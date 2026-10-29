Nigeria vs México en vivo, octavos de final del Mundial Femenil sub 17: resultado y goles del partido hoy 29 de octubre
La Selección Mexicana Femenil buscará su boleto a los cuartos de final del Mundial Femenil sub 17; sigue en vivo todas las acciones
¡De gala!
La Selección Mexicana Femenil saltará al terreno de juego con su camiseta en color blanco.
¡Alineación confirmada de México!
Así sale el equipo de Miguel Gamero: Ania López, Fernanda Monroy, Emily Delgado, Valeria Figueroa, Araceli Pérez, Bianka Arredondo, Ixchel Uscanga, Zoe Sánchez, Citlalli Reyes, Natalia Pérez, Mia Urbano.
¡Alineación confirmada de Nigeria!
Ellas son las elegidas por Akeem Busari: Jane Ijirigho, Azeezat Oduntan, Ohunene Sunday, Esther Stephen, Kanyinsola Yusuf, Mary Dunstan, Favour Nkwocha, Tosin Rafiu, Queen Joseph, Oluwakemi Adegbuyi, Oluebube Umejiaku.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del México vs Nigeria!
La Selección Mexicana Femenil Sub 17 enfrenta este jueves 29 de octubre a Nigeria en los octavos de final del Mundial Femenil sub 17 de Marruecos 2026. El equipo dirigido por Miguel Gamero busca mantener su camino en la competencia y conseguir un boleto a los cuartos de final, después de superar la fase de grupos con dos victorias y una derrota.
El Tricolor llega a esta eliminatoria tras vencer a Chile y Australia, mientras que Nigeria consiguió su clasificación después de derrotar a Corea del Norte, vigente campeona del mundo. Ambas selecciones terminaron en el segundo lugar de sus respectivos grupos y ahora disputarán un encuentro de eliminación directa. Sigue todas las acciones, goles, resultado y mejores momentos del México vs Nigeria EN VIVO a través del minuto a minuto de Claro Sports.
¿A qué hora juega México vs Nigeria, partido de octavos de final Mundial Femenil sub 17?
El partido entre México y Nigeria se disputará este jueves 29 de octubre de 2026 a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, en el Complejo de Fútbol Mohammed VI, ubicado en Marruecos. El encuentro corresponde a los octavos de final del Mundial Femenil sub 17 y definirá a una de las ocho selecciones que continuarán en la competencia.
¿Dónde ver en vivo el México vs Nigeria, octavos de final del Mundial Femenil sub 17?
El encuentro entre México y Nigeria podrá seguirse en televisión abierta por Canal 9 y en televisión de paga a través de TUDN. La transmisión por internet estará disponible mediante la plataforma ViX. Además, en Claro Sports podrás consultar la cobertura del partido con las acciones más importantes, goles y resultado en tiempo real.
México vs Nigeria: ¿Cómo llegan al partido de octavos de final del Mundial Femenil sub 17?
La Selección Mexicana terminó en el segundo lugar del Grupo F con seis puntos. El equipo de Miguel Gamero comenzó su participación con una derrota de 2-0 frente a España, pero consiguió recuperarse con una victoria de 3-1 sobre Chile y posteriormente derrotó 1-0 a Australia, gracias a una anotación de Citlalli Reyes. Estos resultados le permitieron avanzar a los octavos de final.
Por su parte, Nigeria también sumó seis puntos y terminó en el segundo puesto del Grupo B. Las africanas debutaron con una derrota de 2-1 frente a Polonia, posteriormente vencieron 2-0 a Puerto Rico y cerraron la fase de grupos con un triunfo de 3-1 sobre Corea del Norte, campeona defensora del torneo. La selección que gane esta eliminatoria enfrentará en cuartos de final a Alemania o Venezuela.