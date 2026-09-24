Pensión IMSS e ISSSTE, triple pago confirmado: ¿Cuándo cae el depósito y quiénes lo reciben?

Millones de pensionados podrían recibir tres depósitos durante noviembre de 2026 debido a una coincidencia de fechas

¿Por qué habría tres pagos a pensionados en noviembre? | Reuters.

El cierre de año representa uno de los periodos con más movimientos económicos para los adultos mayores pensionados, ya que durante noviembre coinciden distintos pagos para algunos beneficiarios del sistema de seguridad social y de los programas federales.

Los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán sus depósitos correspondientes a la pensión mensual, mientras que algunos también tendrán acceso al pago del aguinaldo.

A estos ingresos se puede sumar el depósito de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa dirigido a personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos de incorporación.

Por esta razón, algunos adultos mayores podrían acumular tres depósitos durante el penúltimo mes del año: pensión IMSS o ISSSTE, aguinaldo y apoyo del Bienestar.

Pensión IMSS e ISSSTE 2026: ¿Qué adultos mayores tienen derecho al triple pago y por qué?

El llamado triple pago no corresponde a todos los pensionados del IMSS e ISSSTE, sino únicamente a quienes cumplen con ciertas condiciones. Los beneficiarios deberán recibir una pensión del IMSS o ISSSTE, contar con el pago adicional del aguinaldo correspondiente y, además, estar registrados en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

En el caso del IMSS, el aguinaldo aplica para los pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73). Por ello, no todos los jubilados del instituto reciben este pago adicional.

De esta manera, un adulto mayor que tenga una pensión del IMSS bajo Ley 73 o del ISSSTE, y que también sea beneficiario de la Pensión del Bienestar, podría recibir tres depósitos durante noviembre de 2026.

El apoyo del Bienestar contempla un depósito bimestral de 6,400 pesos, de acuerdo con la información proporcionada para este calendario, por lo que se sumaría a los ingresos habituales de los pensionados que forman parte del programa.

¿Cuándo cae el depósito del triple pago para adultos mayores? Fechas estimadas

Los depósitos dependerán de cada institución y de sus calendarios oficiales de pago. En el caso del IMSS, el pago correspondiente a noviembre de 2026 y el aguinaldo para pensionados de Ley 73 estarían programados para el lunes 2 de noviembre de 2026. Para los jubilados del ISSSTE, el pago mensual de noviembre se contempla para el jueves 29 de octubre de 2026, mientras que la primera parte del aguinaldo está prevista para la primera quincena de noviembre.

Por su parte, la Pensión del Bienestar realizará su último pago bimestral de 2026 durante noviembre. La dispersión se llevará a cabo mediante un calendario organizado por la primera letra del apellido de los beneficiarios. De acuerdo con la programación estimada, el operativo iniciaría con la letra A el lunes 2 de noviembre, aunque la Secretaría del Bienestar debe publicar el calendario oficial con las fechas específicas para cada apellido.

Los adultos mayores que reciben más de un apoyo deberán revisar sus cuentas bancarias y mantenerse atentos a los comunicados oficiales del IMSS, ISSSTE y la Secretaría del Bienestar para confirmar las fechas definitivas de depósito.

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