Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Deportes Tolima por Liga BetPlay 2026-I

En Claro Sports se pueden enterar de todos los datos previos al juego entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima por Liga BetPlay.

Deportivo Pasto vs Deportes Tolima, previa | Claro Sports

Fecha de clásicos en el primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano 2026. Deportivo Pasto recibe en su casa, el Estadio Departamental Libertad, al siempre difícil Deportes Tolima. Dos equipos que ocupan la parte alta de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pasto: Geovanni Banguera; Santiago Jiménez, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Hárrinson Mancilla, Enrique Serje, Hervin Goyes; Jonathan Perlaza, Matías Pisano y Andrey Estupiñán. D.T.: Jonathan Risueño.

Posible alineación de Deportes Tolima para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Daniel Pedrozo, Juan José Mera, Junior Hernández; Brayan Rovira, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Torres, Jersson González; Adrián Parra y Luis Sandoval. D.T.: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver a Pasto vs Tolima por la Liga BetPlay 2026-I?

Este compromiso, el cual fue reprogramado por la jornada 16, tendrá su pitazo inicial este viernes 10 de abril a partir de las 8:05 de la tarde. Win+ Fútbol transmitirá las emociones del cotejo en el Estadio Departamental Libertad, además de Win Play en su plataforma streaming. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de Deportivo Pasto

01.04.2026 | Deportivo Pasto 0-0 Alianza | Fecha 15.

29.03.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional | Fecha 14.

24.03.2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto | Fecha 13.

18.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 12.

Últimos partidos de Deportes Tolima

04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe| Fecha 10.

31.03.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.

28.03.2026 | Deportes Tolima 3-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 14.

23.03.2026 | Boyacá Chicó 1-1 Deportes Tolima | Fecha 13.

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