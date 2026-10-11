México vs Jamaica en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso de la Selección Mexicana Femenil

El conjunto mexicano tendrá su segundo compromiso ante las caribeñas donde buscarán ‘sacarse la espina’ de lo ocurrido en Aguascalientes

México vs Jamaica: Horario y dónde ver el partido femenil | Claro Sports

Van por la revancha. La Selección Mexicana Femenil se enfrentará por segunda ocasión en menos de una semana a su similar de Jamaica como parte de su preparación rumbo a los cuartos de final del Concacaf W Championship, certamen que otorgará los boletos a la Copa del Mundo 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Este amistoso tiene un recuerdo bastante fresco ya que el Tricolor Femenil se enfrentó a las Reggae Girlz el pasado viernes 9 de octubre, encuentro saldado con derrota para el cuadro mexicano (4-3).

El duelo realizado en el Estadio Victoria de Aguascalientes significó la primera derrota en 23 partidos (16 triunfos y 6 empates) realizados en territorio mexicano durante el proceso de Pedro López, situación que ‘caló’ en el interior del equipo Tricolor quedándose con una deuda que quieren saldar lo más pronto posible.

Esta oportunidad se presentará el martes 13 de octubre en la cancha del Estadio Corregidora de Querétaro, cuando el conjunto comandado por elementos como Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle y Scarlett Camberos busque sanar la herida producida por las Reggae Girlz en Aguascalientes.

¿Cuándo y dónde juega México Femenil vs Jamaica en partido amistoso de Fecha FIFA?

La Selección Mexicana Femenil disputará su segundo partido ante Jamaica durante la presente Fecha FIFA el martes 13 de octubre. A continuación, la información completa.

¿Cuándo? Martes 13 de octubre del 2026.

Martes 13 de octubre del 2026. ¿Dónde? Estadio Corregidora, Querétaro, México.

Estadio Corregidora, Querétaro, México. ¿A qué hora? 19:00 horas México | Colombia: 20:00 horas | Argentina: 22:00 horas | Centroamérica: 19:00 horas | Estados Unidos: 21:00 horas (ET), 18:00 horas (PT).

¿Qué jugadoras mexicana están convocadas para la Fecha FIA de octubre 2026?

Ellas son las jugadores convocadas por Pedro López para esta Fecha FIFA:

Nancy Antonio — América Scarlett Camberos — América Celeste Espino — América Jana Gutiérrez — América Kimberly Rodríguez — América Montserrat Saldívar — América Jasmine Casarez — Chivas Blanca Félix — Chivas Karla Nieto — Pachuca Charlyn Corral — Pachuca Esthefanny Barreras — Pachuca Kenti Robles — Pachuca Alice Soto — Rayadas Alexia Delgado — Tigres Diana Ordóñez — Tigres Maricarmen Reyes — Tigres Ana Mendoza — Pumas Nicolette Hernández — Boston Legacy Aaliyah Farmer — Chicago Stars Rebeca Bernal — Manchester United Jacqueline Ovalle — Orlando Pride Reyna Reyes — Portland Thorns

¿Quién transmite a la Selección Mexicana Femenil en vivo y dónde ver por TV y online?

Podrás seguir el encuentro de la Selección Mexicana Femenil ante Jamaica a través de las redes oficiales del Tri en YouTube, Facebook y TikTok.

¿Cuántos partidos ante Jamaica juega México Femenil y dónde puedo comprar boletos?

La Selección Mexicana pactó dos partidos ante Jamaica durante esta Fecha FIFA. El primero se disputó en Aguascalientes el pasado viernes 9 de octubre con marcador de 3-4 a favor del cuadro caribeño.

El segundo será este martes 13 de octubre en Querétaro y puedes conseguir los boletos a través de la página oficial de la Selección Mexicana. Ojo, hasta este momento ya solo quedan entradas en Cabecera Norte Alta y Córners Altos, ambos, en 200 pesos.