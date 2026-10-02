Burkina Faso presenta problemas para viajar a Argentina y peligra el amistoso ante la Albiceleste

El combinado africano permanece varada en Marruecos por problemas con su vuelo y busca una alternativa para llegar a Buenos Aires antes del amistoso

La deleggación quedó varada en Marruecos | Reuters

La Selección de Burkina Faso enfrenta problemas logísticos para viajar a Argentina y mantiene en duda el amistoso programado ante la Albiceleste para este sábado 3 de octubre. A poco más de 24 horas del encuentro, el conjunto africano continuaba en Casablanca, Marruecos, después de que el vuelo que debía trasladarlo a Buenos Aires fuera cancelado. El partido está previsto a las 21:00 horas locales en el Estadio Monumental.

La Federación Burkinesa de Fútbol confirmó que el viaje estaba programado originalmente para el 30 de septiembre, pero la empresa encargada del vuelo chárter canceló la operación sin previo aviso. La situación obligó a buscar una nueva alternativa para completar el traslado desde Marruecos hasta Argentina, una ruta que requiere alrededor de 11 horas de vuelo directo.

El contratiempo pone bajo presión la realización del segundo amistoso de Argentina durante esta Fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de derrotar 4-0 a Bolivia en Córdoba y esperaba continuar su preparación frente a Burkina Faso antes del duelo programado contra Benín. Hasta el momento, ninguna de las federaciones anunció oficialmente la cancelación del encuentro.

Burkina Faso busca una solución para poder viajar a Buenos Aires

La Federación Burkinesa explicó mediante un comunicado que el Ministerio de Deportes, la propia Federación y la Embajada de Burkina Faso trabajan para encontrar una nueva opción de traslado. También señaló que las alternativas analizadas presentan dificultades relacionadas con la duración del viaje, una circunstancia que provocó reticencias dentro del plantel.

La ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara; el presidente de la Federación, Oumarou Sawadogo, y el embajador burkinés en Marruecos, Mamadou Coulibaly, participan en las gestiones. El objetivo es que los ‘Etalons’ puedan llegar a Buenos Aires y disputar el partido, aunque el margen de tiempo se redujo de manera considerable.

De acuerdo con TyC Sports, una de las opciones contempla que Burkina Faso aterrice en Buenos Aires el mismo sábado alrededor de las 13:00 horas, apenas ocho horas antes del inicio previsto del encuentro. La selección africana tendría entonces que completar los trámites de llegada, trasladarse, descansar y presentarse en el Monumental prácticamente sin margen para una preparación previa en territorio argentino.

Los reportes sobre el origen del conflicto presentan algunos matices. El comunicado oficial de Burkina Faso atribuyó el retraso a la cancelación del vuelo contratado originalmente, mientras que La Nación informó que hubo dos intentos fallidos de traslado y señaló que los jugadores mostraron rechazo ante la posibilidad de completar parte del recorrido mediante vuelos comerciales. El mismo medio reportó diferencias sobre las condiciones acordadas para el amistoso, aspectos que no forman parte de la explicación oficial difundida por la Federación Burkinesa.

El escenario mantiene en espera a la Selección Argentina, que continúa con su preparación mientras se define la situación de su rival. Burkina Faso ocupa el puesto 62 del ranking de la FIFA y llegó a esta ventana después de empatar 1-1 contra Benín y vencer 1-0 a República Centroafricana en sus compromisos recientes de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Messi ya llegó a Argentina

Mientras existe incertidumbre por el amistoso ante Burkina Faso, Lionel Messi ya se encuentra en Argentina. El capitán aterrizó este viernes 2 de octubre por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario junto con su familia después de viajar desde Estados Unidos. Posteriormente se trasladó a su residencia en Funes, antes de incorporarse a las actividades relacionadas con su último encuentro con la Albiceleste.

El partido previsto para la despedida de Messi será Argentina contra Benín el martes 6 de octubre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Monumental. Scaloni había reservado al delantero para ese encuentro y no estaba contemplado que participara frente a Burkina Faso. Su llegada se produjo antes de lo esperado y abrió la posibilidad de que acompañe al plantel durante el compromiso del sábado, aunque hasta este viernes no existía confirmación oficial sobre su presencia en el estadio.