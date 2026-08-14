¡Está de regreso! Raúl Jiménez rescata a los Wolves con gol de último minuto

El delantero mexicano regresó al Molineux Stadium para volver a ser figura de los Lobos en su inicio por la Championship

Raúl Jiménez marcó de último minuto | Photo by MI News/NurPhoto via AFP

El Wolverhampton evitó comenzar la Championship con una derrota gracias a Raúl Jiménez, quien convirtió un penalti al minuto 90+3 para sellar el empate 2-2 frente al Blackburn Rovers en Molineux. El delantero mexicano apareció en el tiempo añadido para rescatar un punto cuando los Wolves estaban cerca de caer en su presentación dentro del campeonato.

El encuentro correspondiente a la jornada 1 comenzó favorable para los locales. Munetsi abrió el marcador al minuto 18 y puso al Wolverhampton 1-0 arriba, una ventaja que permitió a los Wolves tomar inicialmente el control del resultado frente a su afición.

Blackburn, sin embargo, necesitó menos de diez minutos para responder. McLoughlin marcó al 27 y estableció el 1-1, con lo que devolvió la igualdad al marcador antes de que ambos conjuntos llegaran al descanso en Molineux.

El empate se mantuvo hasta el final de la primera mitad, por lo que Wolverhampton y Blackburn se marcharon a los vestidores sin diferencias. Los Wolves habían golpeado primero, pero la reacción de los visitantes dejó completamente abierto el encuentro para el complemento.

La segunda parte comenzó con un nuevo golpe para el equipo local. Apenas tres minutos después de la reanudación, Gudjohnsen apareció al 48 para conseguir el segundo tanto del Blackburn y completar momentáneamente la remontada con el 1-2.

“Nos complicaron. Necesitamos controlar mejor el partido. Comenzamos ganando, pero tenemos que mover más el balón, ahogarlos, obligarlos a que sientan desesperación y que corran tras la pelota”, señaló Raúl Jiménez para Sky Sports.

A partir de ese momento, Wolverhampton quedó obligado a perseguir nuevamente el marcador. El tanto de Gudjohnsen colocó a Blackburn en posición de llevarse los tres puntos, mientras el reloj comenzó a convertirse en otro rival para unos Wolves que necesitaban encontrar al menos el empate.

La ventaja visitante consiguió mantenerse durante prácticamente todo el segundo tiempo. Blackburn llegó al minuto 90 todavía arriba por 2-1, por lo que el Wolverhampton entró al tiempo añadido con la posibilidad de comenzar la nueva temporada con una derrota frente a su público.

Entonces apareció Raúl Jiménez. El delantero mexicano asumió el penalti al minuto 90+3 y lo convirtió para colocar el definitivo 2-2, un gol que cambió el desenlace del partido cuando Blackburn estaba muy cerca de quedarse con la victoria. El tanto de Jiménez significó el último movimiento en el marcador de una noche que había comenzado con ventaja para los Wolves.

¡GOL DE RAÚL JIMÉNEZ! ⚽️🇲🇽



El mexicano marca el gol del empate para los Wolves en el juego ante Blackburn Rovers 💥



Qué manera de volver, Raúl… 🐺



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“Es increíble estar de vuelta y anotar en el primer partido de la liga. No es el resultado que queríamos al ser nuestro primer partido en casa esta temporada, pero tenemos que aprender de esto, que todos los partidos aquí serán difíciles, no importa quién sea el rival. Hay que aprender de esto, es el inicio de la competición y seguir adelante”, comentó al término del encuentro. “Esperemos sea el primero de muchos goles. Trabajo para eso, seguir adelante, mejorar con el equipo, sumar muchos puntos y marcar muchos goles”, agregó para Sky Sports.

El silbatazo final confirmó el reparto de puntos en Molineux, donde se registró una asistencia de 30 mil 984 espectadores. Wolverhampton pasó de ganar 1-0 a encontrarse abajo 1-2, pero Raúl Jiménez tuvo la última palabra y rescató el 2-2 desde el punto penal en el 90+3, evitando la derrota de los Wolves en la jornada inaugural de la Championship.

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