Jugadores, entrenadores y leyendas respaldan la impresión positiva que dejó el país durante la pasada Copa del Mundo

El legado del 2026 que brillará en el Mundial Femenil 2031. | Claro Sports.

México no solamente hizo historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo masculinas. También dejó una huella entre futbolistas, entrenadores y aficionados internacionales que encontraron en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tres escenarios donde el fútbol se convirtió en una celebración. Cinco meses después del arranque del Mundial 2026, las imágenes de estadios llenos, calles con aficionados y encuentros entre distintas culturas vuelven a cobrar relevancia ante la designación del país como una de las sedes del Mundial Femenil 2031.

La confirmación de México como anfitrión conjunto de la próxima gran cita femenina, junto con Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, representa otro capítulo en la relación del país con la FIFA. Después de organizar las ediciones masculinas de 1970, 1986 y 2026, el territorio mexicano tendrá una nueva oportunidad de recibir a las principales selecciones del mundo, ahora en una competencia que busca impulsar el crecimiento del fútbol femenil.

El Mundial 2026 dejó testimonios que ayudan a explicar el atractivo de México como anfitrión. Desde la impresión que causó el Estadio Azteca en el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, hasta las celebraciones compartidas por aficionados mexicanos y colombianos en Guadalajara, la experiencia trascendió los partidos y se extendió a las calles, las plazas y los espacios públicos.

Thomas Tuchel quedó impresionado con México y el Estadio Azteca

Uno de los testimonios internacionales más representativos llegó de Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra, cuya selección eliminó a México por 3-2 en los octavos de final, disputados el 5 de julio en el Estadio Azteca. Más allá del resultado, el estratega alemán destacó la pasión que encontró desde su llegada a la capital mexicana y el significado de disputar un partido en uno de los escenarios más reconocidos del fútbol internacional.

“Se siente de inmediato, desde que aterrizamos aquí y vimos la emoción, los sentimientos y el compromiso de toda la gente con la Copa del Mundo. Estamos en un lugar icónico, con un estadio icónico, y lo sentimos”, expresó Tuchel en declaraciones recogidas por la FIFA. Sus palabras reflejaron la impresión que provocó la capital del país entre los integrantes de una selección acostumbrada a competir en los principales escenarios europeos.

El Estadio Azteca, que también recibió el partido inaugural entre México y Sudáfrica, sumó una nueva página a su historia después de albergar las finales de 1970 y 1986. La presencia de Inglaterra en los octavos de final y la respuesta de los aficionados mexicanos reforzaron la importancia del inmueble, que volvió a convertirse en uno de los símbolos de la competencia.

Hugo Sánchez y Jorge Campos celebraron el ambiente del Mundial 2026

Las leyendas del fútbol mexicano también destacaron la experiencia. Hugo Sánchez, quien disputó el Mundial de 1986, recordó el significado de regresar cuatro décadas después al mismo escenario. El exdelantero destacó que el Azteca se había convertido en un estadio verdaderamente histórico al recibir tres Copas del Mundo y resaltó que la celebración no se limitó a las tribunas, pues también alcanzó a quienes siguieron los encuentros mediante pantallas gigantes en las calles.

Por su parte, Jorge Campos consideró que la edición de 2026 estuvo entre las mejores de la historia. El exportero resaltó la atmósfera creada por los aficionados, particularmente en las celebraciones alrededor del Ángel de la Independencia. La eliminación de México ante Inglaterra puso fin al recorrido del Tricolor, pero no borró la experiencia que dejó el torneo entre quienes acudieron a los partidos.

Guadalajara y Monterrey también dejaron recuerdos del Mundial

La experiencia mundialista se extendió a las otras dos ciudades anfitrionas. En Guadalajara, la convivencia entre seguidores mexicanos y colombianos se convirtió en una de las imágenes del torneo. El fotoperiodista de Reuters Ivan Arias destacó la amistad que surgió entre ambas aficiones, cuyos integrantes terminaron por acompañarse en reuniones, celebraciones y encuentros, una muestra del intercambio cultural que generó la Copa del Mundo.

En Monterrey, el Gigante de Acero también formó parte de la experiencia internacional al recibir encuentros de distintas selecciones. La ciudad permitió que aficionados de diferentes nacionalidades convivieran alrededor del fútbol y conocieran uno de los principales escenarios deportivos del norte del país. Junto con Guadalajara y Ciudad de México, completó el mapa de una Copa del Mundo que volvió a colocar al país en el centro de la atención internacional.

México 2031: de la fiesta del Mundial masculino al desafío del fútbol femenil

La organización de 2026 dejó antecedentes importantes para la siguiente cita mundialista. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había expresado su confianza en México antes del inicio del torneo, cuando aseguró que se encontraba muy tranquilo respecto a la organización y anticipó que la experiencia sería espectacular. Cinco años después de aquella edición, el Mundial Femenil 2031 ofrecerá una nueva oportunidad para aprovechar la infraestructura, la experiencia operativa y la conexión del público mexicano con el fútbol.

México volverá a ser anfitrión de una Copa del Mundo, pero esta vez con el fútbol femenil como protagonista. La designación para 2031 abre la posibilidad de construir una nueva historia a partir de las experiencias de 2026: estadios con tradición, ciudades que recibieron a miles de visitantes y una afición que dejó una impresión entre los protagonistas internacionales. El siguiente desafío será trasladar esa energía a una competencia que representa una nueva etapa para el fútbol mundial.