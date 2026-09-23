Xelajú MC vs Antigua GFC en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala

Sigue el minuto a minuto del partido pendiente entre Xelajú MC y Antigua GFC por la cuarta jornada 4 del Torneo Apertura de Guatemala.

Xelajú vs Antigua, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Xelajú MC vs Antigua GFC! Superchivos y Panzas Verdes se enfrentan en un partido pendiente de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro debía disputarse originalmente el 16 de agosto, pero fue aplazado por la participación de ambos clubes en la Copa Centroamericana.

Xelajú MC afronta el compromiso con 12 puntos y en el séptimo lugar de la clasificación, después de sumar tres victorias, tres empates y tres derrotas. El equipo dirigido por Roberto Hernández viene de igualar 2-2 como visitante frente a Suchitepéquez y acumula tres jornadas sin ganar en el Apertura 2026. Una victoria le permitiría acercarse nuevamente a los puestos de clasificación.

Antigua GFC llega como líder con 21 puntos, producto de siete triunfos y una derrota. El conjunto de Mauricio Tapia no disputó su partido de la jornada 10 frente a Municipal debido a la cantidad de jugadores convocados a la Selección de Guatemala. Los Panzas Verdes tienen ahora la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima y reafirmar el rendimiento mostrado en el torneo local.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú MC vs Antigua GFC hoy miércoles 23 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Antigua GFC será el miércoles 23 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Xelajú MC vs Antigua GFC para la jornada 4, al momento

Xelajú MC no podrá contar con Elmer Cardoza, expulsado en el duelo ante Suchitepéquez, ni con Kevin Ruiz ni Jorge Aparicio, convocados a la Selección de Guatemala, mientras que Antigua GFC no tendrá disponibles a José Morán, Óscar Castellanos, José Rosales y William Fajardo, también convocados por Tena para el seleccionado nacional. Se estima que Roberto Hernández y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC : Estuardo Sicán; Javier González, Marcelo Hernández, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan; Joshua Ubico, Yair Jaén, Maynor de León; Oscar Mejía, Ángel López; y Diego Casas. DT : Roberto Hernández.

: Estuardo Sicán; Javier González, Marcelo Hernández, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan; Joshua Ubico, Yair Jaén, Maynor de León; Oscar Mejía, Ángel López; y Diego Casas. : Roberto Hernández. Antigua GFC: Jorge Moreno; Jorge González, Alexander Robinson, Juan Carbonell; José Gálvez, José Franco, Allan García, Suhander Zúñiga; Kevin López, Agustín Maziero y José Espinoza. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes del Xelajú MC vs Antigua GFC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Antigua GFC:

15 de marzo de 2026 | Xelajú MC 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de enero de 2026 | Antigua GFC 1-1 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 11 de diciembre de 2025 | Antigua GFC 2-0 Xelajú MC | Cuartos de Final Playoffs Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Playoffs Torneo Apertura 2025 8 de diciembre de 2025 | Xelajú MC 1-0 Antigua GFC | Cuartos de Final Playoffs Torneo Apertura 2025

| Cuartos de Final Playoffs Torneo Apertura 2025 5 de octubre de 2025 | Antigua GFC 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

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