México volverá a recibir una Copa Mundial femenil 60 años después de aquel torneo histórico que reunió a 110 mil aficionados en el Azteca

El Mundial Femenil regresa a la Ciudad de México | Claro Sports

La Copa Mundial Femenil de 2031 tendrá a México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica como anfitriones de un nuevo capítulo para el fútbol de mujeres en Norteamérica.

Para México, sin embargo, el significado va mucho más allá de recibir otro torneo internacional: 60 años antes, el país fue escenario de uno de los acontecimientos más importantes en la historia del fútbol femenil, cuando una generación de mexicanas desafió los prejuicios de su época, llenó el Estadio Azteca y disputó una final mundialista ante más de 100 mil espectadores.

El 5 de septiembre de 1971, mucho antes de que la FIFA organizara su primera Copa Mundial Femenina oficial en 1991, la Selección Mexicana enfrentó a Dinamarca por el título de un campeonato internacional que reunió a seis países.

Aquella generación, encabezada por futbolistas como Alicia ‘la Pelé’ Vargas, María Eugenia ‘la Peque’ Rubio y Guadalupe Tovar, consiguió un subcampeonato que durante décadas permaneció fuera de los registros oficiales. El regreso de un Mundial femenil a territorio mexicano en 2031 permitirá recuperar una historia que comenzó en las canchas de tierra, alcanzó las tribunas del Azteca y terminó convirtiéndose en un antecedente fundamental del fútbol femenil moderno.

México 1971: el Mundial que se jugó 20 años antes de que la FIFA organizara el suyo

En 1970, México había recibido una de las Copas del Mundo varoniles más recordadas, con Brasil conquistando su tercer título y Pelé despidiéndose de los Mundiales como campeón. Apenas un año después, el mismo Estadio Azteca volvió a recibir una competencia internacional, aunque sus protagonistas tuvieron que abrirse camino sin el reconocimiento de la FIFA.

El campeonato de 1971 fue la segunda edición de un torneo internacional femenil independiente, después del disputado en Italia en 1970. Su organización estuvo a cargo de una federación internacional de fútbol femenil ajena a la FIFA, con el apoyo de patrocinadores privados que financiaron gastos de viaje, alojamiento y equipamiento de las delegaciones.

Reconocimientos para las mundialistas de 1971 | Imago 7

México, Dinamarca, Argentina, Inglaterra, Italia y Francia fueron las seis selecciones participantes. Los encuentros se distribuyeron entre el Estadio Azteca de la Ciudad de México y el Estadio Jalisco de Guadalajara. Cada partido tenía dos tiempos de 35 minutos, mientras que el trofeo era conocido como la Copa Ángel de Oro.

Hubo transmisiones, publicidad, venta de artículos conmemorativos y una mascota llamada Xóchitl, representada como una joven futbolista mexicana. El torneo atrajo a miles de aficionados y demostró que el fútbol de mujeres podría convertirse en un espectáculo multitudinario.

Las pioneras mexicanas: de jugar en canchas de tierra a representar a su país

La historia de aquella selección comenzó antes de 1971. En una época en la que las mujeres encontraban múltiples restricciones para practicar fútbol, las jugadoras mexicanas empezaron a organizarse mediante equipos y competencias locales. En 1969 se puso en marcha una liga femenil en la Ciudad de México, con encuentros en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.

De aquellas competencias surgió la base del representativo que viajó al Mundial de Italia 1970. La selección se formó mediante pruebas a las que acudieron decenas de futbolistas y terminó integrada por un grupo reducido que consiguió el tercer lugar, un resultado que colocó a México entre los equipos más competitivos de aquel circuito internacional.

Para el campeonato de 1971, el conjunto dirigido por Víctor Manuel Meléndez contó con futbolistas como las porteras Yolanda Ramírez y Elvira Aracén; las defensoras Irma Chávez, Bertha Orduña y Martha Coronado; además de Guadalupe Tovar, Alicia Vargas, María Eugenia Rubio, Patricia Hernández, Teresa Aguilar, Elsa Huerta, Lourdes de la Rosa y Eréndira Rangel, entre otras integrantes.

