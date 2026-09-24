Martina Weil hace historia: rompe el récord que su mamá Ximena Restrepo tenía desde 1994

Martina Weil superó la marca de Ximena Restrepo en los 400 metros, conquistó el oro en los Juegos Suramericanos y estableció un nuevo récord del campeonato.

Martina Weily su mamá Xinema Restrepo | Reuters y AFP HANNAH PETERS.

Martina Weil confirmó su gran momento deportivo y se convirtió en una de las protagonistas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La atleta chilena conquistó la medalla de oro en los 400 metros y, además, estableció un nuevo récord del certamen, ratificando el favoritismo con el que llegaba a la competencia.

La velocista se impuso con un tiempo de 50 segundos y 45 centésimas, registro que le permitió superar ampliamente la marca que había establecido su madre, Ximena Restrepo, en los Juegos Suramericanos de Valencia 1994, cuando representó a Colombia. El récord anterior estaba en 51″31, por lo que Weil logró rebajarlo en 86 centésimas.

Martina Weil superó el récord de su madre

El triunfo tuvo un significado especial para la corredora chilena, quien llegó a Rosario como una de las grandes candidatas a quedarse con el título. Después de dominar su serie semifinal, Weil volvió a demostrar su nivel en la final y terminó imponiéndose con autoridad para quedarse con la presea dorada.

Además del récord, la chilena consiguió una especie de revancha deportiva después de lo ocurrido cuatro años atrás en los Juegos de Asunción. En aquella edición, Weil perdió el oro de los 400 metros por apenas dos centésimas frente a la colombiana Evelis Aguilar.

Esta vez, la historia fue diferente. Lina Licona, de Colombia, terminó en la segunda posición con un tiempo de 52″38, mientras que la argentina Megan Powell completó el podio con 52″81. De esta manera, Weil sumó otro resultado destacado a una temporada en la que se ha consolidado como una de las principales figuras del atletismo chileno.

“Estoy muy contenta”, dijo la campeona

Después de la competencia, Weil expresó su felicidad por haber cumplido el objetivo con el que llegó a los Juegos Suramericanos y valoró especialmente haber podido conseguir el resultado acompañada por sus seres queridos.

“Estoy muy contenta, venía con el objetivo de ganar, efectivamente. El premio de récord de campeonato fue una yapa, una cerecita encima”, manifestó la atleta, quien también destacó la presencia de sus padres, su representante y su entrenador, a quien llevó desde Bélgica para acompañarla durante la competencia.

La chilena todavía podría ampliar su cosecha en Santa Fe, pues aparece inscrita en las pruebas de 4×400 metros mixta y 4×100 femenina. Sin embargo, su participación en esta última competencia todavía no está completamente confirmada.

Te puede interesar