Pico y placa regional en Bogotá para este lunes festivo, 13 de julio del 2026: horarios y restricciones

Atención visitantes y habitantes de la capital de la República, mientras se conmemora a la Virgen de Chiquinquirá, la medida regirá normalmente.

Pico y placa en Bogotá | @SectorMovilidad

Desde este 2026 comenzó a regir el nuevo festivo en Colombia, en conmemoración a la Virgen de Chiquinquirá. Dicho día se celebrará este lunes 13 de julio del 2026, sin embargo la medida del pico y placa regional aplicará común y corriente para aquellos que quieran ingresar a la capital de la República. En Claro Sports encuentra todos los detalles de la norma.

¿Qué es el pico y placa regional?

Dicha restricción se une a las que habitualmente se aplican entre semana. Su finalidad se basa en evitar los atascos gigantescos en las autopistas y carreteras en el ingreso a Bogotá. Aquí se definen varios turnos, de acuerdo con el número con el que se terminan las placas de cada vehículo particular. De acuerdo con tales asignaciones, hay una franja obligatoria de entrada por los corredores viales.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa regional en Bogotá para este lunes festivo, 13 de julio del 2026?

12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9)

Nota: antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, no hay restricciones de ingreso a la capital de la República.

¡Madrúgale al plan éxodo y retorno, recuerda que el próximo lunes festivo 13 de julio 'Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá', hay #PicoYPlacaRegional!



🚫La medida funciona así:



✅De 12 m. a 4 p.m. solo ingresan los carros de placa PAR

✅De 4 p.m. a 8 p.m. solo… pic.twitter.com/4ySlmw26C3 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) July 9, 2026

Vías en donde rige el pico y placa regional

Estos son los corredores viales donde se aplica la restricción:

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente. Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.

desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.

desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.

desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.

desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.

desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.

desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.

desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.

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