Las ‘fugitivas del metate’: los prejuicios que enfrentaron las primeras seleccionadas

El éxito deportivo no eliminó la discriminación. Las futbolistas mexicanas tuvieron que soportar comentarios que cuestionaban su presencia en las canchas. Una de las expresiones utilizadas para referirse a ellas fue ‘fugitivas del metate’, reflejo de los prejuicios que rodeaban al deporte practicado por mujeres.

Las jugadoras no contaban con una estructura profesional, contratos ni las condiciones económicas que correspondían al espectáculo que estaban generando. Aun con esas dificultades, continuaron su preparación y llegaron al campeonato con la posibilidad de disputar un título internacional frente a su público.

El 15 de agosto de 1971: México ganó el primer partido femenil internacional en el Azteca

El 15 de agosto de 1971 quedó marcado como una fecha histórica para el fútbol mexicano. La selección femenil enfrentó a Argentina en el partido inaugural del campeonato y consiguió una victoria por 3-1 ante una asistencia estimada de entre 90 mil y 100 mil personas.

María Eugenia ‘la Peque’ Rubio abrió el marcador al minuto 21 y Patricia Hernández amplió la ventaja al 30. Angélica Cardozo descontó para Argentina al 35, pero Rubio apareció nuevamente al minuto 49 para completar su doblete y asegurar el triunfo mexicano.

La capitana Guadalupe Tovar encabezó al equipo titular, que contó con Yolanda Ramírez en la portería. Aquella alineación también incluyó a Irma Chávez, Bertha Orduña, Martha Coronado, Paula Pérez, Elsa Huerta, Teresa Aguilar, Silvia Zaragoza, Patricia Hernández y María Eugenia Rubio. La selección había ganado su primer partido y el público mexicano había respondido de manera multitudinaria.

De la goleada a Inglaterra a una semifinal contra Italia

El segundo compromiso se disputó el 22 de agosto y terminó con una victoria mexicana por 4-0 sobre Inglaterra. Eréndira Rangel inauguró el marcador al minuto 5, Teresa Aguilar consiguió un doblete y Elsa Huerta cerró la goleada. El resultado permitió que México terminara como líder del Grupo A con dos triunfos, siete goles a favor y solamente uno en contra.

El siguiente rival fue Italia, una selección que contaba con experiencia internacional y había organizado el campeonato anterior. La semifinal del 29 de agosto reunió a una asistencia estimada de 80 mil personas en el Estadio Azteca.

Las italianas se adelantaron al minuto 6 con una anotación de Carmela Varone, pero México respondió inmediatamente. Patricia Hernández empató mediante un penal al minuto 7 y convirtió otro al 24 para completar la remontada por 2-1. México había conseguido su tercera victoria consecutiva y estaba clasificado a la final del Mundial femenil.

El 5 de septiembre de 1971: 110 mil aficionados presenciaron la final entre México y Dinamarca

La final enfrentó a las anfitrionas con Dinamarca, campeona de la edición anterior y una de las selecciones más fuertes del mundo. El Estadio Azteca recibió a una multitud estimada en 110 mil espectadores.

La gran protagonista fue Susanne Augustesen, delantera danesa de apenas 15 años, quien consiguió los tres goles de la victoria europea. Dinamarca ganó 3-0 y conquistó su segundo título consecutivo del circuito independiente. México terminó subcampeón ante su público, un año después de haber conseguido el tercer lugar en Italia.

“Ver al publico es una cosa hermosa. No es algo que sabría definirlo, casi lloramos. No es tan malo el segundo lugar, jugando en el Estadio Azteca. Es un récord…Son unos reconocimientos que nunca pensé que fueran a llegar. Que haya una liga y que se ve que todo lo del fútbol femenil si se puede. Van a dejar muy alto a México”, declaró Irma Chávez en entrevista con Claro Sports.

El Mundial que generó dinero, pero no les pagó a sus protagonistas

El éxito de México 1971 dejó una contradicción que marcó la historia de sus participantes. El campeonato tuvo patrocinadores, ingresos por boletaje, publicidad y una amplia cobertura mediática, pero las futbolistas no recibían una remuneración equivalente al negocio que ayudaban a sostener.

En los días previos a la final surgió una controversia económica entre las seleccionadas y los organizadores. El conflicto puso sobre la mesa una exigencia que tardaría décadas en consolidarse: el derecho de las futbolistas a recibir una compensación por su trabajo.

