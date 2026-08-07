América Femenil prepara festejo por su histórico triplete en su regreso al Estadio Azteca

Las Águilas vivirán una jornada especial con sus trofeos, convivencia con aficionados y entradas gratuitos para niñas y niños

América Femenil prepara festejos en su regreso al Estadio Azteca | Imago7

América Femenil prepara una auténtica fiesta para celebrar el triplete de campeonatos conseguido recientemente, aprovechando su regreso al Estadio Azteca para el partido frente a Cruz Azul correspondiente a la jornada 2. El club organizó diferentes actividades para que la afición pueda compartir con las jugadoras una jornada marcada por los títulos obtenidos por las azulcremas.

El encuentro se disputará en el Coloso de Santa Úrsula, escenario en el que las llamadas Superpoderosas volverán a presentarse ante su gente. La institución busca que el regreso del equipo femenil tenga un ambiente especial y sirva también para reconocer uno de los momentos más importantes de su historia reciente.

La celebración estará centrada en los tres trofeos conquistados por América Femenil: la Liga MX Femenil Clausura 2026, la Concacaf W Champions Cup y el Campeón de Campeonas. Los aficionados podrán tomarse fotografías con cada una de las copas antes del inicio del encuentro. Uno de los momentos principales llegará previo al calentamiento, cuando las campeonas y los tres trofeos del histórico triplete serán presentados ante los asistentes, en un reconocimiento especial para el plantel que consiguió los títulos.

La fiesta comenzará desde la Explanada de Insurgentes. Los seguidores tendrán la posibilidad de convivir y tomarse fotografías con Celeste, Agui y Avi, además de participar en juegos y distintas actividades preparadas para toda la familia. El club también anunció que las niñas y los niños que acudan con una playera del América tendrán entrada gratuita al estadio, una iniciativa con la que se pretende acercar a las nuevas generaciones al equipo femenil.

Otra de las experiencias estará relacionada con la Ame Shop instalada en la explanada. Los primeros 40 compradores podrán participar en un Meet & Greet con dos jugadoras del equipo femenil, aumentando la interacción entre el equipo y sus seguidores.

Además, se realizarán diferentes sorteos y habrá regalos por parte de los patrocinadores. La Ame Shop también entregará a algunos aficionados el parche especial de Campeonas, relacionado con los éxitos obtenidos por el conjunto azulcrema.

Los abonados también tendrán actividades exclusivas. Algunos de ellos podrán recibir a las futbolistas en el túnel del estadio y posteriormente observar el calentamiento desde la cancha, antes de que comience el encuentro frente a Cruz Azul.

De esta manera, el duelo ante La Máquina irá más allá de los puntos correspondientes a la jornada 2. Las Águilas convertirán su regreso a casa en una celebración del triplete, con sus tres campeonatos como protagonistas y una serie de actividades diseñadas para compartir con la afición un periodo histórico para América Femenil.

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