Jesse Huerta presenta su nueva banda “Jesse and The Supernovas” y deja atrás proyecto con Joy

El músico mexicano inició una nueva etapa fuera de Jesse & Joy, mientras continúan las dudas sobre el futuro del reconocido dúo

Jesse presenta su nueva aventura musical. | @jesseandthesupernovas

La historia de Jesse & Joy atraviesa uno de sus momentos más comentados después de que Jesse Huerta anunciara una pausa personal y posteriormente presentara su nuevo proyecto musical llamado “Jesse and The Supernovas”.

El anuncio generó dudas entre sus seguidores sobre el rumbo que tomará la agrupación que conquistó al público con canciones como “¡Corre!”, “Espacio sideral”, “Dueles” y “La de la mala suerte”, aunque hasta el momento ninguno de los hermanos ha confirmado una separación definitiva del dueto.

Jesse explicó que su decisión responde a una necesidad personal de tomar distancia, enfocarse en su familia y atender su bienestar emocional. Además, señaló que su nuevo proyecto no representa un reemplazo de Jesse & Joy.

¿Por qué se separó el dueto musical Jesse & Joy? Sale a luz otra teoría

La pausa anunciada por Jesse Huerta abrió distintas versiones sobre lo ocurrido dentro del proyecto musical. El integrante masculino de Jesse & Joy informó el 15 de septiembre que tomaría un descanso para dedicar tiempo a su vida familiar y cuidar su bienestar personal.

El músico aclaró que la música seguiría formando parte de su vida y que su mensaje no significaba un adiós definitivo al proyecto que comparte con su hermana. También destacó la importancia que Jesse & Joy tiene dentro de su trayectoria.

Sin embargo, la ausencia de Jesse en una conferencia de prensa donde Joy habló sobre el futuro del dúo incrementó las especulaciones. La cantante explicó que atravesaba una etapa complicada y señaló que extrañaba compartir ese momento con la persona con la que construyó la historia del grupo.

En redes sociales comenzó a circular una versión que relacionaba la pausa con una supuesta infidelidad entre Jesse y la pareja sentimental de Joy. Esta teoría fue difundida por usuarios de internet, pero no existe información confirmada que respalde esa versión, por lo que permanece como un rumor.

Además, los mensajes publicados por Mónica León, esposa de Jesse, generaron comentarios entre los seguidores del dúo. La esposa del cantante habló sobre el amor, los límites y la importancia de la verdad, aunque no señaló directamente a ninguna persona ni explicó que sus publicaciones estuvieran relacionadas con Jesse & Joy.

¿Cómo se llama la nueva banda de Jesse Huerta y qué música interpretarán?

Después de anunciar su pausa dentro de Jesse & Joy, Jesse Huerta presentó su nuevo proyecto llamado “Jesse and The Supernovas”, una banda con la que busca explorar una nueva etapa artística.

El músico explicó que esta propuesta individual no surgió para sustituir el trabajo que ha realizado junto a Joy, sino como un espacio diferente dentro de su carrera.

Durante más de 20 años, Jesse participó en Jesse & Joy como guitarrista, pianista, baterista, percusionista, compositor, productor, cantante de coros e intérprete. Su experiencia musical ahora forma parte de este nuevo camino artístico.

Hasta el momento, Jesse no ha revelado todos los detalles sobre el repertorio o la fecha de lanzamiento de la nueva banda, pero el proyecto representa una nueva etapa después de una carrera construida junto a su hermana.

¿Quién es Jesse y quién es Joy? Lo que debes saber para no confundirte de hermano

La conversación alrededor de Jesse & Joy también volvió a poner sobre la mesa una duda recurrente entre algunos seguidores: identificar correctamente a cada integrante del dúo.

La respuesta es sencilla: Jesse es el hermano y Joy es la hermana. Sus nombres completos son Jesse Eduardo Huerta Uecke y Tirzah Joy Huerta Uecke.

Jesse Huerta es el músico que participa principalmente como instrumentista, compositor y productor dentro del proyecto. Por su parte, Joy Huerta es la voz principal del grupo, además de compositora y representante pública de la agrupación en distintos momentos.

Los hermanos comenzaron a trabajar juntos antes de alcanzar reconocimiento internacional. La Sociedad de Autores y Compositores de México registra “Llegaste tú”, compuesta en 2001, como una de las primeras canciones creadas por ambos. Posteriormente firmaron con Warner Music México en 2005.

¿Qué pasará con los conciertos programados de Jesse & Joy?

A pesar de la pausa de Jesse Huerta, Jesse & Joy mantiene compromisos profesionales programados. El músico indicó inicialmente que cumpliría con las fechas anunciadas hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra.

Joy también confirmó que continuará con las presentaciones previstas para 2026 y 2027, aunque reconoció que enfrenta esta etapa sin la presencia de su hermano en algunos compromisos. Uno de los eventos que generó atención fue el concierto del 6 de diciembre de 2026 en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, donde Jesse confirmó que no participará debido a la pausa personal que anunció.

Hasta ahora, el futuro de Jesse & Joy permanece abierto. Mientras Jesse inicia una nueva etapa con Jesse and The Supernovas, Joy mantiene la continuidad de los compromisos del dúo y ambos han evitado confirmar una ruptura definitiva del proyecto que construyeron durante más de dos décadas.

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