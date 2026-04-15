Colombia vence con categoría a Chile y acaricia el boleto mundialista

La ‘Tricolor’ ganó tranquila y logró superar a las australes con tantos de Linda Caicedo y Manuela Vanegas.

Linda Caicedo celebrando su gol con Colombia | JOAQUIN SARMIENTO / AFP

La Selección Colombia cumplió con la tarea, una vez más, en el Pascual Guerrero de Cali. El elenco ‘Tricolor’, con su mejor vestido de gala, derrotó 2-0 a Chile en la sexta jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol. Aunque perdonó más de la cuenta, la escuadra cafetera logró tres puntos fundamentales para seguir en carrera rumbo a una plaza directa al próximo Mundial.

Bastó la diana de Linda Caicedo, apenas en los 14 minutos de partido, seguido de un penal convertido por Manuela Vanegas en la última jugada del partido, para configurar esos tres puntos de oro. Chile no tuvo aproximación clara, pero la ‘Tricolor’ incluso se maniató en un partido donde merecía ganarlo por goleada.

Un golazo de Linda Caicedo marcó la diferencia

Preciso en la primera ocasión de gol para Colombia, Caicedo la tradujo en gol. En efecto, la extrema del Real Madrid emprendió vuelo tras un pase claro de Marcela Restrepo en zona ofensiva. Se jugó la individual y eludió fácilmente a sus rivales en el bloque chileno, hasta que nadie pudo retenerla e invocó la pelota a las redes. Gol de crack.

La ‘Tricolor’ marcaba diferencia desde lo individual, pero le costó en cierto modo retener la pelota a favor. Chile, con muy poco, robó la pelota y jugó en campo rival sin hacer daño, pero fue cuestión de tiempo para volverse a encarrilar en el compromiso. Se encendió la sirena de un trámite engañoso.

Manuela Vanegas liquidó el pleito

De igual modo, Colombia contestó desde los contragolpes y pudo ampliar más la diferencia. Tuvo dos escaramuzas en el cierre del primer episodio, hasta que se desató en el complemento. Algunas variantes funcionaron, pues Colombia recuperó el control del balón y fue totalmente superior.

Manuela Pavi tuvo un mal disparo que se marchó por encima, seguido de las aproximaciones de Gisela Robledo. Tuvo la jugada para matar el partido, pero en principio la arquera rival se interpuso, además de otro zapatazo en todo el palo derecho. El desequilibrio fue un plato fuerte del combinado nacional.

De repente, en la última jugada, Caicedo se sacó de la manga otra gran acción. Volvió a gambetear y fabricó una pena máxima en el epílogo, ratificada por el VAR. Se encargó del cobro Manuela Vanegas, quien impactó de zurda a todo un rincón. De este modo, equipo cafetero llegó a 13 puntos, igualando a Argentina para compartir el liderato.

El próximo cotejo para las dirigidas por Marsiglia es justo ante la ‘Albiceleste’, fuera de casa, el próximo sábado 18 de abril a las 6:00 p.m. (hora COL) en Lanús. De ganarlo, el onceno ‘Tricolor’ sería líder absoluto de las justas sudamericanas.

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