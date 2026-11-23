La histórica futbolista mexicana recordó el Mundial de 1971, comparó las condiciones de ambas generaciones y habló del desafío rumbo a 2031

Alicia Vargas, en exclusiva para Claro Sports | Imago 7

La designación de México como una de las sedes de la Copa Mundial Femenil de 2031 tiene un significado especial para Alicia ‘la Pelé’ Vargas, integrante de la Selección Mexicana que disputó la histórica final de 1971 ante Dinamarca. A 55 años de aquel campeonato, la exfutbolista celebró que el país vuelva a recibir a las mejores selecciones femeniles del mundo y pidió que el torneo cuente con el mismo respaldo que tuvo la Copa del Mundo varonil de 2026.

En entrevista exclusiva para Juegan EllAS, recordó cómo una generación de futbolistas que no contaba con una liga profesional consiguió llenar el Estadio Azteca y disputar una final ante 110 mil espectadores. También habló de las diferencias entre las condiciones de aquella época y las instalaciones actuales de la Liga MX Femenil, además de enviar un mensaje a las seleccionadas mexicanas que buscarán participar en los Mundiales de 2027 y 2031.

Alicia Vargas pide que el Mundial Femenil 2031 reciba el mismo apoyo que el varonil

México fue designado este lunes 23 de noviembre como anfitrión conjunto del Mundial Femenil de 2031, junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. La competencia será la primera edición con 48 selecciones y llegará cinco años después de que el territorio mexicano recibiera su tercera Copa del Mundo varonil, tras las celebradas en 1970 y 1986.

“Que sea el mismo apoyo que le dieron al varonil en este Mundial que tiene unos mesecitos que terminó. Y que fue realmente algo espectacular en todos los aspectos. El apoyo a los equipos que estuvieron aquí, que estuvieron en Monterrey, en Guadalajara, entrenando en Pachuca y demás. Entonces, yo espero que ese apoyo que se recibió para este Mundial sea para el femenil”, expresó.

El recuerdo del Azteca lleno en 1971: “No cabía ni una aguja”

El 5 de septiembre de 1971, México enfrentó a Dinamarca en la final de un campeonato mundial femenil organizado de manera independiente a la FIFA. Las mexicanas habían derrotado a Argentina, Inglaterra e Italia para alcanzar el partido por el título, en una época en la que el fútbol practicado por mujeres todavía enfrentaba importantes prejuicios sociales.

Aquel encuentro reunió a 110 mil espectadores en el Estadio Azteca. Para Vargas, sin embargo, el recuerdo más importante no está únicamente en la asistencia, sino en la posibilidad de representar a su país ante una afición que nunca había visto jugar a aquella selección.

“Lo que más recuerdo es haber representado a mi país aquí, en mi propia casa, donde por primera vez la gente nos iba a ver jugar, ya que tenía conocimiento del primero, de Italia 70, por medio de la prensa. Nos conocían un poco, pero jamás nos habían visto jugar”, relató.

“Entonces, si tú quieres, el morbo de que si jugábamos fútbol, de que si realmente la matábamos de pecho, que si teníamos bonitas piernas y todo eso, pues fueron entradas espectaculares. 70 mil, no se diga la final, que fueron 110 mil espectadores.No cabía ni una aguja en la final”, recordó.

Dinamarca ganó el campeonato por 3-0 con tres anotaciones de Susanne Augustesen, quien tenía apenas 15 años. La derrota impidió que México conquistara el título, pero Vargas conserva especialmente la reacción de los aficionados después del silbatazo final.

“Nunca pudiste escuchar un ‘buu’ o que la gente se fuera, principalmente en esa final donde perdemos 3-0. No se movía la gente hasta que tanto las danesas como nosotros abandonamos totalmente el campo. Fue cuando la gente empezó a salir del estadio”, explicó.

De las canchas sin recursos a las instalaciones de la Liga MX Femenil

Una de las mayores diferencias entre las generaciones de 1971 y 2026 se encuentra en las condiciones para desarrollar una carrera futbolística. Las pioneras mexicanas no tenían contratos profesionales ni una liga nacional que les permitiera dedicarse exclusivamente al deporte. Además, debieron enfrentar dificultades económicas y una estructura que no estaba preparada para respaldar su crecimiento.

