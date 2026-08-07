El futuro de Jenni Hermoso sigue en el aire: su nombre suena cada vez más lejos de Tigres Femenil 

Jenni Hermoso todavía no se ha incorporado a los entrenamientos de las Amazonas, en medio de los rumores sobre una llegada al Atlético de Madrid

Jenni Hermoso todavía no anuncia su futuro | Imago7

La incertidumbre en torno al futuro de Jenni Hermoso con Tigres Femenil aumenta conforme avanzan las jornadas en la Liga Femenil de México, pues la campeona del mundo todavía no oficializa si continuará con el equipo regiomontano o si buscará una nueva oportunidad fuera de México, en medio de los rumores que colocan a la futbolista española de 36 años ante un posible fichaje con el Atlético de Madrid.

El conjunto universitario visitará al Club León este lunes 10 de agosto como parte de la jornada 2 del Apertura 2026 del fútbol mexicano, sin embargo, la institución todavía desconoce si contará con la presencia de la delantera española para el compromiso. De acuerdo con información de Diario AS, Jenni Hermoso tendría ofertas de clubes de la Liga F y otras propuestas provenientes de diferentes ligas del mundo.

La situación de la atacante se mantiene como uno de los temas principales dentro de Tigres Femenil, luego de que el técnico español Pedro Martínez Losa habló hace una semana sobre la importancia de la futbolista dentro del plantel. “Es una jugadora que ha sido un estandarte de trabajo, de profesionalidad para todos nosotros. Sigue siendo una referencia a nivel del fútbol femenino. A nivel personal hay un vínculo fuerte. Ese vínculo es extensible tanto al cuerpo técnico como a sus compañeras. Es una jugadora muy querida en el club”, señaló en conferencia de prensa.

El estratega felino también dejó claro que desconoce cuál será la decisión final de la campeona del mundo y que será la propia institución junto con la futbolista quienes informen cualquier novedad. “Lo que vaya a ocurrir a partir de mañana no lo sé, no me pregunten a mí. En su momento se comunicará lo que se tenga que comunicar, pero no me corresponde a mí…”, explicó Martínez Losa ante los cuestionamientos sobre el futuro de su estrella.

Jenni Hermoso todavía no se habría presentado a los entrenamientos de Tigres Femenil, pese a que la Liga Femenil ya inició su actividad en el Apertura 2026. La española no apareció en la convocatoria para la final del Campeón de Campeonas ante América, disputada el pasado 27 de julio, y tampoco formó parte del duelo de la primera jornada frente al Puebla.

Aunque la delantera mantiene contrato vigente con Tigres Femenil, algunos medios en España apuntan a un posible interés del Atlético de Madrid, en uno de los movimientos que podría marcar este mercado de fichajes del fútbol femenil internacional. El regreso al conjunto colchonero no sería una opción descabellada, ya que fue el club donde Jenni Hermoso inició su trayectoria como futbolista profesional y una última etapa con la institución de sus amores podría representar un cierre especial para una carrera llena de éxitos.

Te puede interesar: