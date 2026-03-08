La mujer en el FPC: a paso lento, pero seguro.

El papel de la mujer en el Fútbol Profesional Colombiano viene creciendo exponencialmente, desde su torneo hasta a la selección nacional.

La historia de la mujer en el Fútbol Profesional Colombiano ha ido creciendo en la medida del tiempo. Si bien, hoy por hoy, es mucho más presentes que en temporadas anteriores. Para nadie es un secreto aún hay muchísimas variables por ajustar. No obstante, en Claro Sports repasamos todo lo que ha pasado en cuanto al fútbol femenino respecta en Colombia.

2017, el año del nacimiento del fútbol femenino

Hace casi 10 años, la mujer vio nacer el primer torneo de fútbol profesional de su categoría. A pesar de que no todos los clubes del Fútbol Profesional Colombiano fueron participes de esta primera edición de la Liga Femenina en Colombia, su nacimiento fue sorprendente.

Independiente Santa Fe se coronó campeón del certamen y quedó con el rótulo de primeros para la eternidad tanto en la categoría masculina como femenina. De hecho, los hinchas ‘cardenales’ colmaron el Estadio Nemesio Camacho El Campín en la gran final y lograron el récord de más espectadores en un partido de clubes femeninos en el mundo. 33.327 asistentes tuvo el partido por el título de la Liga Femenina 2017.

Así mismo, de dicho equipo surgió Leicy Santos, quien luego sería fichada por el Atlético de Madrid, siendo su número 10 durante varias temporadas y actualmente jugando en una de las mejores ligas del mundo a nivel femenino, la National Women’s Soccer League. Adicionalmente, hoy en día porta la número 10 de la Selección Colombia.

Leicy Santos con Colombia | Getty Images via AFP.

La décima edición de la Liga Femenina

En este 2026, la mujer colombiana celebra la realización de la décima edición de la Liga Femenina. Ya con un campeonato mucho más consolidado, que aún tiene muchas cosas por corregir, pero que bastante de que hablar. Colombia ha entendido que el fútbol femenino es una realidad.

A lo largo de estas 10 ediciones, los aficionados colombianos han podido gozar de clubes no solo importantes a nivel nacional, sino también internacionalmente. Atlético Huila se consagró campeón de la Copa Libertadores en 2018 de la mano de uno de los emblemas del fútbol femenino colombiano, Yoreli Rincón.

Así mismo, en cinco ocasiones un equipo colombiano ha sido subcampeón del torneo más importante de clubes de Sudamérica. Independiente Santa Fe por duplicado, Formas Íntimas, América de Cali y Deportivo Cali, han logrado llegar al partido por el título continental.

Las mujeres más importantes de la Liga Femenina

Si bien en la historia encontraremos innumerables nombres que resaltan el papel de la mujer en el fútbol y en Colombia. Desde la primera edición de la Liga Femenina en el territorio ‘cafetero’ muchas han destacado. Linda Caicedo es una de las que más llama la atención. Una futbolista que tuvo participación con América de Cali y Deportivo Cali, para luego dar el gran salto de calidad al Real Madrid de España tras unas extraordinarias actuaciones en los campeonatos mundiales sub 17, sub 20 y de mayores.

Linda Caicedo en el Real Madrid | GUILLERMO MARTINEZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Catalina Usme, sin duda alguna, es una institución dentro del fútbol femenino colombiano. Una mujer que ha sido parte de la lucha constante y ha vivido la mayor parte del proceso para abrirse camino en el balompié. Con América de Cali ha ganado y en su experiencia internacional se ha encargado de ser una embajadora del talento nacional.

Maria Camila Reyes Y Catalina Usme / Vizzor Image.

Mayra Ramírez es otro caso de éxito del balompié colombiano. Con Formas Íntimas, Fortaleza y Deportivo Independiente Medellín, la actual jugadora del Chelsea de Inglaterra, logró dar gran salto al fútbol europeo. Sporting de Huelva y Levante, fueron los clubes del fútbol español que creyeron en el talento de la delantera colombiana y sacó mucho rédito de ello.

Mayra Ramírez jugando con Chelsea | AP.

Sin duda alguna, es mucho el talento que se ha podido ver en las 10 ediciones de la Liga Femenina y la mujer cada vez se ve más presente en el Fútbol Profesional Colombiano. Un total de 1331 jugadoras han sido parte de el proceso del fútbol femenino en Colombia. Más de 1004 partidos se han disputado en esta categoría y más de 2670 anotaciones se han experimentado.

La mujer es una realidad en el fútbol mundial y Colombia no ha sido ajeno a ello. Si bien, los contratos, salarios, organizaciones y calendarios, no se equiparán con la categoría masculina. A paso lento, pero seguro va creciendo el fútbol femenino y se van dando resultados que para algunos eran impensados.

