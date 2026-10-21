Maná y Café Tacvba hacen historia a lado de las leyendas del Rock; ¿esta es la razón?

Las dos agrupaciones mexicanas son las únicas representantes de Latinoamérica dentro del ranking de 50 bandas de rock

Maná y Café Tacvba entran en la lista de las 50 mejores bandas de rock.Claro Sports

The Beatles, Queen, Nirvana, Metallica, Pink Floyd y The Rolling Stones son nombres que han marcado distintas generaciones del rock. Ahora, dos bandas mexicanas aparecen junto a esas figuras dentro de una selección internacional que recorre más de siete décadas de historia del género: Maná y Café Tacvba.

Las agrupaciones mexicanas consiguieron un lugar dentro de la lista de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos elaborada por Billboard, una clasificación que volvió a generar conversación entre seguidores del rock latino y mexicano por la presencia de ambos grupos.

El dato adquiere una dimensión especial porque Maná y Café Tacvba son las únicas bandas latinoamericanas incluidas entre las 50 seleccionadas. El ranking reúne principalmente proyectos estadounidenses y británicos que han marcado buena parte de la historia comercial del rock, pero también abre espacio para dos propuestas surgidas en México y desarrolladas, en su mayoría, en español.

La lista no debe confundirse con otro ranking publicado por Billboard en marzo de 2026 dedicado exclusivamente al rock en español, en el que Café Tacvba aparece en el segundo lugar y Maná en el noveno. En esta ocasión, se trata de una selección global en la que comparten posiciones con bandas como U2, Fleetwood Mac, AC/DC, Radiohead, Guns N’ Roses, Pearl Jam, Green Day y Oasis.

¿En qué lista aparecieron las bandas mexicanas Maná y Café Tacvba y por qué es histórico?

Maná y Café Tacvba forman parte de la selección de Billboard de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos, una lista que busca recorrer la evolución del género y reconocer a grupos de distintas generaciones, estilos y procedencias.

La clasificación contempla aproximadamente siete décadas de rock y establece una diferencia entre una banda entendida como unidad creativa y los proyectos construidos alrededor de un solista. Entre los criterios señalados para formar parte de la selección está que sus integrantes toquen instrumentos y funcionen como una verdadera agrupación sobre el escenario.

El resultado coloca a las dos bandas mexicanas dentro de un listado dominado principalmente por proyectos surgidos en Estados Unidos y Reino Unido. The Beatles ocupa la primera posición, seguido por The Rolling Stones y Led Zeppelin. Pink Floyd y Queen completan los primeros cinco lugares.

La inclusión es significativa para el rock mexicano porque Maná y Café Tacvba son las únicas agrupaciones de Latinoamérica y de habla hispana que aparecen entre las 50 elegidas. Otros nombres fundamentales del rock latinoamericano, como Soda Stereo, Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs o Los Prisioneros, no aparecen en este ranking global.

Esto no significa que Billboard considere que esas agrupaciones carezcan de relevancia. De hecho, en su ranking específico de rock en español publicado en 2026, Soda Stereo ocupa el primer lugar, Café Tacvba el segundo, Caifanes el séptimo y Maná el noveno, lo que demuestra que ambas clasificaciones parten de universos y enfoques distintos.

La presencia mexicana también permite dimensionar el alcance internacional que ambos proyectos consiguieron por caminos diferentes. Mientras Maná desarrolló una carrera vinculada con el rock y el pop latino de alcance masivo, Café Tacvba construyó una discografía marcada por la mezcla de rock alternativo, música tradicional mexicana y experimentación.

¿Qué lugar ocupan Maná y Café Tacvba en la lista de Billboard?

Maná aparece en la posición número 25, exactamente a la mitad del ranking. La banda mexicana se coloca inmediatamente después de The Velvet Underground y por encima de Pretenders, Parliament/Funkadelic, The Allman Brothers Band, R.E.M. y Pearl Jam.

La agrupación formada en Guadalajara también aparece por encima de bandas como Aerosmith, Eagles, Ramones, Green Day, Blondie, Oasis, The Cure y Red Hot Chili Peppers dentro de esta selección editorial.

La posición refleja una trayectoria que convirtió a Maná en uno de los grupos mexicanos con mayor presencia internacional. Álbumes como ¿Dónde jugarán los niños?, Cuando los ángeles lloran y Sueños líquidos, además de canciones como “Rayando el sol”, “Oye mi amor”, “Vivir sin aire” y “En el muelle de San Blas”, forman parte de un catálogo que logró extender su alcance por México, Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Café Tacvba ocupa el lugar número 44. Los originarios de Ciudad Satélite aparecen después de No Doubt y antes de The Stooges, Oasis, Def Leppard, Sleater-Kinney, The Cure y Red Hot Chili Peppers.

La publicación también ha reconocido en otras clasificaciones el papel de Café Tacvba dentro del rock latino. Billboard colocó al grupo mexicano en el segundo puesto de su selección de las mejores bandas de rock en español, solo detrás de Soda Stereo, y destacó particularmente su capacidad para combinar folclor mexicano, rock, bolero, norteño y sonidos experimentales.

Discos como Re, publicado en 1994, ayudaron a consolidar esa identidad. “La ingrata”, “Las flores”, “El baile y el salón” y, años después, “Eres” permitieron que la agrupación atravesara distintas generaciones sin mantenerse atada a una sola fórmula musical.

Lista completa de las mejores bandas de rock en la historia, según la revista estadounidense

La selección completa de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos según Billboard queda de la siguiente manera:

The Beatles The Rolling Stones Led Zeppelin Pink Floyd Queen Fleetwood Mac U2 Sly & The Family Stone Black Sabbath Nirvana The Who Metallica AC/DC Creedence Clearwater Revival Talking Heads Grateful Dead Heart The Clash The Beach Boys Radiohead Van Halen Rage Against the Machine Guns N’ Roses The Velvet Underground Maná Pretenders Parliament/Funkadelic The Allman Brothers Band R.E.M. Pearl Jam Paramore Aerosmith The White Stripes Nine Inch Nails Eagles Ramones Thin Lizzy Santana Green Day Blondie The Band Earth, Wind & Fire No Doubt Café Tacvba The Stooges Oasis Def Leppard Sleater-Kinney The Cure Red Hot Chili Peppers

La parte alta concentra nombres que han atravesado varias generaciones. The Beatles encabeza la selección, por delante de The Rolling Stones y Led Zeppelin, mientras que Pink Floyd, Queen, Fleetwood Mac, U2, Sly & The Family Stone, Black Sabbath y Nirvana completan los primeros diez lugares.

En medio de ese recorrido aparece el dato que vuelve a colocar al rock mexicano dentro de la conversación internacional: Maná ocupa el puesto 25 y Café Tacvba el 44, las únicas dos agrupaciones latinoamericanas dentro de una selección global de 50 bandas.