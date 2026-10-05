¡Se queda en la élite! Manuela Vanegas renueva con el Brighton

La defensora colombiana de 25 años, Manuela Vanegas, extendió su vínculo contractual con el Brighton de Inglaterra.

Manuela Vanegas renueva su contrato | @BHAFCWomen

El fútbol femenino de Colombia sigue dando de que hablar. Después de haber tenido una final bastante apasionante de la Liga Femenina y ser terceras en la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA, una de las grandes referentes es noticia. Manuela Vanegas ha hecho oficial su extensión de contrato en el fútbol de Inglaterra.

La defensora de 25 años es una de las mejores futbolistas de la Selección Colombia. Además, una de las jugadoras con mejor técnica y de las pocas zurdas que han logrado destacar en el balompié jugado por mujeres a nivel nacional e internacional.

Manuela Vanegas aterrizó en el Brighton de Inglaterra desde el verano de 2025 y después de un año en la institución británica ha logrado mostrar todo su potencial. No en vano, el equipo inglés ha tomado la determinación de firmarle un contrato de larga duración.

“I can’t wait to continue our hard work!” 💬🤝 https://t.co/gM2gxAmGLp — Brighton & Hove Albion Women (@BHAFCWomen) October 5, 2026

Manuela Vanegas lleva la bandera del fútbol femenino colombiano por lo más alto

La nacida en Colombia ya tiene en su palmarés varias particularidades. Subcampeona de la Liga Femenina Iberdrola de España, campeona de la Copa de la Reina y Supercopa de España. Así mismo, ya tiene más de 50 partidos con la camiseta de la Selección Colombia.

Formas Íntimas, Envigado, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Huila y Real Sociedad de España, fueron sus clubes antes de llegar a la Premier League de Inglaterra. En el Brighton ha tenido un gran impacto gracias a su técnica, pero también su alto compromiso con la mejora como futbolista.

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Así las cosas, la Selección Colombia Femenina tendrá una defensora más en el fútbol femenino del más alto nivel por un par de temporadas más. Un detalle no menor de cara a lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2027 que se llevará a cabo en Brasil.

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