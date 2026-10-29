Casa Pia vs Sporting CP en vivo: horario y dónde ver la jornada 10 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes

Sporting busca recuperar terreno en la Primeira Liga ante un Casa Pia que suma dos victorias en sus últimos tres partidos

Casa Pia vs Sporting CP en vivo dónde ver partido de Primeira Liga | Claro Sports

Casa Pia y Sporting CP abrirán este viernes 30 de octubre la jornada 10 de la Primeira Liga 2026-27. El encuentro se disputará en el Estádio Municipal de Rio Maior a partir de las 14:15 horas, tiempo del centro de México, con dos equipos que llegan separados por 11 puntos en la clasificación general.

Sporting ocupa el tercer lugar con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y una derrota, mientras Casa Pia aparece en la posición 16 con siete unidades, después de dos triunfos, un empate y seis derrotas. Los locales llegan tras vencer 2-0 al Estrela Amadora, mientras los Leones vienen de perder 2-1 frente al Académico de Viseu.

El momento reciente también presenta tendencias distintas. Casa Pia consiguió sus dos victorias de la temporada en las últimas tres jornadas, después de esperar hasta la fecha 7 para celebrar por primera vez. Sporting, en cambio, únicamente registra un triunfo en sus cuatro compromisos ligueros más recientes y acaba de sufrir su primera derrota del campeonato.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Casa Pia vs Sporting CP por la jornada 10 de la Liga de Portugal 2026?

El partido Casa Pia vs Sporting CP se jugará el viernes 30 de octubre de 2026 a las 14:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estádio Municipal de Rio Maior. El duelo será el encargado de inaugurar la actividad de la décima jornada de la Primeira Liga.

Fecha: viernes 30 de octubre de 2026

viernes 30 de octubre de 2026 Hora: 14:15 horas tiempo del centro de México

14:15 horas tiempo del centro de México ¿Dónde ver? Claro Sports gratis

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports transmitirá gratis el Casa Pia vs Sporting CP, con una emisión que comenzará desde las 14:05 horas, diez minutos antes del silbatazo inicial. La cobertura permitirá seguir la previa y posteriormente todas las acciones del encuentro correspondiente a la jornada 10.

Antecedentes del Casa Pia vs Sporting CP en la Liga de Portugal

El historial reciente favorece completamente al Sporting. Desde que Casa Pia regresó a la Primeira Liga en la temporada 2022-23, ambos clubes se han enfrentado ocho veces y los Leones ganaron todos los partidos. En la campaña 2025-26, Sporting se impuso 3-0 como local y 2-0 como visitante; un año antes ganó 2-0 en casa y 3-1 en territorio de Casa Pia.

La racha comenzó desde el regreso de Casa Pia a Primera División. Sporting ganó 3-1 y 4-3 en la temporada 2022-23, posteriormente se llevó los enfrentamientos de 2023-24 por 2-1 y 8-0, y mantuvo el dominio durante las siguientes dos campañas. El balance deja ocho triunfos en ocho enfrentamientos ligueros para el conjunto de Lisboa.

Sporting 3-0 Casa Pia | Temporada 2025-26

Casa Pia 0-2 Sporting | Temporada 2025-26

Casa Pia 1-3 Sporting | Temporada 2024-25

Sporting 2-0 Casa Pia | Temporada 2024-25

Sporting 8-0 Casa Pia | Temporada 2023-24

Casa Pia 1-2 Sporting | Temporada 2023-24

Casa Pia 3-4 Sporting | Temporada 2022-23

Sporting 3-1 Casa Pia | Temporada 2022-23

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 10 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

Por posición en la tabla, producción ofensiva e historial directo, Sporting aparece como el equipo con mayor respaldo estadístico para el partido. Los Leones cuentan con la segunda mejor ofensiva del campeonato con 21 goles y tienen a Luis Javier Suárez como uno de sus principales referentes: el delantero suma ocho anotaciones y ocupa el segundo lugar de la tabla de goleo, únicamente por detrás de Vangelis Pavlidis, del Benfica.

El panorama, sin embargo, también muestra a un Casa Pia con mejores resultados recientes frente a un Sporting que ha perdido continuidad durante las últimas fechas. Geny Catamo añade otra vía ofensiva para los visitantes con cuatro asistencias, una menos que Nais Djouahra, líder de ese apartado. Los pronósticos y momios en Caliente MX favorecen por completo al Sporting, con -334 (ganarías 30 pesos por cada 100 apostados); la victoria de los locales aparece en +850 y el empate en +450.