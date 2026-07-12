Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 11 de julio de 2026
Consulte los números ganadores, puede que usted sea un feli ganador, pero aún no lo sabe.
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Los chances y las loterías cumplen un papel fundamental para la actualidad colombiana. Por tal motivo en Claro Sports siempre podrán encontrar los detalles de lo sucedido, día tras día; en esta oportunidad les traemos todos los detalles de lo ocurrido con el Baloto y Revancha, de este sábado 11 de julio del 2026.
Resultados Baloto hoy, 11 de julio de 2026
- Números ganadores: 03 – 02 – 22 – 34 – 28 – 14.
Resultados Baloto Revancha hoy, 11 de julio de 2026
- Números ganadores: 35 – 42 – 29 – 41 – 38.
Metodología de Baloto
Para jugar, debe tener en cuenta lo siguiente. Cada línea de juego se compone decinco números base entre el 1 y 45, además de una súperbalota numerada entre 1 y 16. La finalidad radica en acertar la mayor cantidad de números, hasta que la persona que logre una coincidencia exacta se llevará el premio mayor acumulado. Si no llega a caer, va creciendo hasta que un participante pueda dar en el clavo.
¿Dónde comprar el Baloto?
Hay muchísimos lugares autorizados para la venta de los tiquetes. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio, identificados con el logotipo del juego. Además, la compañía organizadora ha habilitado una plataforma en el sitio web para que las personas se registren y hagan su pronóstico de forma digital.