció que el semestre anterior no terminó como esperaban, afirmó que la plantilla cuenta con elementos para buscar el campeonato.

“El torneo pasado teníamos un buen equipo. Lamentablemente, no se nos dieron los resultados, pero este venimos con mucha ilusión. Llegaron muchas jugadoras con enorme experiencia y nos han dado mucho impulso para creérnosla y aspirar a algo más, que es el campeonato”, expresó.

La mediocampista también respaldó el trabajo de Roberto Medina y destacó la confianza que existe dentro del vestidor. Para Guerrero, la trayectoria del entrenador puede ayudar a establecer las bases de un proyecto capaz de competir durante todo el torneo.

“El profe tiene mucha experiencia tanto aquí como en otros equipos. Es una persona que siempre deja huella, es algo que lo caracteriza y todas confiamos en él”, comentó.

Roberto Medina analiza el nuevo formato de la Liga MX Femenil

El Apertura 2026 introduce una fase regular por grupos y un calendario reducido, modificación que ha generado opiniones diferentes entre entrenadores y jugadoras. Medina encuentra beneficios en la distribución de las cargas físicas, aunque también observa un debate pendiente sobre la igualdad competitiva.

El estratega considera que una menor cantidad de partidos puede facilitar la recuperación de las futbolistas y reducir algunos riesgos físicos. Sin embargo, señaló que no enfrentar a todos los equipos provoca diferencias en los caminos que deberá recorrer cada club para clasificarse.

“Habrá que ver hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo, porque para alguien puede ser justo y para otro injusto. Al final no compites contra todos y existe una diferenciación en la parte de la justicia deportiva”, explicó.

El grupo de Pumas reúne a rivales como América, Pachuca, Chivas, Tijuana y Atlas. Medina sostuvo que las inversiones y movimientos realizados por varios clubes elevarán el nivel de los encuentros, por lo que cada jornada tendrá consecuencias dentro de una fase regular más corta.

Guerrero admitió que el sistema todavía puede provocar confusión, pero señaló que las jugadoras tendrán que adaptarse. Desde su perspectiva, el descanso adicional puede convertirse en una herramienta para llegar en mejores condiciones a cada compromiso.

“Es un poco confuso, pero nos tenemos que acoplar a todo. Creo que también nos va a beneficiar porque tendremos más descanso y más tiempo de recuperación. Tenemos que aprovecharlo”, afirmó.

La futbolista también resaltó el crecimiento que ha experimentado la Liga Femenil y el impacto que tiene sobre las nuevas generaciones. Para ella, quienes forman parte de la competencia tienen la responsabilidad de mantener un camino que permita a más niñas identificarse con jugadoras y clubes.

“Me enorgullece estar en este proceso porque vamos a dejar huella. Esto va a seguir creciendo y me alegra mucho por las niñas que nos siguen y por los aficionados que están involucrados”, concluyó.

Pumas Femenil comenzará su participación en el Apertura 2026 frente a León el domingo 2 de agosto, a las 12:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro será el primer examen para un proyecto que coloca la clasificación como objetivo inicial, pero que dentro del vestidor ya habla de competir por el campeonato.

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