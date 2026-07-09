La Casa del Dragón 3, capítulo 4: ¿Qué día se estrena y a qué hora sale el nuevo episodio de la serie de HBO?

La Casa del Dragón 3 estrena su capítulo 4 el domingo 12 de julio de 2026, con nuevos conflictos por Tumbleton y la guerra Targaryen

La Casa del Dragón 3, capítulo 4 | @HouseofDragon

La Casa del Dragón 3 llega a la mitad de su nueva temporada con el estreno del capítulo 4, un episodio que vuelve a colocar la guerra Targaryen en el centro de la historia. La serie de HBO mantiene su formato semanal y el nuevo capítulo forma parte de una entrega compuesta por ocho episodios, con transmisión dominical en Estados Unidos y México.

El episodio 4 de la temporada 3 se estrena el domingo 12 de julio de 2026, una semana después del lanzamiento del tercer capítulo. En México, el nuevo episodio estará disponible a las 7:00 p.m., tiempo del centro del país, mientras que en Estados Unidos saldrá a las 9:00 p.m. del Este y 6:00 p.m. del Pacífico.

La nueva entrega de la serie basada en el universo de George R.R. Martin continúa el conflicto conocido como la Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrenta a distintos bandos de la Casa Targaryen por el Trono de Hierro. HBO describe esta tercera temporada como una fase en la que las facciones de la familia entran en una guerra abierta, con Rhaenyra en una posición de poder y con el equilibrio político en movimiento.

El capítulo 4 apunta a Tumbleton como uno de los puntos de tensión de la temporada, después de los hechos recientes que colocaron a Ormund Hightower como una amenaza dentro del conflicto. Imágenes previas del episodio muestran a Rhaenyra, Daemon, Corlys Velaryon, Alicent, Helaena, Ulf White y el propio Ormund en distintas líneas narrativas que anticipan nuevos movimientos militares y políticos.

La Casa del Dragón, temporada 3 ¿Cuándo sale el capítulo 4 y hora exacta de su estreno?

El capítulo 4 de La Casa del Dragón, temporada 3, sale el domingo 12 de julio de 2026. Para México, el horario de estreno es a las 7:00 p.m., tiempo del centro, por HBO y HBO Max. En Colombia y Perú estará disponible a las 8:00 p.m.; en Chile y Venezuela, a las 9:00 p.m.; y en Argentina, a las 10:00 p.m.

En Estados Unidos, el lanzamiento está programado para las 9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT, el mismo horario habitual de HBO para sus estrenos dominicales. En Europa, por diferencia de huso horario, el episodio se verá durante la madrugada del lunes 13 de julio, como ocurre con los capítulos semanales de la serie.

La serie conserva el modelo de estreno semanal, por lo que cada episodio se libera con una semana de diferencia. HBO confirmó que la tercera temporada comenzó el domingo 21 de junio de 2026 y que tendrá ocho episodios, con final programado para el domingo 9 de agosto en Estados Unidos.

¿De qué trata la serie La Casa del Dragón, temporada 3?

La Casa del Dragón es una precuela de Game of Thrones y está basada en Fuego y sangre, la obra de George R.R. Martin sobre la historia de la Casa Targaryen. La serie se ubica cerca de 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y muestra el proceso que llevó a la familia del dragón a una guerra interna por la sucesión.

En la temporada 3, Rhaenyra Targaryen parece acercarse a una posición de ventaja, con un ejército de dragones bajo su mando, Aegon II fuera de la capital y un acuerdo complejo con Alicent Hightower. Sin embargo, HBO adelanta que el balance de poder cambia por nuevas alianzas, fracturas internas y personajes que entran al conflicto.

El avance del capítulo 4 se centra en las consecuencias de los movimientos de Ormund Hightower y en el control de Tumbleton, una localidad que comienza a tomar peso dentro de la guerra. La promoción del episodio y las imágenes difundidas por HBO muestran que el conflicto ya no se limita al Trono de Hierro, sino que alcanza territorios, ejércitos y civiles atrapados entre los bandos.

La Casa del Dragón 3: calendario del estreno de todos los capítulos de la nueva temporada

La temporada 3 de La Casa del Dragón cuenta con ocho capítulos y se estrena semanalmente los domingos en HBO y HBO Max para Estados Unidos y México. El calendario mantiene el ritmo de un episodio por semana desde el 21 de junio hasta el 9 de agosto de 2026.

Capítulo 1: domingo 21 de junio de 2026.

domingo 21 de junio de 2026. Capítulo 2: domingo 28 de junio de 2026.

domingo 28 de junio de 2026. Capítulo 3: domingo 5 de julio de 2026.

domingo 5 de julio de 2026. Capítulo 4: domingo 12 de julio de 2026.

domingo 12 de julio de 2026. Capítulo 5: domingo 19 de julio de 2026.

domingo 19 de julio de 2026. Capítulo 6: domingo 26 de julio de 2026.

domingo 26 de julio de 2026. Capítulo 7: domingo 2 de agosto de 2026.

domingo 2 de agosto de 2026. Capítulo 8: domingo 9 de agosto de 2026.

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