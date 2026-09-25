La pataleta de Lucas González tras empate entre Atlético Nacional y Millonarios, al descubierto

Las estadísticas y los hechos del partido dejan retratadas las declaraciones del director técnico en la conferencia de prensa.

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional. – Vizzor Image.

Entendiendo que ambos equipos llegaban con bajas sensibles y que Alberto Gamero es un experto en sacar resultados positivos como visitante en este duelo concreto, el partido entre Atlético Nacional y Millonarios ya se anticipaba como parejo. El 1-1 en el marcador, aunque tuvo mayor protagonismo del Verdolaga en su plaza, fue fiel reflejo de dos equipos combativos que afrontaron el encuentro con seriedad.

Donde sí faltó criterio fue en la sala de conferencias del Estadio Atanasio Girardot. La comparecencia de Lucas González ante los medios de comunicación resultó quejumbrosa por el bloque medio que planteó el Embajador y mencionó de repaso la falta de contundencia que tuvo su plan en la noche del jueves. Además, las estadísticas y los hechos han dejado al director técnico del cuadro antioqueño retratado con lo que se puede calificar como una pataleta.

Aunque inició reconociendo virtudes del conjunto bogotano y reconociendo cosas que no le salieron al suyo, sus palabras fueron tomando otra dirección con el paso de las preguntas: “Me queda un poco la sensación incómoda de la permisividad del árbitro con respecto a las faltas tan repetidas con Marlos Moreno. También estoy de acuerdo con que a Marlos lo sacaron del partido con golpes. El rival no tenía otra forma de pararlo. Siempre que enfrentó a su par, lo superó y era la única alternativa que les quedaba a ellos”.

Lo anterior, mentira. La luz de la estadística recogida por diversas plataformas lo deja en evidencia. Si bien Moreno fue lo más destacado que Atlético Nacional tuvo en ataque, sus números registrados fueron un remate desviado, dos pases en el último tercio, ocho pases hacia atrás, 30 toques con la pelota y 11 posesiones perdidas… ¡sí, once! Eso es un montón y demuestra que el jugador fue bien controlado por sus marcadores.

Los datos del encuentro también desmienten a González, mostrando un total de 33 faltas sancionadas, de las cuales 16 fueron de su equipo y 17 de Millonarios. Hasta en eso fue parejo. Además, el duelo argumentativo también se lo ganó Alberto Gamero, pues hubo una pregunta similar que apuntaba a dejar a Millonarios como un equipo que fue a pegar, pero el estratega supo reseñar que su equipo tuvo solamente un amonestado por contacto punible y que la tarjeta roja para Andrés Sarmiento, de Atlético Nacional, fue bien sancionada por haber sido la acción más brusca del compromiso.

Después, prosiguió con crítica al juego del rival: “Lo que me deja verdaderamente triste es que con muy poco, muy poco, en generación, muy poco, Millonarios se lleva un punto de acá. Hay partidos que, a veces, no puedes ganar. Esperemos que los partidos que no podamos ganar sean más parecidos a este. (…) Estamos construyendo un equipo que no está pensando solamente en la 19 en diciembre, sino que se está preparando para la Copa Libertadores del otro año“.

Y aquí surge una pregunta clave: ¿la crítica es realmente para un equipo que hizo poco en generación o para el que sí hizo mucho y no pudo ganar? Pareciera que, como se dice popularmente, Lucas González escupe hacia arriba. Además, monta el caballo antes de ensillarlo con objetivos lejanos, pasando por alto la fama que se ha hecho Atlético Nacional por sacar directores técnicos en cortos periodos. Lejos de su objetivo con sus palabras, el estratega hoy está siendo cuestionado por su madurez, aspecto fundamental para las aspiraciones de un equipo grande.

Te puede interesar