Acusan que las federaciones pequeñas tendrían miedo de perder fondos de FIFA si se pronuncian contra Infantino

El vicepresidente del Órgano de Control de Entrada de la AFC, Alex Davani, califica como defectuoso el sistema de financiamiento de la FIFA

Crecen las críticas contra Gianni Infantino | Reuters



El vicepresidente del Órgano de Control de Entrada de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol), Alex Davani, considera que las federaciones más pequeñas han guardado silencio en la guerra civil que se vive en la FIFA ante el temor de perder financiamiento si se pronuncian en contra de Gianni Infantino. Su declaración, publicada este 11 de agosto, agrega un capítulo más a la crisis que enfrenta el fútbol mundial.

Las últimas decisiones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, han dividido a algunas de las federaciones más poderosas del fútbol. Sin embargo, el silencio de las asociaciones más pequeñas tendría una razón económica, de acuerdo con Alex Davani, exinternacional de Papúa Nueva Guinea.

“No creo que ese tipo de silencio institucional o la quietud que se observa en la región sea complicidad, apatía o algo por el estilo. En realidad, creo que es una respuesta casi predecible en un entorno donde la financiación para el desarrollo de la FIFA a menudo constituye, en ocasiones, la totalidad del presupuesto operativo de una asociación miembro de Oceanía. Así que, en ese contexto, creo que se encuentran en una posición delicada”, declaró el también exsubsecretario general de Football Australia en una charla con Reuters. “Por un lado, tenemos a algunas de las grandes confederaciones que se están manifestando con firmeza sobre la propuesta. Y, por otro lado, tenemos una situación en la que no es correcto ni incorrecto y, tal vez no intencionalmente, creo que simplemente es una situación en la que hablar o formarse una opinión puede poner en riesgo ese financiamiento“.

Tan solo hace unos días, la Concacaf, UEFA y AFC, confederaciones que rigen el fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, Europa y Asia, respectivamente, se pronunciaron en una carta contra la dirigencia que encabeza Gianni Infantino.

Las críticas surgieron a raíz del polémico proyecto, finalmente descartado, de ceder el 20 por ciento de la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes a fondos de inversión privada mediante la creación de la empresa filial FIFA Forward Enterprise, un movimiento financiero que prometía obtener hasta 4 mil 200 millones de dólares, que serían repartidos entre las 211 federaciones miembro de la FIFA. Sin embargo, la iniciativa generó rechazo entre un sector que acusó que el fútbol no podía privatizarse, además de criticar que no existió una consulta previa entre los miembros.

“No querrás poner eso en riesgo porque es tu sustento”, indicó Alex Davani. “Todos creemos que la Copa Mundial y la Copa Mundial Femenil nos pertenecen, y que la financiación para su desarrollo proviene de esos importantes activos. Por lo tanto, creo que, si sentimos que nos pertenecen, las asociaciones miembro pueden decidir sin duda a dónde deben destinarse esos fondos.“

Pese a que Alex Davani ocupa actualmente un cargo en la AFC, sus críticas se han enfocado principalmente en la postura que tendrían las federaciones de Oceanía, región que conoce a la perfección debido a su pasado como dirigente del fútbol de Australia. La Confederación de Fútbol de Oceanía planea reunirse este próximo miércoles 12 de agosto, supuestamente para discutir su postura sobre la situación que vive este deporte a nivel mundial.

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