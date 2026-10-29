Barcelona vs Alavés en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 11 de laLiga 2026

El equipo culé, líder del fútbol español pese a perder el Clásico ante el Real Madrid, busca dejar atrás una semana de malos resultados cuando reciba al ‘Glorioso’ en el Camp

¿Cuándo juega el FC? Horario y dónde ver el Barça vs Alavés | Claro Sports

El Fútbol Club Barcelona quiere dejar atrás una semana turbulenta, en la que perdieron el invicto en la temporada al caer en la Champions ante el PSG y perder el Clásico ante el Real Madrid en casa, cuando reciban al Deportivo Alavés por la jornada 11 de la Liga española.

Todo era miel sobre hojuelas para el Barça en los primeros 11 partidos de la temporada: ganaron por dos o más goles de diferencia cada compromiso, incluyendo dos en la Champions. La fórmula de Raphinha como ‘Falso 9’ funcionaba, pero todo cambió con los primeros compromisos de la máxima exigencia de la temporada que han llevado a tener reuniones de jugadores en los días previo a recibir al Glorioso, además de que se comienza a hablar de fichajes en invierno para solucionar los problemas que salieron a la luz en las derrotas de la semana anterior.

El Alavés llega en el séptimo puesto de la tabla de LaLiga, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. No han podido ganar fuera de Mendizorroza. Vencieron al Barça en su anterior compromiso, aunque los culés estaban en modo vacaciones tras haber ya asegurado el título de Liga en la jornada 36 del torneo anterior. Su anterior victoria fue en 2016, en el Camp, entre los cuales sumaron 17 juegos sin vencer al equipo blaugrana.

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Horario y dónde ver Barcelona vs Alavés el partido de la jornada 11 de LaLiga 2026?

El partido del Barça contra el Alavés se juega este sábado 31 de octubre. Será el último partido de la jornada sabatina, que podrás seguir en los siguientes horarios y canales de TV, recordando que en Europa cambiaron de horario el fin de semana anterior, por lo que los juegos inician una hora más tarde que en fechas previas:

México | 14:00 horas CDMX por Sky Sports

Estados Unidos | 16:00 horas ET por ESPN, ESPN Deportes

Argentina | 17:00 horas (Buenos Aires) por ESPN

Colombia | 15:00 horas (Bogotá) por ESPN

Alineaciones probables del FC Barcelona vs Deportivo Alavés

La enfermería de ambos equipos está llena previo a este compromiso. Por el Barça, están descartados Xavi Espart, Dani Olmo y Roony, aunque podrían recuperar a Eric García, Christensen y Koundé, tres defensas lesionados, además de que hay Champions a mitad de la próxima semana, por lo que Flick podría rotar para tener al equipo fresco ante el Aston Villa. Por el Glorioso, están las bajas de larga duración de Facundo Garcés y Mikel.

FC BARCELONA: Joan García, Joao Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Rodri, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Joan García, Joao Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Rodri, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. ALAVÉS: Sivera, Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Valentini, Rebbach, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Aleñá, Toni Martínez, Lucas Boyé.

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Antecedentes y últimos resultados del FC Barcelona vs Deportivo Alavés en LaLiga

Según la base de datos de Transfermarkt, hay 51 encuentros previos entre el Barça y el Alavés. El equipo de Vitoria suma apenas 8 victorias, por 8 empates y 36 victorias de los culés. Estos fueron los últimos cinco resultados:

Jornada 36 LaLiga 25/26: Alavés 1-0 Barcelona

1-0 Barcelona Jornada 14 LaLiga 25/26: Barcelona 3-1 Alavés

3-1 Alavés Jornada 22 LaLiga 24/25: Barcelona 1-0 Alavés

1-0 Alavés Jornada 9 LaLiga 24/25: Alavés 0-3 Barcelona

Jornada 23 LaLiga 23/24: Alavés 1-3 Barcelona

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del FC Barcelona vs Deportivo Alavés y cuánto paga?

El Barcelona es amplio favorito para ganar este fin de semana en la Liga española. En los momios de Caliente.mx, consultados la mañana del 29 de octubre, el triunfo culé paga -1250 ($1000 pesos pagaría $1080), por +925 al empate y +2600.

El total de goles está en 4.5, con +120 para las Altas y -154 a las Bajas. Solo los tantos del Barcelona están con línea de 3.5, pagando -108 las Altas y -130 las Bajas.