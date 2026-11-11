De niña que soñaba con jugar fútbol a ‘Niña de Oro’: Charlyn Corral conmueve con homenaje en el Salón de la Fama

La goleadora mexicana recordó las puertas que se le cerraron, agradeció a su familia y compartió un homenaje con Hugo Sánchez y Chicharito Hernández

Todo comenzó con una niña de 11 años que corría detrás de un balón, que buscaba un espacio para jugar entre niños mayores y que se negaba a aceptar que el fútbol no era para ella. Años después, Charlyn Corral volvió a encontrarse con aquella pequeña que soñaba con convertirse en futbolista profesional, pero esta vez lo hizo sobre el escenario del Salón de la Fama del Fútbol Internacional 2026, en Pachuca, Hidalgo, donde recibió un homenaje que la llevó a recordar sus orígenes, sus sacrificios y a las personas que nunca dejaron de creer en ella.

La delantera mexicana protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, al compartir el escenario con Javier ‘Chicharito’ Hernández y Hugo Sánchez, dos referentes del fútbol nacional. Entre aplausos y palabras de reconocimiento, Corral escuchó cómo su historia se convertía en un mensaje para las niñas que actualmente sueñan con seguir sus pasos, mientras ella intentaba asimilar el significado de todo lo que había conseguido.

El homenaje comenzó con un video que recreó los primeros años de una niña que tenía que enfrentarse a los prejuicios para conseguir un lugar en la cancha. “A veces dicen que no puedo jugar con ellos, pero a la pelota le da igual si le pega un niño o una niña. Ella nada más sabe si le pegas con ganas o con miedo y yo miedo no tengo”, se escuchó durante la presentación. La grabación terminó con una frase que resumió el sueño que marcaría su vida: “Me llamo Charlyn. Tengo 11 años y quiero ser futbolista profesional”.

Charlyn Corral recuerda a la niña que nunca dejó de creer en su sueño

Cuando llegó el momento de hablar, Charlyn reconoció que estaba más nerviosa que durante la ceremonia que había vivido semanas antes en Londres. No había preparado un discurso porque quería dejar que sus emociones hablaran por ella. “No quise planear nada de lo que iba a decir. Simplemente quise pararme aquí, fluir. Realmente no sabía lo que me esperaba, pero al estar aquí parada en frente de todos ustedes y recibir este cariño, pues la verdad que se me pone la piel chinita”, confesó ante los asistentes.

Detrás de los goles, los reconocimientos y los años de carrera había una historia que no siempre fue sencilla. Corral recordó que muchas veces encontró puertas cerradas y tuvo que escuchar comentarios que ponían en duda sus capacidades como futbolista. Su estatura y su complexión fueron motivo de cuestionamientos, al grado de que llegó a preguntarse si realmente tenía el talento que ella misma creía poseer. “He sido una mujer que por momentos se le cerraron puertas”, expresó al recordar las dificultades que enfrentó.

Sin embargo, cuando habló de las personas que la ayudaron a superar esos momentos, su discurso regresó a casa. Charlyn recordó a su hermano como la persona que despertó su amor por el fútbol, alguien a quien admiraba desde pequeña y que se convirtió en una de sus principales motivaciones. “Yo siempre dije por la admiración y el amor que sentía de mi hermano”, señaló, antes de reconocer también las enseñanzas de sus padres, quienes estuvieron presentes durante la ceremonia.

“Mi padre y mi madre, que también están aquí, siempre me dijeron que lo más importante era que tú te admiraras”, recordó la delantera. Aquellas palabras la acompañaron durante una trayectoria que la llevó a jugar en Estados Unidos, Finlandia y España, lejos de su familia y de los lugares donde había comenzado a perseguir su sueño. Cada experiencia le permitió demostrar sus capacidades, pero también convencerse de que podía llegar hasta donde alguna vez imaginó.

La futbolista también dedicó parte de su intervención a quienes la acompañaron dentro de la cancha. Lejos de atribuirse sus logros de manera individual, agradeció a sus compañeras, entrenadores y a todas las personas que han contribuido al crecimiento del fútbol femenil. “Al final no lo conseguí sola, como lo dije en esa gala fue gracias a mis compañeras, a los entrenadores que he tenido que han confiado en mí, a toda la gente que ha puesto su granito de arena por el fútbol femenil y yo sinceramente, nunca pensé que este momento llegaría”, manifestó.

Hugo Sánchez aparece en el escenario y bautiza a Charlyn como la ‘Niña de Oro’

La ceremonia todavía tenía preparado otro momento para Corral. Hugo Sánchez apareció en el escenario para reconocer a la goleadora mexicana, en un encuentro que reunió a dos futbolistas que consiguieron distinciones individuales por su capacidad goleadora fuera del país. El exjugador del Real Madrid tomó el micrófono y, antes de comenzar su mensaje, le hizo una pregunta que resumió la admiración que quería transmitirle: “¿Te puedo llamar la niña de oro a partir de ahora?”.

Sánchez explicó que Jesús Martínez le había pedido participar en el homenaje porque ambos compartían un lugar particular en la historia del fútbol mexicano. El exdelantero recordó su Bota de Oro conquistada en España y celebró el reconocimiento internacional recibido por Charlyn, al considerar que sus trayectorias demostraban que los futbolistas nacidos en México podían alcanzar distinciones individuales fuera del país. “Somos los únicos mexicanos que hemos conseguido títulos de máximo goleador fuera de México, nacidos en México”, afirmó.

El exfutbolista también habló de las diferencias entre las oportunidades que tuvo durante su carrera y las que existen actualmente. Recordó que en su época no podía competir por el Balón de Oro debido a las restricciones de elegibilidad que entonces tenía el premio, aunque sí logró conquistar la Bota de Oro. Por eso, quiso aprovechar el encuentro para reconocer lo conseguido por Corral: “Pero ahora, afortunadamente para ella, el mundo se rindió a sus pies nombrándole la mejor goleadora del año”, expresó.

El homenaje terminó con dos generaciones del fútbol mexicano compartiendo un mensaje de perseverancia y reconocimiento, mientras Javier Hernández también formaba parte de una ceremonia dedicada a celebrar el camino recorrido por Charlyn Corral. La niña que alguna vez tuvo que insistir para que le pasaran el balón estaba ahora frente a figuras que reconocían su trayectoria. Y aquella frase de su infancia, “yo miedo no tengo”, adquirió un significado distinto: ya no era solamente la respuesta de una pequeña que quería jugar, sino el recuerdo de la convicción que la acompañó hasta convertirse en una de las goleadoras más reconocidas del fútbol mexicano.

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