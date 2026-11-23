El Guadalajara de Gabriel Milito llega como superlíder a la Fiesta Grande del Apertura 2026 y presume una sola derrota ante los otros siete clasificados

Hay torneos que despiertan ilusión y otros que parecen anunciar el final de una larga espera. Chivas llega a la Liguilla del Apertura 2026 con argumentos para creer que esta vez puede ser diferente. El Guadalajara de Gabriel Milito terminó la fase regular como superlíder, recuperó protagonismo y ahora tiene por delante el desafío que ha perseguido durante casi una década: conquistar su decimotercer campeonato de Liga MX.

Han pasado nueve años y medio desde la última vez que el Rebaño Sagrado levantó el trofeo de campeón. Aquella tarde del 28 de mayo de 2017, el equipo dirigido por Matías Almeyda derrotó a Tigres en la final del Clausura 2017, con un marcador global de 4-3. Desde entonces, la estrella número 13 se convirtió en una obsesión para una institución acostumbrada a competir por los primeros lugares del fútbol mexicano.

Pero esta vez existe un argumento que alimenta la esperanza rojiblanca: de los otros siete equipos clasificados a la Liguilla, solamente Toluca consiguió derrotar al Guadalajara durante la fase regular. Los Diablos Rojos lo hicieron en la primera jornada, cuando el proyecto de Milito buscaba consolidarse y Chivas todavía no contaba con sus futbolistas seleccionados. Después de aquel tropiezo, ninguno de los otros aspirantes al campeonato pudo superar al Rebaño.

Chivas, el superlíder que solamente perdió contra uno de los invitados a la Liguilla

El Guadalajara cerró las 17 jornadas del Apertura 2026 con 33 puntos, producto de nueve victorias, seis empates y solamente dos derrotas, además de 27 goles a favor y 15 en contra. La regularidad fue una de las principales características del conjunto de Milito, que encontró resultados tanto en el Estadio Akron como fuera de casa y terminó por arrebatarle el liderato a Cruz Azul en la última fecha.

El balance frente a los otros siete clasificados es uno de los datos más interesantes del torneo. Chivas consiguió dos victorias, cuatro empates y una derrota, para sumar 10 de 21 puntos posibles. Aunque no fue un dominio absoluto en los marcadores, logró competir ante cada uno de sus posibles adversarios en la fase final y evitó la derrota frente a seis de ellos.

Resultados de Chivas ante los clasificados a la Liguilla del Apertura 2026

Resultados de Chivas ante los clasificados a la Liguilla | Claro Sports

El único equipo que logró vencer a Chivas fue Toluca, que se impuso 2-0 en la jornada inaugural, el 18 de julio. Aquella derrota llegó en un contexto particular, pues el Guadalajara todavía no disponía de sus seleccionados y comenzaba a plasmar la propuesta futbolística de Gabriel Milito. La otra caída del torneo fue frente a Querétaro, conjunto que no consiguió su clasificación a la Liguilla.

Cruz Azul y América, dos pruebas que fortalecen la candidatura rojiblanca

El resultado más significativo llegó en la última jornada. Chivas derrotó 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron y le arrebató el liderato general, en un encuentro que representó una prueba directa frente a uno de los principales contendientes al campeonato. La victoria permitió al Rebaño cerrar el torneo en lo más alto de la clasificación y llegar a la fase final con el impulso de haber superado a un rival directo.

Ante el América, el Guadalajara también dejó una actuación que alimentó las expectativas. En la jornada 9, Chivas visitó el Estadio Azteca, dominó diferentes pasajes del Clásico Nacional y llegó a exhibir las dificultades defensivas de las Águilas. Sin embargo, el conjunto azulcrema consiguió rescatar un empate 2-2, en un partido que dejó sensaciones contrastantes: superioridad rojiblanca durante buena parte del encuentro, pero sin la contundencia necesaria para quedarse con los tres puntos.

