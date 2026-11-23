El presidente de la FMF buscará que México reciba los partidos más importantes del torneo, mientras las futbolistas celebran la histórica designación

El dirigente habló sobre la Copa del Mundo 2031 | Imago7

México buscará albergar la inauguración, la final y el sorteo del Mundial Femenil de 2031. Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), adelantó que uno de los principales objetivos será conseguir los encuentros más importantes del torneo, además de superar los 13 partidos que recibió el país durante la Copa del Mundo varonil de 2026.

En entrevista con W Radio, el directivo explicó los objetivos de la federación después de que la candidatura conjunta de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica fuera aprobada este lunes 23 de noviembre en Zúrich. La noticia también provocó reacciones entre las futbolistas mexicanas, quienes destacaron la oportunidad de disputar una Copa del Mundo ante su propia afición y el impacto que tendrá la competencia en las nuevas generaciones.

Mikel Arriola quiere la inauguración, la final y el sorteo del Mundial Femenil 2031

La FMF buscará que México tenga un papel más importante en la distribución de partidos del Mundial de 2031. Arriola señaló que uno de los principales aprendizajes de la organización de 2026 fue la necesidad de asegurar encuentros de las rondas decisivas.

“Yo creo que lo que se puede hacer mejor es tener más partidos.Tener más partidos también de fases más avanzadas, de relevancia, buscar que el sorteo sea en México y también, ¿por qué no?, buscar la inauguración y la final”, declaró.

El presidente de la FMF considera que la respuesta de los aficionados durante el Mundial varonil representa uno de los principales argumentos para solicitar esos acontecimientos, especialmente después de las preguntas que surgieron por la distribución de los encuentros más importantes de aquella edición.

“Creo que son las cosas que mucho se preguntó la gente en este Mundial del 26, siendo la mejor afición, la mejor sede o las mejores sedes en México, por qué no tuvimos partidos en fases más avanzadas”, añadió.

México espera recibir decenas de partidos del Mundial Femenil 2031

Una de las principales diferencias entre las ediciones de 2026 y 2031 estará en el número de encuentros que México pretende albergar. Mientras que en el torneo varonil recibió 13 partidos, Arriola anticipó que la cantidad será considerablemente mayor en la competencia femenil.

“No te puedo decir todavía la cifra porque no estamos todavía en ese momento, pero te diría que son decenas, bastantes más que los 13 que nos tocaron en el Mundial del 26”, explicó.

El directivo también se refirió a las instalaciones mexicanas contempladas dentro del proyecto. En la conversación se mencionaron Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Torreón y Pachuca, y la posibilidad de incorporar infraestructura adicional durante los próximos años. “El incentivo es obviamente a tener estadios nuevos o estadios muy modernos”.

Un Mundial histórico con 48 selecciones y cuatro países anfitriones

La Copa Mundial Femenil de 2031 será la primera edición con 48 selecciones participantes, una ampliación respecto de los 32 equipos que disputaron los torneos de 2023 y 2027.

Arriola explicó que la candidatura comenzó a trabajarse desde 2023 y destacó el respaldo obtenido durante el proceso de designación.“Ahora, afortunadamente podemos decir que México recibe un cuarto Mundial y lo más importante de la noticia es que el Mundial va a ser femenil y un Mundial sin precedentes”, señaló.

“48 equipos de fútbol femeniles de todo el mundo, lo que nos hace muy felices porque esta candidatura es conjunta con un equipo del Caribe, un equipo de Centroamérica, otro equipo de Norteamérica y se vuelve a confiar en México, el mundo, 211 asociaciones, por aclamación aprobaron esta candidatura el día de hoy aquí en Zúrich”, expresó.

La Liga MX Femenil, uno de los principales retos rumbo a 2031

Más allá de la organización del torneo, Arriola reconoció que el desarrollo de la Liga MX Femenil será determinante para fortalecer a la Selección Mexicana durante los próximos años. “Tenemos muchas asimetrías en muchas ligas, no es propio de México. Y lo que tenemos que hacer las ligas es centralizar propiedades para efectos de repartir de mejor manera los recursos y provocar que haya menos distancias entre competidores”, explicó.

Arriola también planteó la necesidad de aumentar los enfrentamientos contra clubes estadounidenses y aprovechar la presencia de futbolistas mexicoamericanas para elevar el nivel de competencia. “Tenemos que ir igualando ese progreso y también tenemos que ir acompañando a nuestra liga de más oportunidades de roce con Estados Unidos, básicamente hacer más partidos contra Estados Unidos, traer más jugadoras mexicoamericanas”, afirmó.

