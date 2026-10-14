Olimpia vs Real España en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Olimpia vs Real España, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Olimpia y Real España se enfrentarán este jueves 15 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. El encuentro tendrá como protagonistas a los dos primeros equipos de la clasificación, separados por apenas un punto. Los Albos buscarán aprovechar su condición de locales para alcanzar el liderato, mientras que la Máquina intentará mantenerse en lo más alto del campeonato.

Olimpia llega al compromiso ubicado en la segunda posición con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y una derrota. En su última presentación, el conjunto merengue venció 1-0 a Génesis PN como visitante. Para este encuentro, el equipo tendrá las bajas de Michaell Chirinos y Carlos Emanuel Cuello por lesión, mientras que Edrick Menjívar presenta molestias físicas. Por otra parte, Edwin Rodríguez volvió a entrenarse con normalidad y estará disponible.

Real España lidera el Torneo Apertura 2026 con 21 unidades después de nueve jornadas, en las que consiguió seis triunfos y tres empates. El conjunto aurinegro es el único equipo que permanece invicto en la competición y cuenta con 14 goles a favor y cuatro en contra. En su último partido, derrotó 1-0 a Estrella Roja como visitante. La Máquina buscará extender su racha positiva y ampliar la diferencia sobre Olimpia en la tabla de posiciones.

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¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Olimpia vs Real España de la jornada 10 de la Liga de Honduras

El encuentro entre Olimpia y Real España será el jueves 15 de octubre de 2026 a las 19:30 horas de Honduras en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Se podrá ver en vivo a través de Deportes TVC, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Real España hoy

Olimpia no tendrá disponibles a Michaell Chirinos y Carlos Emanuel Cuello por lesión, mientras que Real España no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de Honduras Se estima que Eduardo Espinel y Juan Ignacio Martínez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Olimpia : Onan Rodríguez, Kevin Guity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Cristian Canales, José Raúl García, Axel Maldonado, Bryan Cortés, Imanol Enríquez, David Flores, Yustin Arboleda (C). DT : Eduardo Espinel.

: Onan Rodríguez, Kevin Guity, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Cristian Canales, José Raúl García, Axel Maldonado, Bryan Cortés, Imanol Enríquez, David Flores, Yustin Arboleda (C). : Eduardo Espinel. Real España: Luis López, Jeffrey Ramos, Devron García, Marcelo Pereira, Franklin Flores, Carlos Mejía, Jhow Benavídez (C), Mike Arana, Roberto Osorto, Anthony García, Eddie Hernández. DT: Juan Ignacio Martínez.

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Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Real España en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Real España:

12 de mayo de 2026 | Olimpia 3-2 Real España | Triangular Torneo Clausura

9 de mayo de 2026 | Real España 3-1 Olimpia | Triangular Torneo Clausura

25 de abril de 2026 | Real España 3-2 Olimpia | Torneo Clausura

8 de marzo de 2026 | Olimpia 1-1 Real España | Torneo Clausura

27 de diciembre de 2025 | Olimpia 1-0 Real España | Triangular Torneo Apertura

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