Monterrey, Pachuca, León y Atlas: los otros obstáculos que Chivas ya enfrentó

La visita a Monterrey fue otra de las pruebas que superó el equipo de Milito. El Guadalajara venció 1-0 a Rayados en el Gigante de Acero durante la jornada 14, un resultado que confirmó su capacidad para competir fuera de casa. Frente a un adversario con recursos ofensivos y experiencia en eliminatorias, el Rebaño consiguió mantener su portería sin recibir gol y llevarse tres puntos importantes.

Los enfrentamientos contra Pachuca, León y Atlas terminaron con el mismo marcador: empates 1-1. El Guadalajara igualó frente a los Tuzos en la jornada 6, repartió puntos con los rojinegros en el Clásico Tapatío de la fecha 11 y repitió el resultado ante La Fiera en la jornada 16. Estos encuentros reflejan que Chivas logró mantenerse competitivo, aunque también evidencian una tarea pendiente: transformar los partidos cerrados en victorias.

Gabriel Milito y el sueño de repetir la hazaña de Matías Almeyda

La última vez que Chivas fue campeón, Matías Almeyda dirigía a un plantel que terminó por conquistar el Clausura 2017. El Guadalajara empató 2-2 ante Tigres en el partido de ida de la final y posteriormente ganó 2-1 en el Estadio Akron, entonces conocido como Estadio Chivas, para sellar el campeonato con un global de 4-3. Aquella conquista representó el duodécimo título de Liga MX en la historia de la institución.

Desde aquel 28 de mayo de 2017, la búsqueda de la estrella 13 ha acompañado a diferentes generaciones de futbolistas y entrenadores. Ahora, Gabriel Milito tiene la oportunidad de terminar con una sequía que está por cumplir diez años y devolver al Guadalajara a la cima del fútbol mexicano. El técnico argentino ha construido un equipo que llega con el respaldo de sus resultados y con la ventaja deportiva de haber terminado por encima de sus rivales.

¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Chivas y cuándo fue su último campeonato?

El Guadalajara cuenta con 12 campeonatos de Primera División, una historia que comenzó en la temporada 1956-57 y que tuvo su etapa más exitosa durante los años del Campeonísimo. De esas conquistas, nueve corresponden a la época de torneos largos y tres a los torneos cortos.

Títulos en torneos largos (9): 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70 y 1986-87.

Títulos en torneos cortos (3): Verano 1997, Apertura 2006 y Clausura 2017.

El último campeonato llegó bajo el mando de Almeyda, quien consiguió devolverle el protagonismo al club. Milito busca convertirse en el siguiente entrenador argentino que lleve a Chivas a conquistar la Liga MX, con una generación que ya demostró capacidad para competir contra los principales aspirantes al título.

¿Es el Apertura 2026 la gran oportunidad de Chivas para conquistar la estrella 13?

Los números respaldan la candidatura del Guadalajara, pero también advierten que la Liguilla será una prueba diferente. El Rebaño no perdió contra seis de sus siete posibles rivales, aunque solamente consiguió derrotar a dos de ellos. En una fase de eliminación directa, los empates y los pequeños detalles pueden cambiar el destino de cualquier eliminatoria, especialmente cuando enfrente aparecen equipos acostumbrados a disputar partidos decisivos.

La gran diferencia respecto a otros torneos es que Chivas llega como superlíder y con el impulso de haber vencido a Cruz Azul en el cierre de la fase regular. El conjunto de Milito tendrá que trasladar esa regularidad a los cuartos de final, donde Pachuca aparece como su primer obstáculo en el camino hacia el campeonato.

Casi diez años después de aquella final contra Tigres, Guadalajara vuelve a mirar de frente la posibilidad de ser campeón. La historia ofrece razones para ilusionarse, los resultados sostienen su candidatura y la afición sueña con volver a celebrar. Ahora queda responder la pregunta que acompaña al Rebaño desde 2017: ¿será el Apertura 2026 el torneo de la esperada estrella 13?