Las futbolistas mexicanas celebran el Mundial Femenil 2031: “Es el sueño de todas”

La designación también generó reacciones entre distintas figuras del fútbol femenil mexicano, que se encuentran en concentración rumbo al duelo ante Haití que entregará un boleto al Mundial de Brasil 2027.

Las seleccionadas compartieron lo que representa la posibilidad de disputar un Mundial en casa, así como la importancia que tendrá para las niñas que aspiran a convertirse en futbolistas profesionales.

Charlyn Corral: “Es el sueño de todas”

La delantera destacó que la organización del torneo representa una oportunidad que trasciende a las futbolistas profesionales y alcanza a quienes no tuvieron las condiciones para cumplir sus aspiraciones deportivas.

“Que México sea sede es el sueño de muchas jugadoras, de todo un país, de muchas futbolistas que hoy en día son jugadoras o que en algún momento soñaron con ser jugadoras y no pudieron cumplirlo. Es el sueño de todas y será una gran motivación para mí y todas las nuevas generaciones para apoyar a México”.

Kenti Robles: “México es fútbol, México es pasión”

La defensora resaltó la respuesta que espera de los aficionados mexicanos y recordó la experiencia del Mundial varonil de 2026 como antecedente de lo que puede ocurrir cinco años después.

“Que México vaya a ser sede en el 2031 representa un sueño que tenemos todos los mexicanos. El Mundial que vivimos en el pasado fue un éxito y se va a repetir. México es fútbol, México es pasión, la gente lo va a disfrutar mucho”.

Ana Mendoza: “Es un sueño jugar un Mundial en casa”

Mendoza señaló que la posibilidad de participar en una Copa del Mundo en territorio mexicano representa una de las mayores aspiraciones para las integrantes de la selección.

“Representa mucho para mí porque para mí y para todas es un sueño jugar un Mundial en casa. Es una oportunidad muy grande y va a ser un momento inolvidable”.

Alice Soto quiere repetir el ambiente del Mundial varonil de 2026

La mediocampista destacó el respaldo de los aficionados mexicanos y expresó su deseo de que la competencia femenil pueda contar con una respuesta similar a la que se vivió durante el torneo varonil.

“Es algo muy bonito para todos los mexicanos que el Mundial sea aquí. Sería increíble jugar en ese Mundial, más que nada por la afición. Esperemos que en el Mundial del 31 se vea como con los hombres para nosotras. Me encanta la afición de México, nos apoyan mucho”.

Blanca Félix destaca el impulso para las nuevas generaciones

La guardameta consideró que albergar la Copa Mundial Femenil permitirá que más niñas se acerquen al fútbol y encuentren referentes dentro de la selección nacional.

“Wow, me genera mucha emoción, ilusión que podamos ser sede de un evento tan importante. Va a ser un impulso para todas las niñas mexicanas, para todo el pueblo mexicano. Ya lo vivimos con el varonil, poderlo vivir ahora, la réplica de todo lo que se vivió, estoy muy emocionada de poder disfrutarlo y estar siempre apoyando a nuestras selecciones”.

Itzel Velasco confía en el respaldo de la afición mexicana

La portera destacó la oportunidad de mostrar al país ante el mundo y el ambiente que espera durante los partidos de la selección.

“Es un gran orgullo para todo el país, toda la afición ha querido un Mundial aquí. Nos van a apoyar mucho, van a estar ahí para nosotras y estamos muy contentas de que sea aquí en nuestro país, de poder mostrar que México es un gran país”.

Jacqueline Ovalle: “Algún día lo soñé y ahora se hace realidad”

La atacante compartió su emoción por la posibilidad de representar a México en un Mundial organizado en territorio nacional, una aspiración que tenía desde años anteriores.

“Súper contenta, orgullosa de saber que se puede jugar aquí un Mundial. Para mí es algo increíble, algún día lo soñé y ahora se hace realidad. Es un orgullo poder representar a mi país aquí”.

Maricarmen Reyes piensa en las niñas que sueñan con jugar un Mundial

La futbolista destacó que la designación llega en un momento de crecimiento del fútbol femenil mexicano y puede convertirse en una motivación para las siguientes generaciones.

“Es un orgullo para todos los mexicanos y más que nada para las niñas que estén aquí y puedan vivir ese Mundial en casa, es algo muy bonito para que sueñen y sigan creyendo que podrán estar en un Mundial. Más que nada, el fútbol ha crecido muchísimo en este país y me da mucho gusto poder estar aquí”.