El 11 de septiembre de 1971, seis días después de la final, México volvió a enfrentar a Argentina en la denominada Copa Xóchitl, un partido benéfico que terminó 1-1 y buscó apoyar a las familias de las jugadoras.

Alicia Vargas y otras integrantes de aquella generación han recordado que, pese a su participación internacional, no pudieron desarrollar una carrera profesional remunerada. Muchas tuvieron que dedicarse a otras actividades laborales, incluso después de haber representado a México en dos campeonatos mundiales.

El olvido de las pioneras: por qué México 1971 no aparece en los registros oficiales de FIFA

A diferencia de los Mundiales masculinos que México organizó en 1970 y 1986, el campeonato femenil de 1971 no forma parte de la historia oficial de las Copas Mundiales de FIFA. Aquella competencia fue organizada por una federación internacional independiente que no pertenecía al organismo rector del fútbol mundial.

La primera Copa Mundial Femenina reconocida oficialmente por FIFA se disputó hasta 1991, en China, con 12 selecciones participantes. Para entonces habían transcurrido 20 años desde la final entre México y Dinamarca.

Durante ese periodo, el fútbol femenil mexicano no logró consolidar una estructura profesional que aprovechara el interés generado en 1971. Las jugadoras continuaron participando en diferentes competencias, pero sus logros perdieron presencia en la cobertura deportiva y en los registros institucionales.

En marzo de 2026, Guadalupe Tovar volvió a reclamar el reconocimiento de aquella generación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. “La federación nunca nos ha dado reconocimientos, jamás. Ni cuando nos fuimos ni cuando regresamos de Italia. Ni en el Mundial de aquí, nunca fuimos reconocidas por la federación“, declaró la exfutbolista a ESPN.

Las pioneras sí han recibido distinciones de otras instituciones. En 2022, el Senado de la República reconoció a integrantes de las selecciones que participaron en los campeonatos de 1970 y 1971. En noviembre de 2025, María Eugenia Rubio, Alicia Vargas y Guadalupe Tovar fueron incorporadas al Salón de la Fama del Fútbol Internacional.

Reconocimientos para las mundialistas de 1971 | Imago 7

La Liga MX Femenil: una historia que volvió a contarse

El desarrollo del fútbol femenil mexicano tardó varias décadas en contar con una competencia profesional de alcance nacional. Fue hasta 2017 cuando comenzó la Liga MX Femenil, que permitió establecer una plataforma para nuevas generaciones de futbolistas.

Para las protagonistas de 1971, el crecimiento del campeonato nacional también representa una continuidad de su trabajo. Irma Chávez, quien formó parte de aquella selección como lateral derecha, explicóque el fútbol femenil nunca desapareció completamente, aunque dejó de recibir la atención que había alcanzado durante el campeonato internacional.

La recuperación de aquella historia también llegó al cine. Producciones como Tan cerca de las nubes (2023) y Copa 71, esta última dirigida por Rachel Ramsay y James Erskine, reconstruyeron el campeonato mediante imágenes de archivo y testimonios de las futbolistas que participaron en él.

El documental contó con la participación de Venus Williams, Serena Williams y Alex Morgan como productoras ejecutivas, y permitió mostrar a nuevas generaciones escenas de los estadios mexicanos llenos para presenciar una competencia que había permanecido fuera de la historia oficial de los Mundiales.

Mundial femenil 2031: el regreso a México 60 años después de aquella final histórica

La designación de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica como anfitriones de la Copa Mundial Femenil de 2031 revive la esencia de aquel torneo.

México ha sido sede de las Copas Mundiales varoniles de 1970, 1986 y 2026, pero el campeonato femenil de 2031 tendrá un significado histórico diferente. Será la oportunidad de recibir una edición oficial del torneo que tiene sus raíces en tierra tricolor.

En 2031 se cumplirán seis décadas de aquella final frente a Dinamarca. El recuerdo no estará limitado al resultado de 3-0 ni a los aproximadamente 110 mil aficionados que acudieron al Estadio Azteca. También incluirá a las mujeres que jugaron sin salarios profesionales, enfrentaron prejuicios y demostraron que el fútbol femenil podía llenar los principales escenarios del país.