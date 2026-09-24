Deportivo Cali golpea primero: vencE 3-2 a Santa Fe en una final llena de goles

Santa Fe cayó 3-2 ante Deportivo Cali en Tunja. Mariana Zamorano marcó doblete y dejó abierta la final de la Liga Femenina para el partido de vuelta.

Santa Fe vs Cali final de ida | VizzorImage.

Deportivo Cali se quedó con el primer capítulo de la final de la Liga Femenina tras derrotar 3-2 a Independiente Santa Fe en el estadio La Independencia de Tunja. Las azucareras llegaron a estar tres goles arriba, pero las Leonas reaccionaron y, con un doblete de Mariana Zamorano, redujeron la diferencia para dejar abierta la definición del título.

Cali tomó ventaja en un arranque arrollador

El conjunto vallecaucano comenzó el partido con mucha intensidad y encontró rápidamente los espacios para hacer daño. A los 13 minutos, Jessica Bermeo apareció sin marca en un tiro de esquina cobrado por Viancha y, con un cabezazo, puso el 1-0 para Cali. Las azucareras mantuvieron la presión y apenas cuatro minutos después ampliaron la ventaja por medio de Ingrid Guerra, quien aprovechó una mala salida defensiva para definir con potencia.

Santa Fe no encontraba respuestas ante el dominio visitante y estuvo cerca de recibir un tercer golpe. En una nueva equivocación en defensa, Guerra tuvo otra oportunidad de marcar, pero esta vez Wendy Martínez salió rápidamente para ganar el mano a mano. Las Leonas sufrían en el fondo y su entrenador Omar Ramírez mostraba preocupación por los errores que estaban permitiendo las llegadas del Cali.

Santa Fe reaccionó y volvió a meterse en la final

Cuando parecía que Cali tenía el partido bajo control, llegó una acción que cambió el rumbo del encuentro. Tras una revisión del VAR, la árbitra Vanessa Ceballos sancionó penal a favor de Santa Fe y Mariana Zamorano asumió la responsabilidad. La goleadora cardenal ejecutó con potencia y venció a Maryory Sánchez para poner el 1-2 al minuto 31.

El descuento le devolvió confianza a las Leonas, que comenzaron a adelantar sus líneas y a presionar más arriba. Cali perdió parte del control que había mostrado durante el inicio y Santa Fe encontró nuevamente a sus principales armas ofensivas. Al minuto 41, Zamorano apareció nuevamente, esta vez con una acción individual cuyo remate terminó desviándose ligeramente antes de superar a Sánchez para establecer el 2-3.

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El segundo tiempo fue de dominio cardenal

Con la remontada parcial, Santa Fe salió al complemento decidido a buscar el empate. El partido se volvió más abierto durante los primeros minutos, con llegadas de ambos equipos, aunque las Leonas comenzaron a tener mayor iniciativa. Cali, que había sido contundente en la primera parte, ya no encontraba con la misma facilidad a Guerra y Viancha en ataque.

Con el paso de los minutos, Santa Fe se instaló en campo rival y buscó el empate principalmente por las bandas y mediante pelota quieta. Garavito y Zamorano fueron las jugadoras que más insistieron, aunque las cardenales carecieron de precisión en el último cuarto de cancha. Cali, por su parte, comenzó a resistir más cerca de su propia área y a disputar cada balón con intensidad.

Cali resistió y se lleva la ventaja para la vuelta

En el tramo final, las Leonas lo intentaron hasta el último minuto. Santa Fe incluso reclamó una posible falta dentro del área sobre Garavito, pero la árbitra dejó seguir el juego. Los cambios tampoco modificaron el marcador y Cali consiguió sostener la ventaja pese a la presión constante de las locales.

Así terminó una final de ida vibrante, con cinco goles y dos caras completamente diferentes: Cali golpeó primero y llegó a ponerse 3-0, mientras Santa Fe reaccionó con carácter y quedó a un solo gol de la igualdad. El 3-2 deja todo abierto para el partido de vuelta, donde se definirá al nuevo campeón de la Liga Femenina. La primera batalla, disputada ante 10.322 espectadores en La Independencia de Tunja, quedó en manos del conjunto azucarero.

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