La situación comenzó a cambiar de manera institucional con la creación de la Liga MX Femenil en 2017. Desde entonces, los clubes han desarrollado instalaciones, cuerpos técnicos y programas de preparación específicos para sus planteles. Vargas reconoció esos avances y destacó particularmente la posibilidad de que las futbolistas actuales utilicen infraestructura que antes estaba reservada para los equipos varoniles.

Reconocimientos para las mundialistas de 1971 | Imago 7

“Estas chicas de la Liga MX ya tienen todos los apoyos, tienen sus campos de entrenamiento, tienen los estadios del equipo de primera, el apoyo de los mismos dueños en todos los aspectos, porque en varios clubes les han hecho sus pabellones, sus dormitorios, sus campos extensivos, su gimnasio”, señaló. “Eso es espectacular para cualquier club y para el crecimiento de esta liga, que cada día tiene muchos más seguidores. La gente que la sigue es realmente familiar, porque va desde el pequeño hasta el abuelito o la abuelita a echar porras a su equipo preferido”, añadió.

La diferencia con los recursos de su generación quedó resumida en una conversación que mantuvo al conocer las instalaciones médicas y de recuperación en Pachuca. “Nosotros decíamos: ‘Sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana’. Lo que ustedes tienen es impresionante”, comentó entre risas.

Aunque destacó la inversión realizada por algunos clubes, consideró necesario que el desarrollo continúe y que las futbolistas reciban mejores condiciones para competir, incluidos los horarios de sus encuentros. “Pues porque tienen que apoyar a sus equipos, tienen que invertirles para que puedan dar frutos más adelante. Es muy poco el tiempo que ellas tienen jugando.Van a cumplir 10 años jugando fútbol profesional”, reflexionó.

El consejo de Alicia Vargas para México rumbo a Brasil 2027 y el Mundial 2031

Antes de disputar el Mundial de 2031 en casa, la Selección Mexicana femenil tiene otro objetivo importante: conseguir su clasificación para la Copa del Mundo de Brasil 2027. México no participa en un Mundial Femenil de mayores desde Canadá 2015, por lo que volver a la competencia representa uno de los principales desafíos del equipo dirigido por Pedro López.

“Que quieran ser cada una las mejores de esta selección y que pongan todo lo que está en su fútbol, sobre todo en su fútbol como equipo, como selección, para que puedan clasificar y poder ir a apoyar primero en Brasil, que es el próximo y posteriormente el 2031 aquí en su país”, señaló.

La exfutbolista también pidió que la preparación de la selección tenga como objetivo competir por los puestos más importantes, especialmente ante la oportunidad de jugar una Copa del Mundo frente a su propia afición.

“Hay que buscar la manera de que estas chicas clasifiquen primero para el de Brasil y que se preparen como nunca para su representación aquí sea extraordinaria y que den lo mejor de ellas y, sobre todo, que vayan con la mentalidad de ser campeonas”, afirmó.

El legado de las pioneras de 1971 y una nueva oportunidad para México

La generación de Alicia Vargas logró el subcampeonato mundial de 1971 sin el respaldo de la FIFA ni las condiciones profesionales actuales. Aquel equipo, que también contó con futbolistas como Guadalupe Tovar, María Eugenia Rubio y Patricia Hernández, consiguió tres victorias consecutivas antes de enfrentar a Dinamarca en la final.

“Íbamos partido a partido y, de acuerdo al rival, pues era un poquito la estrategia para cómo nos íbamos a parar en cada juego. Afortunadamente había juego de conjunto, había individualidad y, sobre todo, muchas ganas de trascender y de querer ser campeonas en tu propio país. Todo eso te ayudó para llegar donde llegamos”, recordó.

El reconocimiento institucional de aquella generación tardó décadas. El campeonato de 1971 no forma parte de los registros oficiales de los Mundiales femeniles de la FIFA, cuya primera edición se celebró en China en 1991.

En años recientes, sin embargo, las protagonistas mexicanas han recibido distintos homenajes, incluido el reconocimiento del Senado de la República en 2022 y el ingreso de Alicia Vargas, María Eugenia Rubio y Guadalupe Tovar al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en 2025.

La Copa Mundial Femenil de 2031 permitirá que México vuelva a recibir a las principales selecciones femeniles del planeta, ahora dentro de una competencia oficial de la FIFA. Para las protagonistas de 1971, también representará la posibilidad de ver a otra generación disputar un campeonato internacional con una liga profesional detrás y una infraestructura que ellas no pudieron disfrutar.