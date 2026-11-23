De acuerdo con el parte médico del Embajador, el referente prende las alarmas de cara al resto de la instancia semifinal.

Mackalister Silva, jugador de Millonarios | Vizzor

Millonarios pasa por horas bajas rumbo a su segundo examen de cuadrangulares. Después de varias fechas, todavía Alberto Gamero no podrá contar con todo su plantel a disposición, por lo que tendrá que tomar acciones preventivas para resguardar a dos jugadores más. Juan Guillermo Cuadrado y David Mackalister Silva entraron al departamento médico.

Aunque igualó sin goles ante Deportivo Cali, llegando sin perder a su duelo en casa ante Atlético Bucaramanga, tuvo que pagar un previo alto. Durante el primer tiempo, Silva sufrió un golpe que lo obligó de inmediato a abandonar el campo de juego, recibiendo asistencia urgente de los galenos. Lo propio sucedió con Cuadrado, ausente en la segunda etapa del partido.

Las señales de dolor de Mackalister fueron más que evidentes. El estratega Alberto Gamero indicó en rueda de prensa que debía someterse a resonancia este lunes, así como a Cuadrado, para definir qué ocurrió con ambos jugadores y cuál será el tiempo estimado de baja en un calendario más que apretado.

¿Mackalister Silva se perderá el resto de cuadrangulares?

El creativo fue el del parte menos alentador. Según el último informe del Embajador, sufrió un “esguince del ligamento colateral medial” de su rodilla derecha durante el partido del fin de semana. No definieron tiempo de evolución, pero ya se encuentra cumpliendo con los trabajos para recuperarse de la lesión que posiblemente lo aleje de competencias el resto de año.

No hay quizás una exactitud sobre el grado de la lesión. De entrada, por lo corto que es el calendario, demorará cerca de un mes en reponerse. Salvo un avance significativo contrarreloj en su recuperación, todo indica que se le acabó el año en las canchas.

Lo de Cuadrado no es grave: ¿y Daniel Ruiz?

En cuanto al capitán de Millonarios, fue realmente leve lo sucedido respecto a su salida del campo. Quizás se pierda los compromisos de esta semana ante Bucaramanga y América de Cali, por lo que volvería al ruedo iniciando diciembre. El tema fue una “sobrecarga de los isquiotibiales de su pierna izquierda”, que ya se está trabajando con el cuerpo médico.

Para alivio en la posición, Daniel Ruiz está próximo a volver. El último informe aseveró que está en la etapa final de su proceso, al punto de cumplir con trabajos diferenciados de campo. Hay esperanzas de que pueda retomar actividades ya sobre el final de los cuadrangulares.

En fin, ha sido un inicio caro para Millonarios. No es excusa para el Embajador, que deberá buscar su primera victoria y apretar la lucha por ingresar a la final. Bucaramanga, el elenco de Pablo Peirano, espera a travesarse y frustrar sus planes el próximo martes 24 de noviembre a las 6:20 p.m. (hora COL) en El Campín.

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