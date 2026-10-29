Nigeria vs México en vivo, octavos de final del Mundial Femenil sub 17: resultado y goles del partido hoy 29 de octubre

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¡Bienvenidos al minuto a minuto del México vs Nigeria!

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 enfrenta este jueves 29 de octubre a Nigeria en los octavos de final del Mundial Femenil sub 17 de Marruecos 2026. El equipo dirigido por Miguel Gamero busca mantener su camino en la competencia y conseguir un boleto a los cuartos de final, después de superar la fase de grupos con dos victorias y una derrota.

El Tricolor llega a esta eliminatoria tras vencer a Chile y Australia, mientras que Nigeria consiguió su clasificación después de derrotar a Corea del Norte, vigente campeona del mundo. Ambas selecciones terminaron en el segundo lugar de sus respectivos grupos y ahora disputarán un encuentro de eliminación directa. Sigue todas las acciones, goles, resultado y mejores momentos del México vs Nigeria EN VIVO a través del minuto a minuto de Claro Sports.